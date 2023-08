Paul McCartney: nunca acaba o encanto de ver um beatle ao vivo. Veja os shows no Brasil em páginas

Para duas ou três gerações de brasileiros fãs de música, ver Paul McCartney no Brasil era um quase um sonho impossível. Até que um dia anunciaram que um dos Beatles finalmente iria se apresentar por aqui. O único que havia passado por essas bandas tinha sido George Harrison, em 1979, mas apenas para assistir uma corrida de Fórmula 1 em Interlagos.

A moçada que passou anos 60, 70 e 80 escutando e admirando Paul McCartney com John Lennon, George e Ringo nos Beatles, com os Wings, em carreira solo ou em parcerias musicais estreladas como Steve Wonder e Michael Jackson quase não acreditou quando foram anunciadas as datas dos shows no Maracanã para abril de 1990.

Estadão - 19/4/1990

Página do Estadão de 1990 sobre os shows de Paul McCartney no Maracanã. Foto: Acervo Estadão

Paul McCartney era daquelas entidades distantes do mundo real. Víamos apenas através de fotografias em páginas de revistas, posteres e jornais, escutávamos nos discos e no rádio, e, muito eventualmente, víamos na TV. Mas se o mito turrão Bob Dylan veio para o Hollywood Rock, no começo daquele ano, tudo agora parecia possível. Um beatle - não existe ex-beatle - estaria entre nós.

Atualmente, com as mudanças da indústria de shows, a presença de Paul - o pessoal nem fala mais o sobrenome - já é quase uma rotina. Uma boa rotina. Que faz artistas estrangeiros de todos os portes e estilos voltarem ao País a cada nova turnê.

Tanto que já tem até gente esnobando, dizendo que já viu o Paul tocar, como se ver um beatle ao vivo fosse como qualquer outro show. Esquecem que ali está um dos pais dessa coisa toda de encher estádios para ver músicos tocando.

Esquecem que Paul sempre tem um estoque de cartas coringas para esbanjar. Esquecem o que acabaram de ver no monumental documentário Get Back. Esquecem que pode ser a última vez. Não sabem o que era viver na desnutrição musical.

A única desculpa para não ir é mesmo o preço proibitivo para quem não tem direito à meia-entrada e que na prática tem que pagar o dobro do que seria aceitável até para ver um Paul McCartney.

Relembre outras momentos da carreira de Paul no Estadão.

Estadão - 4/12/1993

Paul McCartney no Estadão em 1993.

Estadão -10/9/1986

Paul McCartney no Estadão em 1986. Foto: Acervo Estadão

Estadão - 14/12/1989

Paul McCartney no Estadão em 1989. Foto: Acervo Estadão

Estadão - 23/8/2018

Paul McCartney no Estadão em 2018. Foto: Acervo Estadão

Estadão - 18/6/2017

Paul McCartney no Estadão em 2017. Foto: Acervo Estadão

Estadão - 23/11/2010

Paul McCartney em 2010.

Estadão - 6/5/2013

Paul McCartney em 2013.

Estadão - 15/10/2017

Paul McCartney no Estadão em 2017. Foto: Acervo Estadão

Estadão - 22/2/2019

Paul McCartney no Estadão em 2019. Foto: Acervo Estadão

