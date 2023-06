Viagra, 25 anos: pílula azul chegou às farmácias e mudou história da luta contra impotência sexual

O primeiro dia de venda oficial do Viagra, remédio indicado para combater a impotência, em 1 de junho de 1998, provocou uma corrida de idosos às farmácias do Rio e São Paulo.

“Alguns clientes me chamam a um canto da drogaria para dizer em voz baixa que querem Viagra”, contou na época à reportagem do Estadão o gerente de uma farmácia do Rio de Janeiro, Francisco Matos. “Outros são mais desinibidos, parecem orgulhosos e pedem o remédio em voz alta”, revelou aos repórteres Silvio Barsetti e Juliana Junqueira.

Francisco Carlos Souza Matos, gerente da Drogaria Colombo em Copacabana. Estadão, 2/6/1998 Foto: Acervo/Estadão

Antes do Viagra

Muito antes da chegada do remédio ao mercado, porém, a busca do homem pela ereção perdida já era repleta de promessas, como mostram os anúncios publicados no Estadão desde o começo do século 20. O tratamento para a impotência era limitado a injeções no pênis, bombas de vácuo, implantes, ou psicoterapia para tratamento de questões emocionais.

A pílula azul - descoberta no início dos anos 1990 quando a Pfizer pesquisava um medicamento para tratar uma doença cardíaca, a angina - aumenta a irrigação sanguínea no pênis e mostrou-se eficaz no tratamento das disfunções sexuais.

Viagra, a droga da virilidade Foto: Pfizer

Promessas nos anúncios

O Vinho Caramurú, foi um dos primeiros produtos veiculados no jornal que prometia devolver a virilidade masculina. Ele foi publicado em 8 de março de 1900. A disfunção erétil, ou impotência sexual, teve vários nomes durante mais de um século de anúncios. Foi, por exemplo, fraqueza genital, fraqueza do sistema ‘nervo-sexual’, debilidade genital e amortecimento genital.

Levanta-te e anda. Vinho Caramuru do Dr. Assis Foto: Acervo/Estadão

Mercado da virilidade

Como as causas não eram claras, na maioria das vezes a disfunção erétil era associada à perda de vigor, à idade ou, genericamente, aos problemas glandulares. Era o que anunciava o Glantona, em 1939. O produto “restabelece as funções glandulares, imprimindo-lhes nova energia propulsora. Transforma em perene mocidade, vidas sombrias, torturadas pela perda da virilidade.”

Outros produtos diversos aproveitavam a falta de clareza do problema e entravam na briga pelo mercado da virilidade, como era o caso da aveia Quaker Oats, que em 1939 “prometia um alimento com ingredientes que produzem energia, força e virilidade”. Ou do ‘Fosfosol’ que era indicado para tudo, desânimo, perda de memória, falta de vitalidade sexual etc.

Quaker Oats, um alimento com ingredientes que produzem energia, força e virilidade Foto: Acervo/Estadão

O 'poderoso tônico sexual' Forsex prometia o fim da impotência masculina Foto: Acervo/Estadão

“Você ainda não é um fracassado! Reconquiste sua virilidade livrando-se dêsse terrível complexo de inferioridade que o deprime moral e fisicamente”, anunciava a Catuase Composta em 1955. Na sua fórmula, além de diversas substâncias “da nossa flora” e de um “hormônio cerebral e testicular”, havia um alcaloide extraído do “Loimbehôa” (sic).

Catuase Composta prometia virilidade e o fim do complexo de inferioridade Foto: Acervo/Estadão

Efeito Colateral

Antes do Viagra e congêneres, se percebia a ereção como efeito colateral durante o uso de vasodilatadores. É o que acontece com pacientes que sofrem de angina ao colocar um vasodilatador de efeito imediato sob a língua. Era o que acontecia durante a década de 1970 entre aqueles que usavam os ‘poppers’, outro remédio para angina que quando aspirado tinham ereção e relaxamento muscular. O ‘popper’ recebeu esse nome por causa do barulho da abertura da ampola. Hoje é uma substância ilícita.

Veja outros anúncios de promessas de virilidade antes do Viagra:

Tônico Bayer prometia alegria, força, disposição e juventude Foto: Acervo/Estadão

Glandophile, drágeas feitas de glândulas de touros para restituição do vigor Foto: Acervo/Estadão

Emulsão de Scott, um remédio que produz robustez e energia também na velhice Foto: Acervo/Estadão

Mecano-teria para a cura da impotência Foto: Acervo/Estadão

Globéol, um medicamento para ideal para revivificar e refazer o organismo Foto: Acervo/Estadão

