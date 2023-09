Terras indígenas: vigília e acordo garantiram direitos na Constituinte de 1988

A aprovação dos artigos constitucionais que garantiram os direitos dos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam aconteceu em 1 de junho de 1988. Naquele dia, os parlamentares constituintes chegaram a um acordo sobre o capítulo referente aos índios na Constituição que seria promulgada em outubro daquele ano.

“Cerca de uma centena de índios que se encontravam nas galerias, muitos deles de cocares e com o corpo pintado, aplaudiram quando o painel eletrônico deu o resultado da votação: 497 votos a favor , 5 contra e 10 abstenções”, contava matéria publicada no Estadão do dia seguinte.

Indígenas em reunião com líderes parlamentares no Congresso, Brasília, DF, 1988. Foto: André Dusek/Estadão

35 anos depois, o STF formou maioria contra tese do marco temporal , uma interpretação que defendia que os povos indígenas só poderiam reivindicar terras que ocupavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Carta.

A notícia seguia informando que “o texto repete, em parte o que já consta da atual Constituição.

Os índios têm hoje direito à posse permanente das terras que habitam, e estas são inalienáveis “nos termos que a lei federal determina.” A inalienabilidade agora não fica sujeita a nenhuma lei. Também se define o que são “terras tradicionalmente ocupadas pelos índios” (…) Outra novidade é que fica vedada a remoção dos grupos indígenas das terras que tradicionalmente ocupam. E são declarados nulos e extintos os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas ou a exploração de suas riquezas naturais.”

A reportagem também trazia a íntegra do texto aprovado. Na Constituição, o texto aprovado em junho de 1988 sofreu algumas alterações. O artigo 268 do texto transformou-se no artigo 231 da Constituição.

Constituição Federal Foto: Portal da Câmara dos Deputados/ Reprodução

