A polêmica história da civilização segundo dois autores nada ortodoxos

Narrar toda a história humana num único volume pode ser atraente para a maioria dos leitores, mas, até mesmo para os melhores autores, é difícil evitar clichês, estereótipos e generalizações. A própria narrativa histórica parece possuir uma força intrínseca que apressa a irresistível flecha do tempo em direção ao presente. Pela falta de dados empíricos ou pela impossibilidade de reunir dados arqueológicos dispersos, isto parece ainda mais visível quando se narram os tempos pré-históricos, reduzindo centenas de séculos a uma história quase imóvel, alterada apenas por eventos bruscos – que viram panaceias explicativas que mudam todo o curso da história, como revolução agrícola, surgimento da propriedade e aparecimento do Estado.

Resultado de dez anos de trabalho e de uma rara parceria entre um antropólogo e um arqueólogo – David Graeber e David Wengrow – O Despertar de Tudo é uma revisão brilhante de tudo que sabemos sobre os primórdios da história e uma formidável provocação crítica tanto ao conhecimento consolidado quanto às teorias sociais vigentes. O ponto de partida dos autores já destoa do tom convencional da história, quase sempre inspirada ou em Hobbes ou em Rousseau - e sempre calcada na ideia de obsessivamente buscar as origens da desigualdade. Nos relatos hobbesianos, o melhor que podemos esperar são modestos ajustes históricos em nossa condição humana inerentemente sórdida.

Além do texto clássico de Rousseau, ela virou a única outra teoria disponível, que supõe a inexistência de uma origem da desigualdade, pois os seres humanos são naturalmente truculentos, egoístas e competitivos e – uma vez que os nossos primórdios foram violentos e miseráveis – o “progresso”, a “civilização” e o Estado seriam, por si mesmos, redentores. Mesmo uma interpretação mais rósea e otimista – aquela que afirma que o progresso da civilização ocidental trouxe inevitavelmente felicidade, riqueza e segurança a todos –padece da doença de triunfalismo errático ao determinar que só era possível alcançar a civilização sacrificando as liberdades ou domando os nossos instintos.

David Kalpesh

O questionamento de Graeber e Wengrow começa por aí: se é assim, por que a civilização simplesmente não se disseminou por conta própria? Por que ela e suas pretensas benesses sociais transformaram-se naquele inalcançável pote de ouro no fim do arco-íris? Por que as potências europeias se viram obrigadas a passar os últimos quinhentos e tantos anos apontando armas para a cabeça das pessoas a fim de obrigá-las a aderir à civilização?É aqui que aparece o argumento mais original do livro: ele documenta como os contatos e diálogos dos povos indígenas com os colonizadores europeus foram muitos mais intensos do que até então se pensava; as lições de liberdade e vida comunitária dos indígenas foram assimiladas (e apropriadas) no século 17, primeiro por meio dos jesuítas e, depois, pelos pensadores iluministas no século 18.

A própria narrativa do progresso civilizacional construída pelos pensadores iluministas – que acabou por espargir estigmas de “primitivos”, “ingênuos” ou “violentos” a todos os povos da pré-história – foi, na verdade, uma reação conservadora da sociedade europeia às próprias críticas realizadas pelos povos indígenas. A maioria dos historiadores costuma antecipar críticas a tais premissas, perguntando: “Como vocês são capazes de sugerir que imperialistas genocidas estavam, na verdade, dando ouvidos a integrantes de sociedades em vias de serem exterminadas?”.

Ele documenta como os contatos e diálogos dos povos indígenas com os colonizadores europeus foram muitos mais intensos do que até então se pensava O Despertar de Tudo

As sondagens detalhadas dos dois autores deixam claro que mercadores, missionários e colonos europeus de fato entabularam longas conversas com as pessoas que encontravam no chamado Novo Mundo e não raro viveram por longo tempo entre elas – mesmo nos casos em que também foram coniventes com a sua destruição. Para os europeus, a crítica indígena foi como um choque no sistema, revelando possibilidades de emancipação humana as quais, depois de vindas à tona, dificilmente poderiam ser ignoradas. Na verdade, tais ideias passaram a ser vistas como ameaças tão fortes à estrutura da sociedade europeia que surgiu todo um corpo teórico destinado especificamente a refutá-las.

Até mesmo nossa metanarrativa histórica linear sobre o progresso ambivalente da civilização humana – em que se perdem as liberdades à medida que as sociedades se tornam maiores e mais complexas – foi em ampla medida inventada pelo cânone europeu a fim de neutralizar a ameaça da crítica indígena. Neste caso, não é que os autores considerem insignificante o fato de que a escrita, as cidades e a agricultura foram momentos chaves da história humana – o que é necessário em História inverter as perguntas para torna-las pertinentes: questionar não “as origens das desigualdades sociais”, mas sim, como acabamos todos presos nestas gaiolas das desigualdades? Além de um colosso de materiais etnológicos e arqueológicos minuciosamente apresentados, aqui os autores se utilizam de inúmeros exemplos pitorescos, explorando trajetórias de indígenas com ideias bastante naturais de liberdade individual, ajuda mútua e, até mesmo de tolerância.

Flickr/Reprodução

Mais surpreendente ainda a documentação etnográfica que revela que os iroqueses acreditavam que nossas almas possuem desejos inatos e ocultos revelados pelos sonhos. Mas como tais desejos não se realizam, eles recriavam sonhos dos seus pares com encenações rituais. Tosca projeção da teoria freudiana registrada em documento de 1649? Provavelmente não, pois a terapia era de natureza coletiva: a “adivinhação dos sonhos” era feita em grupo e a realização, literal ou simbólica, dos desejos do sonhador mobilizava toda a comunidade. Personagens e histórias que o cânone europeu considerava improváveis, ensinando-nos a infantilizá-los. Vale a pena conhecer a história do incrível chefe ameríndio, o huroniano Kondiaronk, cuja fala deixava boquiabertos os jesuítas franceses com seus argumentos irretorquíveis, registrados no ano de 1637.Mera sabedoria retórica? Longe disso, pois as sociedades estudadas detalhadamente no livro revelaram-se hábeis em experimentar muitas formas de vida social.

Nossos primeiros ancestrais – como reafirmou tantas vezes Lévi-Strauss – eram não só nossos iguais em termos cognitivos, mas também nossos pares intelectuais. As primeiras evidências conhecidas da vida social humana se assemelham muito mais a um desfile carnavalesco de formas políticas do que insípidas abstrações da teoria evolucionista. E o livro vai muito além destas proposições quase ensaísticas. Os autores traçam um verdadeiro mosaico de sítios arqueológicos e povos, alguns quase desconhecidos como os Hadzas, Tequestas, Calusas e alguns outros mais conhecidos, incluindo os ianomâmis da Amazônia. Povos que geralmente foram muito mais capazes do que nós de imaginar ordenamentos sociais alternativos e criarem (reafirmando os estudos de Pierre Clastres) espécies singulares de “sociedades contra o Estado”.

No Crescente fértil do Oriente Médio, por exemplo, tido até então como o berço da “Revolução Agrícola”, não houve nenhuma “guinada” do forrageador paleolítico para o agricultor neolítico. A transição de uma subsistência baseada em recursos silvestres para uma vida baseada na produção de alimentos levou cerca de 3 mil anos e é um reducionismo excessivo fazer tabula rasa de todo este período da história. Com impressionantes dados empíricos, os autores preenchem este enorme vazio, ao mostrar quanto esta transição milenar foi muito mais complexa e rica do que uma repentina Revolução Agrícola. Entre dezenas de exemplos, minuciosamente explorados nas mais de 500 páginas do livro, os autores mencionam inclusive a Amazônia. Ali não havia uma via cultural óbvia que possibilitasse aos humanos se tornarem tanto os principais cuidadores como os consumidores de outras espécies; os relacionamentos eram distantes demais (no caso da caça) ou íntimos demais (no caso dos animais de estimação). Eram povos que tinham todas as habilidades ecológicas exigidas para cultivar a terra e criar rebanhos, mas que apesar disso se restringiram, preservando um cuidadoso equilíbrio entre forrageador (ou silvicultor) e cultivador.

Acervo Estadão

Em páginas detalhadíssimas, revelam ainda que muitos destes povos bem que poderiam nos ensinar aquilo que hoje se chama (abusivamente) de economia sustentável.De passagem, Graeber e Wengrow ainda dialogam e confrontam autores como Steven Pinker, Fukuyama, Jared Diamond e Harari. Pinker, por se mostrar demasiado convicto de estarmos vivendo numa era de paz e segurança, como resultado lógico de vivermos em Estados soberanos, cada qual com o monopólio sobre o uso legitimo da violência dentro das suas fronteiras, em oposição às “sociedades anárquicas” (como as chama) de nosso remoto passado evolucionário, quando a vida para a maioria das pessoas era, de fato, tipicamente “sórdida, brutal e curta”.

Harari também não evita esta mesma cilada hobbesiana, temperada com pitadas de Rousseau, ao afirmar no seu Sapiens: “Não há como escapar à ordem imaginada. Quando derrubamos os muros da prisão e corremos para a liberdade estamos na verdade correndo no pátio amplo de um presídio maior.” Ironicamente, todos os quatro autores, cada um a seu modo, deixam completamente de lado detalhes comprovados de mais de 3 mil anos de história e, paradoxalmente, continuam reproduzindo o cânone europeu.

Acervo Estadão

Se algo de muito errado aconteceu na história humana – e, face ao atual estado do mundo é difícil negar isto – talvez as coisas tenham começado a desandar quando as pessoas perderam a liberdade de imaginar e vivenciar outras formas de existência social.Retirando da obscuridade um incrível mosaico de povos, analisados em detalhes inimagináveis, O Despertar de Tudo modifica tudo aquilo que sabemos sobre a (erradamente) chamada “pré-história”, mostrando como grupos sociais fizeram a própria história, trilhando caminhos que, no âmbito do experimental, do lúdico e do ritualístico, transformaram-se numa autêntica enciclopédia de novas possibilidades sociais. E talvez em modestas lições de sabedoria as quais, sabe-se lá em qual momento da história, acabamos por perder.

Serviço

O Despertar de tudo: uma nova história da Humanidade

Autores: David Graeber e David Wengrow.

Tradução: Denise Bottmann e Claudio Marcondes

Editora: Cia. das Letras. 701 páginas.

Preço R$ 120