Um pinguim na Lapa: conheça a história de Zé, criado como animal de estimação por família paulistana

Zé, o pinguim, com cachorro e crianças na Lapa em 1965. Foto: Autoria desconhecida/Estadão

Em 1965, o Estadão publicou uma reportagem inusitada, sobre algo impensável nos dias atuais. Era a história de Zé, um pinguim que vivia com uma família no bairro da Lapa, em São Paulo. O animal foi capturado pelo eletrotécnico José Antonio de Lima, pescador de fim de semana com amigos, na Praia Grande, litoral sul de São Paulo, e levado para capital paulista.

O pinguim adaptou-se à sua nova rotina sobre o asfalto paulistano. Já vivia com a família do operário há cinco meses na casa de número 135 na rua Barbalha e era a alegria da casa e a sensação do bairro.

Passeava na rua com a filha do pescador, Rosemary, ao lado de um cachorrinho, o outro ‘animal de estimação’ da menina. A família adotiva do ‘Zé’ tentou reconstituir as condições como vivem os pinguins. Dava a ele banhos frios a cada meia hora e o alimentava duas vezes por dia com sardinhas.

“Um pinguim desgarrado do Polo Sul vive em pleno asfalto em São Paulo, mais à vontade do que muitos outros seres, gente ou bicho dessa grande metrópole. Vive no Alto da Lapa esse cordial e obediente amigo de seus donos, companheiro das crianças da casa e das vizinhanças e parceiro de folguedos de um par de cães que o acompanham sempre que sai para um passeio”, apresentou a reportagem, sem crédito ao autor e ao fotógrafo.

Zé, o pinguim, e a menina. Foto: Autoria desconhecida/Estadão

Mergulho e luta no mar

Continua após a publicidade

Além da rotina e de outras aventuras do pinguim na capital paulista, com direito a sumiço e devolução e um quase acidente de ônibus, o texto traz a história contada ao repórter pelo operário, que já havia localizado outros dois pinguins na praia e dado a amigos, de como decidiu pegar o seu exemplar mergulhando no mar:

“Fez então uma terceira tentativa, pois queria ter um pinguim. Tomou emprestado o carro de um companheiro e - já ao raiar do dia - fez uma inspeção pela praia. Lá pelas tantas, a mais de vinte quilômetros do acampamento, viu algo no mar, a uns cem metros da areia, algo escuro que se movia na água. Freou o motor, desceu, certificou-se: um pinguim nadando.

Lançou-se à água, às braçadas. Estava a uns vinte metros do pinguim, quando este o viu e quis fugir, mergulhando. O eletrotécnico fez o mesmo. Encontraram-se ambos no fundo; o homem agarrou o animal por uma das duas patas, veio à tona e, nadando e se defendedndo das bicadas chegou à praia.

Clique na data para ler a reportagem completa na página original do jornal.

Reportagem publicada no Estadão de 10 de janeiro de 1965 sobre um pinguim que morava com uma família na Lapa, em São Paulo. Foto: Acervo Estadão

Zé, o pinguim

Continua após a publicidade

Zé, o pinguim, no bairro da Lapa em 1965. Foto: Autoria desconhecida/Estadão

Zé, um pinguim que vivia com uma família na Lapa em 1965. Foto: Autoria desconhecida/Estadão

Zé, o pinguim, com crianças e cachorro na Lapa em 1965. Foto: Autoria desconhecida/Estadão

Clique para ler a reportagem completa na página original do jornal.

> Veja o jornal do dia que você nasceu

> Capas históricas

Continua após a publicidade

> Todas as edições desde 1875