Santos-Dumont: Veja edição especial do Estadão com fotos e recordações da vida do aviador

Reprodução de fotos de Santos-Dumont publicadas no Estadão em 1932 Foto: Acervo Estadão





No dia em que se comemora os 150 anos de nascimento de Santos-Dumont, o Acervo Estadão traz as páginas da edição especial do Suplemento Rotogravura que o jornal publicou em 22 de dezembro de 1932, cinco meses após a morte daquele que entrou para a história como o ‘pai da aviação’.

O suplemento em Rotogravura era uma revista editada pelo Estadão, que circulou entre os anos de 1928 e 1944, que utilizava uma técnica de impressão muito sofisticada. Diferente do jornal daquela época, o formato da edição continha pouco texto e muitas fotos.





Homenagem

“Exclusivamente dedicado a Santos-Dumont, este nosso supplemento encena nas suas 14 páginas farta e variada documentação sobre a vida e os trabalhos do grande retrato do genial inventor”, dizia reportagem do jornal na véspera da publicação do suplemento especial.

As páginas do histórico nº 39 do Rotogravura mostram “desde os aspectos da primeira ascensão de Santos-Dumont em balão espherico, em 1897; da primeira applicação de um motor de explosão ao balão fusiforme e do seu gabinete de trabalho na Avenue Champs Elysêes, em 1904″.





Experiências no balão esférico

Página do suplemento Rotogravura do Estadão de 22 de dezembro de 1932 Foto: Acervo Estadão

1- Primeira ascensão em balão espherico da casa Lachambre, em companhia de Machuron - 1897

2 - Primeira applicação de um motor a explosão ao balão espherico

3 - O hangar Santos Dumont com a transição para o balão fusiforme

4 - Gabinete de trabalho de Santos Dumont no seu apartamento da Avenue Champs Elysées - 1904





Dirigível fazendo a volta da Torre Eiffel

Página do suplemento Rotogravura do Estadão de 22 de dezembro de 1932 Foto: Acervo Estad

Um quadro que ficou eterno na história do vôo humano: o dirigivel Santos Dumont fazendo a volta da Torre Eiffel.

“O Estado de S. Paulo , que sempre foi um pregoeiro de seus trabalhos e de sua gloria, dedica ao grande morto o presente numero de rotogravura, offerecendo aos leitores um thesouro de photographias e recordações dessa vida que deixou após si uma esteira de realisações que modificaram a existencia dos homens sobre a terra”.

Primeira experiência com o dirigível n.º 1

Página do suplemento Rotogravura do Estadão de 22 de dezembro de 1932 Foto: Acervo Estadão

1 - A primeira experiencia com o dirigivel nº 1

2 - O transporte do dirigivel e o successo popular do inventor brasileiro

3 - O dirigivel nº IV prompto a voar.

4 - A sahida do celebre dirigivel nº V do seu hangar. Foi elle o vencedor do premio Deutsch De La Meurthe.

5 - Outro aspecto do dirigivel V





Coragem e sangue frio nos testes

Página do suplemento Rotogravura do Estadão de 22 de dezembro de 1932 Foto: Acervo Estadão

1 - O dirigivel n.º V em pleno vôo. Este cliché patenteia a coragem e sangue frio do invento brasileiro

2 - Ainda o dirigivel n.º V

3 - O dirigivel n.º X, que Santos Dumont denominou Omnibus, com 2 helices e 2 motores. Os precursores dos Zeppellins

4 - O dirigivel X, em pleno vôo, mostrando as helices, motores, os lemes de profundidade e de direcção. Foi a primeira applicação dos balonetes internos para manter a rigidez do balão





Com o dirigível 16, mais pesado que o ar

Página do suplemento Rotogravura do Estadão de 22 de dezembro de 1932 Foto: Acervo

1 - O dirigivel mixto n.º XVI, que representa a transição para o mais pesado que o ar (1904)

2 - Parentes e admiradores de Sntos Dumont, quando das suas primeiras experiencias com o mais pesado que o ar, então um sonho irrealisavel





14 Bis

Página do suplemento Rotogravura do Estadão de 22 de dezembro de 1932 Foto: Acervo Estadão

1 - O primeiro apparelho mais pesado do que o ar, com o qual Santos Dumont se ergueu do sólo. O primeiro salto do Icaro brasileiro no espaço

2 - O hydro-glisseur. A actividade do inventor e esportista para estudo das helices e motores. Um passeio de experiencia no Sena

3 - As experiencias de vôo com o apparelho 14 bis





Demoiselle pronta para voar

Página do suplemento Rotogravura do Estadão de 22 de dezembro de 1932 Foto: Acervo Estadão

1- O primeiro typo de aeroplano leve. A Demoiselle inicial. Construida de bambús e tafetá

2 - A Demoiselle nº 19, alçando o vôo, em Issy-les-Moulineaux

3 - A Demoiselle remodelada, prompta para o vôo de experiencia





A Demoiselle em seu primeiro voo de 50 quilômetros

Página do suplemento Rotogravura do Estadão de 22 de dezembro de 1932 Foto: Acervo Estadão

1- A mesma Demoiselle em vôo livre pelo espaço

2 - A chegada de Santos Dumont na sua Demoiselle, em visita ao chateau dos seus amigos Rotschild. Definitivamente resolvido o problema do vôo e da sua dirigibilidade

3 - A Demoiselle no primeiro grande vôo de 50 kilometros. O seu peso total era apenas de 110 ks, para 35 cavallos de força





Lança cabos salva-vidas e outros inventos na fazenda de Ribeirão Preto

Página do suplemento Rotogravura do Estadão de 22 de dezembro de 1932 Foto: Acervo Estadão

1- Fazenda Dumont. em Ribeirão Preto

2 - Resolvido o problema primordial da Aviação, que chega a ser a maior realisação desta seculo, o genial inventor passa a occupar-se de outros inventos mechanicos. - Um de seus utensilios do seu continuo e pertinaz trabalho de inventar

3 - O lança-cabo de salva-vidas, também de sua invenção, tendo com este apparelho salvo a vida de 2 banhistas na praia de Biarritz. O governo francez premiou Santos Dumont com o maximo grau de commendador da Legião de Honra

4 - O mesmo apparelho em funccionamento. Sempre o ideal humanitario preouccupou o espirito do grande inventor brasileiro.

5 - Monteiro salva-vidas para attingir grandes distancias e salvamento de tripulantes em naufragios

6 - Primeiros ensaios de adaptação do apparelho Marciano ao vôo; estudos das primeiras asas, com as quaes foi realisado o primeiro vôo de passaro, levantando um peso de 5 kilos.

7 - Os apparelhos Marcianos, modificados e ampliados para 7 cavallos de força, também par aserem adaptados ao homem. Com este novo invento Santos dumont procurava realisar o authentico sonho de Icaro, com o vôo individual. Ultima invenção do genial brasileiro





A chegada no Rio de Janeiro em 1928

Página do suplemento Rotogravura do Estadão de 22 de dezembro de 1932 Foto: Acervo Estad

1 - A chegada de Santos Dumont ao Rio de Janeiro, no dia 4 de dezembro de 1928. A photographia mostra-o na praça Mauá, sendo recebido pelo prefeito dr. Antonio Prado Junior

2 - Santos Dumont ao pé da estatua erigida pela França, em sua honra, em Saint Cloud

3 - O jazigo que Santos Dumont fez construir no cemitério de São João Baptista, no Rio de Janeiro





Cortejo e transporte do corpo do aviador

Página do suplemento Rotogravura do Estadão de 22 de dezembro de 1932 Foto: Acervo Estadão

1 - Quarto onde falleceu Santos Dumont, no Guarujá, em 23 de julho de 1932

2 - O canto preferido pelo grande inventor para os seus estudos, no retiro que fazia, no Guarujá

3 - Transporte do corpo de snatos Dumont, em carro funebre, numa das barcas do ferry boat do Guarujá, para a estação da Ponta da Praia

4 - O feretro do illustre brasileiro, passando pelas ruas das capital paulista

5 - Um dos ultimos retratos de Santos Dumont (1930) feito pelo artista Marc Aubat

6 - A eça de Santos Dumont na Basilica de São Bento, em São Paulo





Maquete do monumento a Santos-Dumont do escultor Amadeo Zani

Página do suplemento Rotogravura do Estadão de 22 de dezembro de 1932 Foto: Acervo Estadão

1 - A maquette do monumento a Santos Dumont, pelo esculptor Amadeo Zani

2 - Nesta photographia, que representa um detalhe do grupo dos artifices da Aviação, salientam-se as proporções do monumento.

3 - Outro pormenor: o grupo dos que tombaram

4 - O Pai da Aviação, visto num pormenor do seu monumento





