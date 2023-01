A arte da biografia e a construção de míticas personagens do imaginário popular

Desprezo realities shows, mas amo biografias, a forma decente de se espiar pelo buraco da fechadura, pois sabemos quem estará do outro lado da porta. O gênero biográfico evoluiu: hoje não só livros mas filmes, óperas, documentários, blogs, podcasts. Qualquer dia teremos biografias até em tuítes (a do poeta T. S. Eliot seria ideal, pois ele confessou que “meço a minha vida em colherzinhas de café”).

As biografias saciam a atávica avidez humana por efabulação – e melhor que muitos romances contemporâneos, que em vez de contar boas histórias preferem acrobacias linguísticas ou panfletos ideológicos (rapidamente datados). Daí talvez a moda preguiçosa da “autoficção”.

Leia também ‘Murphy’ e ‘Watt’, de Samuel Beckett, mostram o lado romancista do dramaturgo

James Joyce (empatado com Proust no photo finish de maior escritor do século 20) odiava biógrafos, que chamava de “biografiends” (fiends = demônios). O que não impediu que a melhor biografia literária se intitule James Joyce, de Richard Ellmann. A grande biógrafa Hermione Lee comparou as biografias a autópsias, “que acrescentam um novo horror à morte”.

O escritor irlandês James Joyce, autor de 'Ulisses', tido como mais complicado romance em língua inglesa Foto: Hammer Museum

Será que os atuais homens públicos são menos publicáveis? Para Carlyle (um dos responsáveis pelo culto do “herói biográfico”): uma vida bem escrita é quase tão rara quanto uma vida bem vivida. Talvez por isso, Ruy Castro (RC), de Vidas Por Escrito, e Lira Neto (LN), de A Arte da Biografia- só biografam (mas nunca psicografam) mortos. Em 1993, Hebe Camargo perguntou a Dercy Gonçalves quando sairia uma biografia dela. Dercy espumou: “Sei lá! Convidei o tal Ruy Castro, mas ele só gosta de defunto!” Desta vez esses dois louváveis necrófilos abriram uma exceção e escreveram biografias das... biografias, um gênero que vende saúde (e exemplares).

A palavra biografia nasce em 1683, cunhada pelo dramaturgo John Dryden, que menciona “a nova profissão de biógrafo”. Em português, diz Lira Neto, desponta bem mais tarde: só no Diccionario Contemporaneo da Lingua Portugueza, de Caldas Aulete, em 1881. Claro que o conteúdo já existia antes do rótulo para o continente. No século I, nas Vidas Paralelas, Plutarco talhava a premissa crucial: a proeminência do indivíduo.

Jornalista, escritor, cronista e biógrafo de Carmen Miranda e Garrincha, Ruy Castro lança livros sobre infografia Foto: Wilton Castro/Estadão

Não resisto à receita de Ruy Castro: estilo espirituosamente suntuoso e banquete de informações. Por isso devoro tudo o que escreve - e até o que não escreve: meu primeiro livro dele foi uma antologia de citações, comprada em Lisboa, em 1990. RC nasceu em Minas Gerais, mas é mais carioca do que o Zé Carioca (que tampouco era carioca, criado pelo americano Disney e – blasfêmia suprema – inspirado no paulista José do Patrocínio Oliveira, que tocava cavaquinho). RC escreveu até uma biografia do Rio (Carnaval de Fogo), quando provou seu rigor evitando que o livro – apesar de ele amar mais a Cidade Maravilhosa do que Dante a Beatriz - degenerasse em hagiografia.

Não existem cursos de biografias nas faculdades brasileiras de Letras. Por isso RC ensina os macetes do gênero em centros culturais, entre eles o Barco, onde – mundo pequeno – dou aulas de Narrativa Ficcional. Já Lira Neto doutorou-se em história pela Universidade de Coimbra (sobre escrita biográfica) e em 2021 ministrou um curso sobre a arte da biografia na Universidade do Porto. Juntos, RC e LN têm mais Jabutis do que as fábulas de Esopo.

LN biografou Rodolfo Teófilo (presidente da “Padaria Espiritual”), o general Castello Branco, Padre Cícero, Maysa, Getúlio Vargas (em três volumes). Ele e RC concedem muitas páginas às técnicas de pesquisa, mas LN faz uma ressalva: “Abstive-me de ler certos estrupícios, como uma biografia de Getúlio Vargas psicografada por Eça de Queiroz”. E o formato “ensaio biográfico”? RC dispensa: “Lembra-me uma besta mitológica inventada num conto de Woody Allen, um animal metade leão e a outra metade também, mas não do mesmo leão.”

Negativos apresentam as várias faces de João Gilberto, o 'pai' da Bossa Nova Foto: Hirosuke Doi

Além de exumar vultos, ambos praticam aquilo que RC chama de “reconstituição histórica” e LN de “biografias coletivas”. Como os livros do primeiro sobre Ipanema e a Bossa Nova, e os do segundo sobre o samba e os judeus sefarditas. Para reconstituir a Bossa Nova, RC papeou com João Gilberto em oito copiosos telefonemas, dos quais dois partiram do músico: “Ruy, é João”. Nunca se encontraram pessoalmente.

Com suas esplêndidas biografias, RC prestou um tal serviço de utilidade pública que merecia uma estátua no cocuruto do Cristo Redentor. Ele ressuscitou não apenas a Bossa Nova e Nelson Rodrigues (eclipsados por sucedâneos fajutos), como (com a obra sobre Garrincha) até Elza Soares ainda vivinha da silva: “Quando a Assembleia Legislativa do Rio a homenageou, disse que sua vida recomeçara a partir do meu livro.” Em contrapartida, Ruy se diverte (e este paulista com ele) em esculachar a centenária Semana da Arte Moderna, no Teatro Municipal de SP: “Tudo só fora possível porque, um dia, Mário de Andrade escrevera ‘milhor’ e ‘nós fumo’ em vez de ‘melhor” e ‘nós fomos’, e porque Oswald de Andrade fizera mais uma piada. O Rio só não foi modernista em 1922 porque já era moderno.”

LN e RC amargaram a hostilidade de parentes dos biografados, até que em 2015 o Supremo Tribunal Federal liberou a publicação de biografias não autorizadas. Como RC suspira: “A mordaça só caiu com a inesquecível sentença da ministra Carmen Lúcia: ‘Cala a boca já morreu’”. Pedi ao Papai Noel mais duas biografias de LN e RC ainda inéditas: as respectivas autobiografias. OK, nenhuma autobiografia é confiável: Maysa mentia até para o seu diário, e Nelson Rodrigues dizia que “o sujeito se olha no espelho e se vê num vitral”. Porém, sendo ambos quem são, aposto que se sairiam com autobiografias não autorizadas.