Santo Antônio, um santo tão popular quanto castigado

13 de junho é dia de Santo Antônio, um dos mais populares e castigados no Brasil por causa de sua fama de casamenteiro. Muitas mulheres em busca de um relacionamento costumam aplicar castigo e represálias à imagem do santo até que seus pedidos, em especial um bom pretendente, apareça e as leve ao altar.





Fernanda Torres conversa com imagem de Santo Antônio em cena do filme "A Marvada Carne", de 1985 Foto: Tatu Filmes

Até que o desejo seja realizado, é costume colocar o santo de cabeça para baixo, tirar o menino Jesus de seu colo, esconder, enterrar, ou afogá-lo, como aparece no filme A Marvada Carne , de 1985. Ao contrário do que se possa imaginar, a prática é vista pela Igreja como forma de devoção e não como desrespeito (veja algumas simpatias na matéria abaixo).

Página do Suplemento Feminino do Estadão de 12/6/1977 Foto: Acervo/Estadão





Para o frei Adriano Freixo, pároco da Paróquia de Santo Antônio do Pari, em declaração ao Acervo Estadão em 2014, “a negociação com o santo mostra uma relação de intimidade, de proximidade e devoção”, sem nenhuma conotação ofensiva. “Essas ações não estão associadas a nenhum fato em particular da vida de Santo Antônio. Fazem parte da religiosidade popular”, explicou o religioso.

O santo tem seu nome associado ao alimento tradicionalmente oferecido nas igrejas. Estadão, 8/6/2001 Foto: Acervo/Estadão

Pães

Além do prodígio de arrumar marido para mulheres que querem casar, Santo Antônio tem seu nome associado ao pão. Durante todo o dia 13 de junho, a maioria das paróquias que têm o nome do padroeiro celebram missas festivas e distribuem pães bentos. De acordo com os devotos, o pão assegura saúde, felicidade e fartura na casa de quem o recebe.

História

A paróquia Santo Antônio do Pari foi fundada em 2/2/1914 em uma “capella provisória”, na esquina da rua Miller com a rua Maria Marcolina. A atual igreja matriz de 60 metros de comprimento, 28 de largura e 15 de altura foi entregue aos fiéis dez anos depois, em 1924.

Página do Suplemento Rotogravura do Estadão de 17/5/1933 sobre a igreja Santo Antônio do Pari Foto: Acervo/Estadão





Página do Suplemento Rotogravura do Estadão, 17/5/1933 Foto: Acervo/Estadão

Santo Antônio do Pari

A igreja do bairro do Pari, em São Paulo, há mais de 100 anos, realiza a tradicional festa no dia do santo, recebendo os devotos que vão até a igreja levando flores, acendendo velas e oferecendo contribuições aos pobres numa forma simbólica de homenagear o santo, ou para pedir favores.

O grande movimento de fiéis e devotos, que lotam as ruas do bairro no dia da homenagem oficial ao padroeiro, demonstra que a fé em Santo Antônio nunca saiu de moda. A tradicional festa tem, além de celebrações religiosas, barracas de comidas típicas, lembrancinhas, música e lírios. O carro chefe do evento é o famoso bolo de Santo Antônio. Diz a ‘religiosidade popular’ que quem prova um pedaço não chega solteiro até o próximo ano.

