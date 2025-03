Um dia em 150 anos: A cantora Inezita Barroso em 1966

Inezita Barroso em sua casa durante entrevista ao Jornal da Tarde em agosto de 1966. Foto: Acervo Estadão

Em agosto de 1966, a cantora Inezita Barroso recebeu a reportagem do Jornal da Tarde para anunciar a volta aos palcos depois de passar quatro anos viajando pelo interior de São Paulo pesquisando temas populares.

No seu novo espetáculo de duas horas, a cantora interpretava temas do Nordeste, sobre o mar, o sertanejo e música do repertório afro-brasileiro e danças nacionais.

Em seus 150 anos, o Estadão registrou os grandes fatos históricos de São Paulo, do Brasil e do Mundo. Mas seus repórteres e fotógrafos também voltaram seus olhares para acontecimentos cotidianos, história das pessoas em seus dia-a-dia e seus lugares. Neste ano de 2025 em que o jornal comemora seu sesquicentenário, o Acervo Estadão faz uma seleção diária possível de alguns desses acontecimentos arquivados nas milhares de páginas do jornal ao longo dos 150 anos.

