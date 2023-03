Zico: craque nato aperfeiçoado pela técnica

Zico em treinamento físico em 1976 Foto: Iarli Goulart/Estadão

O ex-jogador do Flamengo e da seleção brasileira foi um dos maiores exemplos de como é possível transformar um craque nato de futebol em um atleta de alta performance sem fazer uso de anabolizantes, ou medicamentos proibidos.

Zico chegou ao Flamengo aos 14 anos esbanjando talento, mas muito baixinho e franzino. Passou, então, por um trabalho de condicionamento para reforçar seus pontos fortes e desenvolver os fracos, além de seguir uma dieta balanceada de alimentos em horas certas.

Com os treinamentos, ele cresceu 17 centímetros e ganhou 13 quilos. Em 22 de março de 1976, a edição de Esportes do Jornal da Tarde publicou a reportagem: “E assim se fez o craque: Zico”, com uma descrição e fotos do programas de treinamento do jogador.

Foto: Estadão

Artur Antunes Coimbra, o Zico, dedicou 21 anos ao Flamengo como jogador. Entrou na escolinha do clube em 1967 e lá ficou até 1990, quando se despediu do clube, após atuar entre 1983 e 1985 pela Udinese.

Pelo rubro-negro, Zico conquistou os principais títulos internacionais cobiçados por qualquer jogador. Foi campeão da Taça Libertadores da América e do Mundial de Clubes, em 1981, além de colecionar quatro títulos brasileiros e sete cariocas.

O primeiro gol de Zico como profissional foi no Campeonato Brasileiro de 1971, no empate de 1 a 1 contra o Bahia.

>> Estadão - 12/8/1971

Foto: Estadão

Seleção - Zico estreou na Seleção em 1976 e foi logo marcando um gol – nos 2 a 1 sobre o Uruguai. Naquele ano, ganhou ainda mais três títulos pelo Brasil (Copa Rio Branco, contra os uruguaios; Copa Rocca, contra os argentinos; e o torneio Bicentenário dos EUA).

>> Estadão, 26/2/1976

Foto: Estadão





Durante 10 anos, de 1976 a 1986, disputou 88 jogos com a camisa da Seleção e foi a três Copas do Mundo. Infelizmente, não conseguiu se sagrar campeão mundial, a maior injustiça em sua carreira.

>> Estadão, 5/6/1982 - “Em 78, fiz uma promessa a mim mesmo, voltarei da Espanha como campeão. É o único título que falta na minha carreira”.

Foto: Estadão

>> Estadão, 3/7/1982 - O brilho do craque na Espanha

Foto: Estadão





>> Estadão, 5/6/1986 - O drama do joelho

Foto: Estadão

>> Estadão, 22/6/1986

Foto: Estadão





Seu primeiro jogo no exterior foi em 30 de julho de 1983, quando a Udinese venceu o Hadjuk, da Iugoslávia, por 3 a 0, e Zico marcou um dos gols.

>> Estadão, 31/7/1983

Foto: Estadão

>> Estadão, 6/2/1990 - Despedida: uma das festas mais tristes da história do Maracanã

Foto: Estadão

