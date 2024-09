Passeio espacial: saiba como e quando foi a primeira vez que uma pessoa flutuou livre pelo espaço

Foto: Nasa

Dezesseis anos depois de homem ter chegado à Lua e vinte quatro anos depois de ter chegado ao espaço, uma nova fronteira na corrida espacial era cruzada em 7 de fevereiro de 1984. Naquele dia, os astronautas da NASA Bruce MacCandless e Robert Stewart executavam com sucesso a missão da nave Challenger e realizavam o primeiro passeio orbital sem qualquer ligação com a espaçonave.

[Clique nas imagens para ampliar as fotos e nas datas para acessar o jornal da época]

Estadão - 8 de fevereiro de 1984

O passeio

A caminhada espacial sem o uso do tradicional cordão de ligação com a nave, utilizada por 46 astronautas americanos e 13 soviéticos antes de McCandless e Stewart, foi possível graças à uma nova e sofisticada tecnologia de propulsores a jato individuais. Semelhantes a mochilas, os jatos propulsores ficavam presos aos astronautas e possibilitavam manobras em todas as direções.

PUBLICIDADE McCandless, aventurando-se mais longe do que qualquer astronauta. Usando propulsão, se afastou 100 metros da espaçonave. Foto: NASA 7/02/1984

Bruce McCandless foi o primeiro a deixar a nave. Em referência à célebre frase de Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua em 1969, McCandless, o primeiro homem a flutuar “solto” pelo espaço, declarou: “pode ter sido um pequeno passo para Neil, mas é um salto enorme para mim”. Após 90 minutos fora da nave, admirando a “beleza da vista”, retornou à Challenger. Então, Stewart saiu para sua caminhada.

Os astronautas revezaram-se num passeio de cinco horas pela imensidão sideral. As imagens da missão foram gravadas por câmeras instaladas nas roupas dos astronautas.

Publicidade

Leia também:

>> Missão Polaris Dawn: tripulantes são os primeiros civis a fazer caminhada espacial

>> O astronauta partiu

>> Armstrong lembrou Dumont como pioneiro da aviação