Mappin: loja marcou época com variedade de produtos e liquidações

Fachada do extinto Mappin, no centro de São Paulo em 1973. A loja de departamentos era conhecida pela variedade de produtos e anúncios de liquidações periódicas com preços reduzidos. Foto: Maricato/Estadão

O Mappin voltou. Agora como um site de vendas, e não mais como as lojas físicas que por quase 100 anos estiveram presentes como uma das marcas mais emblemáticas da cidade de São Paulo. Para gerações de paulistanos, mesmo quem não fosse ao Mappin, estava exposto permanentemente aos seus anúncios nos jornais, rádio, outdoors e na televisão. As liquidações do Mappin eram um evento.

A loja que entrou na memória afetiva dos paulistanos, começou suas atividades em 29 de novembro de 1913. A primeira sede foi na Rua 15 de Novembro, no centro da cidade, com 40 funcionários e onze departamentos. Em cada um se vendia produtos específicos, por exemplo, roupas para senhoras, senhores, rapazes etc. Mais de 60 anos depois, em 1985, a loja chegou a ter 70 departamentos.

Anúncio de Walk Machineno Mappin em31/7/1988. Foto: Acervo/Estadão

O Mappin Stores foi uma fusão das empresas empresas Mappin & Webb, atuando em São Paulo desde 1912 e no Rio de janeiro desde 1911, com John Kitching. A Mappin & Webb era especalista em presentes finos, como pratarias e cristais.

Para conquistar o espaço nos corações e mentes de muitos ex-clientes, o Mappin foi um grande anunciante. Anunciou em todos os meios da época, e deixou gravado o jingle “Mappin, chegou a hora Mappin, venha correndo Mappin, é a liquidação” e o slogan “Mappin, aberto até meia-noite, de segunda a sábado”.

Veja alguns anúncios publicados no jornal.

Continua após a publicidade

Liquidação do Mappin

Variedade de produtos

Anúncios do Mappin Foto: Acervo/Estadão

Inauguração

O anúncio publicado no Estado, dois dias antes da inauguração, convidando as senhoras para conhecerem a loja, já carregava esse esforço de abertura de horizontes. Em destaque, no pé do anúncio, lia-se “Convidamos as Senhoras para visitarem nossa CASA, sem compromisso de compra”. Era a dica para aquelas consumidoras fora da elite que não frequentavam as lojas de moda.

Foto: Estadão





Continua após a publicidade





Anúncios do Mappin + 24





O Estado de S.Paulo,13/02/1977 Foto: Acervo/ Estadão

Família Feliz no Mappin em 1957. Foto: Acervo Estadão

Anúncios do Mappin Foto: Acervo/Estadão

Anúncios do Mappin Foto: Acervo/Estadão

Continua após a publicidade

Foto: Estadão

Foto: Estadão

Estadão de 1967 Foto: Estadão

Foto: Estadão

Falência

Foto: Estadão

Foto: Estadão

Continua após a publicidade

+ ACERVO

> Veja o jornal do dia que você nasceu

> Capas históricas

> Todas as edições desde 1875