Passarella [1978], Maradona [1986] e Messi [2022] erguem a taça para Argentina em Copas do Mundo

Ganhar uma Copa do Mundo pela terceira vez é uma glória celebrada apenas quatro vezes na história do futebol. Com a épica vitória da Argentina de Messi sobre a França de Mbappe na final da Copa do Mundo do Catar, os argentinos tornam-se a quarta seleção a conquistar o feito.

Leia também Croácia se aproxima do top 10 das Copas com terceiro lugar no Catar

A façanha no Catar mantem a seleção argentina como a quarta força da história no ranking das Copas do Mundo do Acervo Estadão. A conquista da Copa do Mundo de 2022 soma 10 pontos à contagem argentina, com 39 pontos, oito a mais que os franceses, que tem 31.

O Brasil foi o primeiro país tricampeão, em 1970, quarenta anos depois da primeira Copa realizada. O próximo tricampeonato só aconteceria doze anos depois, com a Itália, em 1982. O último a entrar para o panteão dos tris antes da Argentina foi a Alemanha, com o título no mundial de 1990.

Na próxima Copa do Mundo, em 2026, a Argentina poderá tirar a terceira posição da Itália se levantar a taça pela quarta vez e os italianos não chegarem à semifinal. Neste caso, as duas tetras focariam empatadas com 49 pontos, mas os argentinos ficariam em vantagem no ranking por serem vice-campeões três vezes e os italianos duas.

Ranking das Copas do Mundo Acervo Estadão

2026

No mundial que será disputado na America do Norte, os argentinos correm o risco de perder o quarto lugar do ranking se os franceses forem campeões e a Argentina terminar em terceiro ou quarto lugar. Mas podem permanecer na quarta posição mesmo se perderem uma final para a França, pois com o vice ficariam com um ponto à frente dos franceses no ranking.

Na ponta do ranking, o Brasil, com 62 pontos, corre o risco de perder a supremacia se a Alemanha terminar em terceiro lugar em 2026 e o os brasileiros não chegarem às semifinais. Mesmo com a pontuação do ranking privilegiando os vencedores de copas com uma pontuação mais de três vezes maior que a do vice e o Brasil sendo o único penta, a constância dos alemães nas partidas decisivas deixaria os alemães com 63 pontos. Que venha 2026.