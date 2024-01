USP 90 anos. Jornal propunha criação da universidade desde o século 19. Veja linha do tempo

“A idea de crear-se uma universidade em S. Paulo vae tomando lugar nos espiritos esclarecidos e, ao que nos consta, a comissão do momumento do Ypiranga aceita e pretende destinar grande parte do producto das loterias para tão patriotico fim”.

O Brasil vivia ainda sob um regime monárquico e escravocrata quando o Estadão, então chamado A Província de São Paulo, publicou em sua capa de 29 de setembro de 1880 um texto defendendo a criação de uma universidade em São Paulo.

Um dos textos publicados no jornal em 1880 defendendo a criação de uma universidade em São Paulo. Foto: Acervo Estadão

PUBLICIDADE Era uma reação à proposta do governo monárquico que pretendia angariar fundos para a criação de uma universidade na capital da Corte, o Rio de Janeiro. E também ao uso da arrecadação das loterias para a construção do Monumento à Independência, no Ypiranga. A criação de uma universidade em São Paulo voltaria a ser tema do jornal outras vezes naquele ano, como na edição de 2 de dezembro de 1880.

“Tem augmentado o número das pessoas que desejam que o producto das loterias do Ypiranga seja applicado á fundação da universidade em vez de ser gasto com um grande monumento allegórico á proclamação da independência. Consta-nos que a maioria da comissão encarregada das loterias e da outra que tomou a si a commemoração daquelle facto histórico aceita a ideia da universidade. (...) A universidade ganha adhesões e a comissão deve tratar de leval-a a efeito”

Apesar dessa mobilização a causa pela universidade paulista demoraria para ser concretizada. O monumento também evoluiu a passos lentos e só ficaria pronto em quatro décadas, em 1922. A Universidade de São Paulo surgiria somente em 1934, 54 anos depois daqueles primeiros textos publicados no jornal.

Veja alguns pontos da trajetória do ensino superior no Estado de São Paulo e momentos marcantes da trajetória da USP.

Publicidade

11/8/1827

Criação da Faculdade de Direito de São Paulo

1880

Jornal publica textos defendendo a criação de uma universidade em São Paulo

24/08/1893

Fundação da Escola Politécnica de São Paulo

07/09/1895

Museu Paulista é inaugurado

04/06/1901

Criada a Escola Agrícola Prática de Piracicaba (Esalq)

10/6/1926

A necessidade da criação da USP surge como apontamento de um estudo do Estadão sobre a situação do ensino em São Paulo

5/01/1934

Decreto de criação da USP, instituindo a FFCL

Publicidade

Decreto de criação da Universidade de São Paulo no Estadão de 26/1/1934. Foto: Acervo Estadão

1934

Chegada dos professores franceses (Missão Francesa)





25/01/1937

Formada primeira turma de Filosofia. Julio de Mesquita Filho é o paraninfo

20/11/1943

Mapa da cidade universitária

Foto: Estadão

Foto: Estadão

29/02/1944

Decreto transforma USP em autarquia subordinada ao governo do Estado

1944

Começa construção da Cidade Universitária

27/12/1945

Julio de Mesquita Filho discursa ema formatura e relembra diretrizes para a criação da USP

Páginas do Estadão de 28 de dezembro de 1945 com discurso de Julio de Mesquita Filho na formatura de alunos da USP. Foto: Acervo Estadão

1946

USP incorpora a Faculdade de Ciências Econômicas e Administração

Publicidade

1948

Fundação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e da FAU

25/01/1954

Artigo dos bastidores da criação da USP, incluindo a influencia de Julio de Mesquita Filho

16/02/1958

Balanço da USP em 1958

25/1/1959

USP comemora 25 anos da USP

25/1/1959

Inauguração do centro de medicina nuclear

08/1/1961

Balanço do ano de 1960 com destaque da contratação de Cesar Lattes

29/3/1961

Reitoria vai para novo prédio na cidade universitária

Publicidade

1966

Criação da Escola de Comunicações Culturais, posteriormente teria o nome mudado para ECA

03/10/1968

Batalha da Maria Antônia

Batalha da Maria Antônia 1 / 22Batalha da Maria Antônia Batalha da Maria Antônia Em 02 de outubro de 1968, a rua Maria Antônia, no Centro de São Paulo, foi palco de uma batalha campal entre alunos da Faculdade de Filosofia, Letras ... Foto: Acervo Estadão Mais Batalha da Maria Antônia Em 2013, o fotógrafo Jacques Lepine refez o trajeto dos principais locais da Batalha da Maria Antônia e os fotografou obedecendo os mesmos ângulos cli ... Foto: Jacques Lepine/Estadão Mais Batalha da Maria Antônia Estudantes do Mackenzie, de dentro do campus da universidade, atiram pedras contra alunos da Filosofia da USP, região central de São Paulo, SP, 02/10/ ... Foto: Acervo Estadão Mais Batalha da Maria Antônia Montagem remonta a Batalha da Maria Antônia. São Paulo, SP. 26/9/2013. Foto: Jacques Lepine/ Estadão Batalha da Maria Antônia Da janela de uma dos prédios da Universidade Presbiteriana Mackenzie, estudante observa o confronto. São Paulo, SP, 02/10/1968. Foto: Acervo Estadão Batalha da Maria Antônia Montagem remonta a Batalha da Maria Antônia. São Paulo, SP. 26/9/2013. Foto: Jacques Lepine/Estadão Batalha da Maria Antônia Alunos do Mackenzie em confronto com alunos da USP, durante a Batalha da Maria Antônia, São Paulo, SP, 02/10/1968. Foto: Acervo Estadão Batalha da Maria Antônia Montagem remonta a Batalha da Maria Antônia. São Paulo, SP. 26/9/2013. Foto: Jacques Lepine/ Estadão Batalha da Maria Antônia Estudantes durante a Batalha da Maria Antônia, São Paulo, SP, 02/10/1968. Foto: Acervo Estadão Batalha da Maria Antônia Montagem remonta a Batalha da Maria Antônia. São Paulo, SP. 26/9/2013. Foto: Jacques Lepine/Estadão Batalha da Maria Antônia Policiais fazem barreira de segurança na Rua Maria Antônia, em frente ao Mackenzie, São Paulo, SP, 02/10/1968. Foto: Acervo Estadão Batalha da Maria Antônia Montagem remonta a Batalha da Maria Antônia. São Paulo, SP. 26/9/2013. Foto: Jacques Lepine/Estadão Batalha da Maria Antônia Ácido, bombas e destruição no conflito entre estudantes, na Rua Maria Antônia, São Paulo, SP, 02/10/1968. Foto: Acervo Estadão Batalha da Maria Antônia Montagem remonta a Batalha da Maria Antônia. São Paulo, SP. 26/9/2013. Foto: Jacques Lepine/Estadão Batalha da Maria Antônia José Dirceu, presidente da UEE/SP, fala aos estudantes na passeata, após confronto na Rua Maria Antônia. Praça da República com Avenida Ipiranga, São ... Foto: Acervo EstadãoMais Batalha da Maria Antônia Montagem remonta a Batalha da Maria Antônia. São Paulo, SP. 26/9/2013. Foto: Jacques Lepine/Estadão Batalha da Maria Antônia José Dirceu, presidente da UEE, de cabeça baixa, e Luiz Travassos, presidente da UNE, discursam para estudantes com megafone, no coreto da praça da Re ... Foto: Acervo EstadãoMais Batalha da Maria Antônia Montagem remonta a Batalha da Maria Antônia. São Paulo, SP. 26/9/2013. Foto: Jacques Lepine/Estadão Batalha da Maria Antônia A camisa com sangue do estudante, José Guimarães, morto durante a Batalha da Maria Antônia é erguida em frente as galerias da Avenida São João, São Pa ... Foto: Acervo EstadMais Batalha da Maria Antônia Montagem remonta a Batalha da Maria Antônia. São Paulo, SP. 26/9/2013. Foto: Jacques Lepine/ Estadão Batalha da Maria Antônia Estudantes entram em confronto com a polícia. Estudantes viram uma Kombi da polícia Civil na Praça da Sé, centro da cidade, São Paulo, SP. 02/10/1968. Foto: Acervo Estadão Batalha da Maria Antônia Montagem remonta a Batalha da Maria Antônia. São Paulo, SP. 26/9/2013. Foto: Jacques Lepine/ Estadão

16/12/1969

USP publica novo estatuto que, entre outras coisas, organiza carreira de docentes

1970

Criação do Instituto de Física

27/1/1972

Passa a funcionar o acelerador de partículas Pelletron

25/7/1972

Patinho Feio, o primeiro computador brasileiro

19/1/1977

Primeira prova do vestibular da Fuvest é realizada e dia de tempestade

Publicidade

11/9/1977

150 anos da Faculdade de Direito de São Paulo

1985

Levi Strauss volta à USP 50 anos depois

Página do Estadão sobre visita de Lévi-Strauss na USP em 1985 Foto: Acervo Estadão

2005

Inauguração da USP Leste

2005. Inauguração, em fevereiro, da unidade Leste da USP, que abriga a Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Foto: Acervo/Estadão

>> Leia mais sobre a Universidade de São Paulo no Acervo Estadão

+ ACERVO

> Veja o jornal do dia que você nasceu

> Capas históricas

Publicidade

> Todas as edições desde 1875