Xuxa: Vai assistir ao documentário? Relembre a carreira da apresentadora em fotos e páginas

Xuxa durante gravação com crianças no Rio de Janeiro em 1988 Foto: José Bassit/Estadão

A série documental Xuxa, O Documentário, da Globoplay, conta histórias desde a estreia da artista, que se transformou num fenômeno pop ao longo de mais de quatro décadas de carreira. Algumas dessas histórias estão registradas nas páginas do Estadão em forma de entrevistas, fotografias e reportagens.

Modelo de sucesso

Xuxa começou a trabalhar como modelo aos 15 anos e logo foi tendo sucesso e convidada para fazer campanhas e posar para diversos tipos de publicações. Em 1982, quando já era uma das modelos mais famosas do país, participou do polêmico filme “Amor, Estranho Amor”, de Walter Hugo Khouri.

Jornal da Tarde - 28 de outubro de 1982

Xuxa no Jornal da Tarde Foto: Acervo Estadão

Assédio

Na época do lançamento do filme, Xuxa contou, numa entrevista ao Jornal da Tarde, sobre o início da sua carreira, a origem do apelido dado pelo irmão e outros aspectos de sua vida de 19 anos, como o sonho de ser veterinária e o curso de Biologia que teve que trancar por falta de tempo após passar no vestibular.

A paixão pelos animais já aparecia naquele momento, contando que - para desespero da família - já tinha oito peixinhos, quatro periquitos, uma tartaruga e um cachorro no apartamento que que morava com os pais e irmãos.

O assédio sexual, um tema sobre o qual Xuxa costuma se posicionar, é citado pela jovem modelo na entrevista. “Muito pior é gente que me cumprimenta e deixa dinheiro na minha mão, senhores que vão lá em casa. Marcam data com minha mãe, pagam 50 por cento adiantados a meu pai e quando chego nas suas cidades para o desfile eles querem simplesmente jantar comigo, aparecer do meu lado, deixar que os outros pensem que... Leia a íntegra da entrevista

Xuxa durante entrevista em 1986. Foto: Carlos Chicarino/Estadão

Xuxa durante entrevista em março de 1986, meses antes da sua estréia no 'Xou da Xuxa' na TV Globo. Ela não sabia ainda o sucesso que a aguardava no programa que hoje habita a memória de uma geração. Foto: Carlos Chicarino / Estadão

Xuxa continuou na profissão de modelo até 1983, quando foi convidada a apresentar o “Clube da Criança” na extinta TV Manchete. No mesmo ano estreou no cinema infantil participando do filme “Os Trapalhões na Arca de Noé”. Com o sucesso, foi convidada pela Rede Globo para comandar o “Xou da Xuxa” a partir de 1986.

Ganhou o apelido de “Rainha dos Baixinhos”. No programa, chegava em uma nave espacial rosa e apresentava brincadeiras e desenhos animados ao lado das Paquitas, que se tornaram outro símbolo de uma geração.

Menina e mulher

Estadão - 23 de março de 1986

Xuxa em reportagem do Estadão de 23 de março de 1986 sobre a sua ida para a TV Globo. Foto: Acervo Estadão

Sua carreira musical havia se iniciado em 1984 com o disco “Clube da Criança”. Entretanto. foi com “Xou da Xuxa” (1986), “Xegundo Xou da Xuxa” (1987) e “Xou da Xuxa 3″ (1988) que teve vendagens significativas (o terceiro álbum teve mais de 10 milhões de cópias vendidas). Entre as principais canções estão “Ilariê” e “Parabéns da Xuxa”, que viraram sucessos entre as crianças.

A carreira no cinema teve sucessos como “Super Xuxa Contra o Baixo Astral” (1988), “Lua de Cristal” (1990), “Xuxa Requebra” (1999), “Xuxa e os Duendes” (2001) e “Xuxa em o Mistério de Feiurinha” (2009).

Xuxa, a rainha dos baixinhos

Veja algumas entrevistas e reportagens da apresentadora publicadas no Estadão:

Grande vendedora de discos

Estadão - 21/6/1987

Página do Estadão de 21 de junho de 1987 Foto: Acervo/Es





Cinema: Super Xuxa contra o Baixo Astral

Estadão - 30/6/1988

Página do Estadão de 30 de junho de 1988 Foto: Acervo Estadão





Fenômeno Xuxa no Pacaembu

Estadão -13/12/1987

Página do suplemento Estadinho de 21 de dezembro de 1987 Foto: Acervo Esatad





Nome milionário

Estadão - 29/7/1988

Página do Estadão de 29 de julho de 1988 Foto: Acervo Estadão

Xuxa + 3

