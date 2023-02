Amante de Dostoievski inspirou personagens femininas controversas

É graças à iniciativa do posfaciador, o Dr. Esdon Amâncio , que conseguiu o original russo do diário, anotações de viagem e correspondência da famosa amante do escritor, a também escritora Polina Súslova ( Apollinária Prokófievna Súslova – 1839-1918), que tantas personagens femininas controversas inspirou a Dostoievski. A tradução dos escritos, a cargo de Luís Avelima ( Editora Kotter-LetraSelvagem) deixa entrever a pessoa, bela, jovem, emancipada, e – para a época – revolucionária, que tanto apaixonou o grande escritor (recém egresso dos trabalhos forçados na Sibéria, quase viúvo e traído pela primeira mulher), mas também permite descobrir a “persona” da escritora nos quatro contos que o livro traz, no diário dos anos 1863-65 e – surpreendentemente – revela uma faceta inesperada do próprio Dostoiévski que, nas cartas a ela dirigidas, ao se aprofundar nos aspectos sombrios da vida de ambos e nas misérias que ele atravessa na época ( dívidas, jogo, abandono, epilepsia), chega a utilizar um linguajar violento e quase chulo, com toda a franqueza e desenvoltura que se usa com um ami-cochon, ou, como é o caso, com a “eterna amiga”.

É isso que apaixonava seus parceiros: a liberdade de usar essa franqueza anticonvencional em todos os sentidos com a mulher amada, além do poderoso sex-appeal que ela cultivava e exacerbava em seus amantes, o mais famoso dos quais foi, depois de Dostoievski e com ela já beirando os quarenta, nada menos que o filósofo religioso Vassili Rózanov, de vinte anos mais moço.

Retrato do escritor Dostoievski, autor de 'Crime e Castigo' Foto: Vassilij Grigorovic Perov

Os contos de Apollinária foram escritos na época de seu affair com Dostoievski, que começou em 1861, após ela assistir palestras do escritor já famoso, frequentar, como ouvinte, aulas na Universidade de São Petersburgo e lhe enviar uma declaração de amor, e terminou por volta de 1863, quando ele chegou atrasado em Paris, onde eles deviam se encontrar e onde ela, cansada de esperar, havia “caído” de amores por um estudante espanhol. Este episódio é romanceado no primeiro conto da coletânea " O estrangeiro e seu próprio”, inédito na Rússia até 1928, quando foi publicado junto com o diário da escritora. A protagonista, depois de passar por vários estados psicológicos contrastantes acaba sendo dada como desaparecida e é encontrada sem vida. Outro episódio dos diários de Apollinária, igualmente romanceado, é o conto “Antes do casamento”, de 1863, onde são descritas as vicissitudes de uma garota ( " boneca descartável”) que é forçada pela família e pelas convenções correntes a abrir mão de seus projetos e a se casar contra a sua vontade.

O próximo conto “Por enquanto”, talvez o mais famoso da autora ( publicado, et pour cause, em 1861, na revista Vrêmia, dirigida por Dostoiévski), também acaba com o desaparecimento da personagem feminina (” as mortes sempre sequestram as vítimas anteriormente condenadas...”) mas , curiosamente, o protagonista principal é o jovem narrador, mostrando, com suas perplexidades, como Apollinária também entendia das malhas da psicologia masculina nas quais o herói que se debate, entre a liberdade e a convenção.

Sonhador, o autor de 'Noites Brancas' manteve uma correspondência com sua amante Foto: Acervo Estadão

É justamente este impasse que é equacionado no último conto da coletânea O Próprio Caminho, publicado na revista Época, também de Dostoievski, em junho de 1864. Trata-se da jovem Katerina que, com a mãe gravemente enferma, sai da província e vai trabalhar como governanta de uma menina de 10 anos em São Petersburgo, cargo esse que lhe recomendara o médico da aldeia, o jovem Konstantin, tio da menina. São impagáveis as cenas que se desenrolam na casa da rica família: as matronas que se intrometem em tudo, na vida dos filhos e sobrinhos e , como seria de se esperar, no aprendizado da menina. Katerina resiste, mas acaba capitulando quando é acusada de encetar um namoro com Vladímir, o filho de uma das matronas. Orgulhosa, pede as contas e refugia-se numa pensão. As dificuldades financeiras e a demora em conseguir outro emprego não a desanimam e o acaso vem em seu favor. Entregam-lhe uma carta de Konstantin que, sabedor do que lhe aconteceu , convida-a a ir para a aldeia, a lecionar para os meninos pobres e a viver com ele.

A aceitação da proposta não é apenas o final feliz do conto, é um dos tópicos principais do ideário do assim chamado " Populismo russo” cujo lema " ir para o povo” apaixonava os jovens da geração pré-revolucionária. Em tempo: depois do enlace com Rózanov , que durou pouco mais de quatro anos, ele se casou em segundas núpcias e Apollinária partiu para a Crimeia, onde, amparada pela família de certas posses -- o pai era um ex-servo que enriquecera dedicando-se ao comércio – ela passou a lecionar para as crianças do entorno de Sebastópol e morreu com 78 anos.

MEUS ANOS DE INTIMIDADE COM DOSTOIÉVSKI

Apollinária Prokofievna Suslova

Tradução de Luís Avelina

Editora Kotter e Letra Selvagem (co-edição)

240 páginas R$ 52,90





