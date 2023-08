O sonho de Martin Luther King: veja como Estadão cobriu a Marcha sobre Washington em 1963

Sob a mais completa ordem e paz, dezenas de milhares de pessoas tomaram as ruas da capital americana para marchar em prol dos direitos civis dos negros, em 28 de agosto de 1963. Calcula-se que mais de 250 mil cidadãos, negros e brancos, tenham participado da manifestação que ficou conhecida como a Marcha sobre Washington.

Organizada pelas lideranças do movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, a demonstração mobilizou diversos setores da sociedade americana e ajudou a inscrever na história o nome do reverendo protestante, líder da campanha de não violência do movimento negro, o pastor Martin Luther King.

>> Estadão - 29/8/1963

Estadão- 29/8/1963 Foto: Acervo/Estadão

Tido hoje como um dos maiores oradores da história contemporânea, foi em Washington, que King realizou seu famosos discurso I Have a Dream (“Eu tenho um sonho”). Nos trechos mais conhecidos, em que repete “eu tenho um sonho”, ele traça a imagem futura de uma América mais justa, humana e igualitária: “Eu tenho o sonho de que meus quatro filhos cresçam em uma nação na qual eles não serão julgados pela cor de sua pele, mas por seu caráter”.

Martin Luther King fala para multidão em Washington, 28/8/1963. Foto: George Tames/ The New York Times

No ano seguinte Luther King recebeu o Nobel da Paz por sua luta pacifista no movimento pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. Também em 1964, o presidente Lyndon B. Johnson assinou a Lei dos Direitos Civis , que decretava o fim das leis de segregação nos Estados Unidos. Em 1965, a Lei dos Direito de Voto , garantiu a o direito ao voto dos negros e tornou ilegal a discriminação racial no processo eleitoral.

Continua após a publicidade

Martin Luther King foi assassinado em 4 de abril de 1968, alvo de um disparo, quando se encontrava no balcão do quarto de um hotel em Memphis, Tennessee.

A marcha

A gigantesca manifestação em Washington foi manchete do ‘Estado’ de 29 de agosto de 1963. A cobertura do jornal tratou da dimensão daquele momento histórico, as fotos mostraram a extensão da massa que pedia por igualdade de direitos e pelo fim da discriminação racial na América.

Não sem motivo, a figura de Abraham Lincoln foi lembrada. Foi em direção ao monumento em homenagem ao primeiro presidente americano a outorgar a emancipação dos negros americanos e que em seu tempo experimentou o mesmo espírito de urgência e imperativo histórico para a construção da democracia que a marcha expressava que ela caminhou. E ali, nos jardins do monumento a Lincoln, astros da música e de Hollywood - como Harry Belafonte, Bob Dylan, Sidney Poitier, Marlon Brando, Charlton Heston, Judy Garland e outros- , líderes antiracistas, 150 congressistas apoiadores da causa e centenas de milhares de americanos exigiram “queremos a liberdade e queremos agora.”

O pastor batista e ativista político Martin Luther King Jr. em discurso em 1963 Foto: US Government

O editorial analisou a força determinante daquele evento, “uma manifestação em favor da Constituição, que proclama solenemente que todos os homens foram criados essencialmente iguais e, por isso, não podem ser legalmente discriminados, em nenhum plano da existência humana e social.”

E observando a importância do papel do presidente Kennedy, a quem caberia materializar o sonho de liberdade à que o reverendo Luther King se referia, seu texto advertia:”quem não for capaz de se arriscar a perder a popularidade e o próprio poder em defesa dos princípios constitucionais e históricos em que se baseia a existência nacional perderá os títulos morais para governar um país. Como também a nação norte-americana, se não for capaz de erradicar definitivamente, os aspectos retrógrados e humilhantes da sua vida social, não poderá cumprir a sua tarefa histórica de potencial líder do mundo livre e do mundo inteiro interdependente que aspira a liberdade, liderança essa que lhe cabe não apenas graças ao seu poder e à sua prosperidade, mas sobretudo ao s valores da sua sociedade aberta”.

Continua após a publicidade

Por fim, saldou a comoção mundial gerada pela marcha, tradução dos anseios de todo “os homens de todas as regiões em que vivem grupos vítimas de discriminações e que anseiam por liberdade e por igualdade, e que acreditam que os conflitos sociais - causa principal das discriminações condenadas pela natureza e pela história humana - podem ser eliminados por processos pacíficos e constitucionais validos nas democracias”.

>> Leia mais sobre Martin Luther King

+ ACERVO

> Veja o jornal do dia que você nasceu

> Capas históricas