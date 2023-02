Adam Curtis filma Putin e subverte o filme realista sobre a queda da União Soviética

O cineasta britânico Adam Curtis tem a certeza absoluta de que vivemos atualmente em um mundo dominado pela guerrilha cognitiva. Pressionado por todos os lados possíveis, da esquerda à direita, o cidadão comum que tentou viver com alguma dignidade o século 20 e o início do 21 ficou tão paralisado pelos complôs feitos (e denunciados) pelas elites que se esqueceu do complô que fizeram contra ele mesmo. E é justamente esse fenômeno paradoxal que Curtis mostra em sua filmografia.

Nascido em 1955, ele começou a sua carreira como um documentarista de linguagem convencional na rede de TV BBC, onde contava histórias com começo, meio e fim – todas sempre nessa ordem. A partir da série de seis episódios, Pandora´s Box, de 1992, Curtis abandonou qualquer tipo de linearidade no fluxo do tempo histórico e passou a experimentar, como poucos diretores contemporâneos fizeram nas últimas décadas, a estética do meme como base para os seus documentários cada vez mais ousados na forma e no conteúdo.

A noção de meme é importantíssima para quem deseja compreender os efeitos da guerrilha cognitiva na nossa sensibilidade, especialmente em um ambiente cultural intoxicado de anúncios publicitários, redes sociais e filmes arrasa-quarteirão que não passam de propagandas disfarçadas. E tem tudo a ver com os temas que Curtis passaria a abordar nos seus filmes seguintes, em particular a tensão entre as ideias políticas e a ciência que busca entender o comportamento humano – e como esses dois últimos fatores afetam a nossa própria racionalidade na hora de governar um país.

Imitação

Cena de ‘TraumaZone’, que estreou no final de 2022 e atrai pela ousadia experimental Foto: BBC

Aqui, o meme – que é um recurso de comunicação viral, feito com a intenção de condensar um discurso complexo em uma imagem simples e irônica – tem a característica de ter uma reprodução similar a um gene, mas também possui um caráter mimético, ou seja, de imitação e de apropriação. É uma manobra que atiça as correntes subterrâneas e irracionais de todos nós, justamente aquelas em que a imaginação política fica cada vez mais enfraquecida em tempos de incerteza. Neste sentido, para muitos, o meme tem a força de uma encantamento mágico, com um conteúdo subliminar que pode alterar a ação humana tal como conhecemos.

Até meados do século 16, essa ação tinha como meta a noção de um paraíso que estava além do planeta que habitamos. Com a perda de uma referência transcendente, o paraíso e o sagrado se tornaram uma nostalgia sobre algo que foi revirado pelo avesso, numa revolta que visa transformar a nossa própria realidade. A reforma constante e laboriosa é substituída pela revolução sem limites. E a consequência prática disso é que passamos a existir nas utopias que são, em si mesmas, construções semelhantes aos memes que hoje degustamos sem nenhuma precaução.

A obra de Adam Curtis elabora uma linguagem cinematográfica que vai contra toda essa onda de ‘memetismo’ (e de mimetismo). Depois de Pandora’s Box, ele passou a articular como se originou a guerrilha cognitiva na qual estamos enredados. Em primeiro lugar, em The Century of the Self (2002), ele vislumbra a responsabilidade de Edward Bernays, o sobrinho de ninguém menos que Sigmund Freud, na hipótese de como a publicidade moderna nos condicionou a ter posicionamentos psicológicos incompatíveis com a nossa dignidade; depois, na sequência épica que formam The Power of Nightmares (2004), The Trap (2007), Bitter Lake (2015) e HyperNormalisation (2016), entre outros, temos um detalhado relato de como perdemos a noção da liberdade individual e de como nos deixamos nos paralisar por revoluções tecnocráticas e financeiras que jamais ajudaram o progresso da sociedade; e só então, nesta síntese de uma vida que é Can´t Get Out Of My Head (2021), um documentário em seis partes (com duração média de duas horas e meia cada), lançado no estertor da pandemia do coronavírus, entendemos que a busca de Curtis nunca foi por uma ideologia de esquerda ou de direita que explicasse esses dilemas contemporâneos, mas sim por uma chance de escapar da prisão interior que criamos para nós mesmos.





MIX

O cineasta britânico Adam Curtis, autor de "Traumazone", sobre Putin Foto: BBC

No aspecto formal, Curtis aproveitou-se de todos os recursos visuais de vanguarda. Suas imagens (sempre recolhidas do infinito arquivo da BBC, geralmente mal aproveitadas pelos jornalistas burocráticos) são editadas como se uma fosse o contraponto da outra, e não como se seguissem um raciocínio lógico ou linear. Elas geralmente são acompanhadas por uma trilha sonora extremamente eclética, que pode ir do pop ambiente de um Brian Eno ao dodecafonismo de um Schoenberg, passando por uma canção de cabaré alemã sussurrada por Marlene Dietrich; e, claro, há a sua marca fundamental, que o distingue de todos os outros cineastas da nossa época – a utilização da própria voz em off de Curtis, um narrador onisciente sempre declamando ou comentando os fatos captados pela câmera em um tom objetivo, frio, desapaixonado e que, paradoxalmente, corta o coração e a inteligência de qualquer espectador que ainda não perdeu a sua humanidade.

O cinema de Adam Curtis é o anti-meme por excelência, pois usa da concentração da imagem justamente para não banalizar a decência intrínseca ao nosso pensamento. Aqui, sua gramática do cinema é muito similar à de Jean-Luc Godard em História(s) do Cinema, na qual a manipulação dos cortes, das músicas e da própria narração serve mais como um relato paralelo de como se encontra a nossa civilização do que propriamente o registro factual do que foi vivido – e, ao mesmo tempo, descobrimos que essa mesma edição, por mais tendenciosa que pareça ser (e é), reescreve a verdadeira história do que nós desejamos ser. Os filmes de Curtis, assim como os de Godard (e de outros documentaristas no mesmo estilo, como Chris Marker, Alain Resnais e Eduardo Coutinho), transformam-se nas utopias possíveis que destroem as utopias revolucionárias impostas pelo imaginário político da modernidade.

Por isso mesmo, é angustiante ver o que o próprio Curtis fez com sua estética no seu filme mais recente, TraumaZone, lançado no final do ano passado. Não por uma questão de qualidade; muito pelo contrário: o cineasta surpreende a todos ao se recusar o uso da sua voz professoral enquanto, por meio de imagens cada vez mais desalentadoras, registra a decadência do que poderia ser o surgimento da democracia na Rússia comunista, no período entre 1985-1999. Para bom entendedor, esses anos significam uma única coisa: o fim da União Soviética e a ascensão meteórica de Vladimir Putin. Curtis mostra pessoas passando fome, jovens tendo o gosto da liberdade, cidadãos descontentes com os rumos que a nova elite determinou para eles, crianças chorando porque seus pais sofrem, os velhos sem saber o que fazer no fim das suas vidas. Conforme assiste a tudo isso, o espectador ocidental chega à conclusão de que a Rússia recriada pela edição de Curtis é o seu próprio país, seja a Inglaterra do Brexit, a América que sobreviveu a Donald Trump ou o Brasil que precisa ser reconstruído, independente de qualquer administração a surgir no futuro. O surgimento de um tirano como Putin não é a raiz de todos os problemas, mas sim apenas o sintoma de uma doença muito mais profunda e quase impossível de ser corretamente extirpada.

Espelho

Cena do filme ‘Bitter Lake’ (2015) Foto: BBC

A solução para este impasse, de acordo com Adam Curtis, é incentivar o artista dentro de nós e que captará todas essas tendências, exibindo-as em seus filmes como se estes fossem um espelho diante do homem comum. Seu cinema não é o cinema de tese, mas sim o cinema que denuncia a única tramoia que até agora ninguém das nossas elites resolveu esclarecer para nossos semelhantes. Trata-se daquilo que o escritor Thomas Ligotti chama de “a conspiração contra o ser humano”, a guerrilha cognitiva que nos destrói pouco a pouco, demolindo os restos da nossa liberdade interior.

E aqui está o humanismo de Curtis e, ao mesmo tempo, a sua forma de resistência, ao criar uma contraconspiração estética que seja a criação de uma utopia sem a dependência de uma linguagem mimética (e ‘memética’). Em um mundo onde ninguém sabe mais o que é o certo e o que é o errado, tal perseverança já é uma vitória e tanto.

Russia 1985-1999: TraumaZone

1 temporada

Onde assistir? No BBC IPlayer (serviço de streaming da BBC)