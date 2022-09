Atentado a Salman Rushdie coloca dúvida sobre liberdade de expressão

O que é uma fatwa?”, perguntou o então CEO da Penguin, Peter Mayer, em 1989. Naquele ano, o aiatolá Khomeini, do Irã, tornou a palavra conhecida no Ocidente, ao expedir o decreto religioso (em árabe, fatwa) que conclamava os muçulmanos a matar Salman Rushdie. O crime do escritor era um livro publicado pela editora comandada por Mayer: o romance Os Versos Satânicos. que, segundo os fundamentalistas, continha blasfêmias contra o profeta Maomé. Cidadão britânico nascido na Índia, Rushdie foi colocado sob proteção do governo do Reino Unido. Passaria nove anos escondido, sem residência fixa. Depois desse período difícil, a ameaça parecia superada, embora a fatwa nunca tenha sido suspensa pelos sucessores de Khomeini. Quando no mês passado um fanático islâmico afinal conseguiu atacar Rushdie, esfaqueando o autor repetidas vezes, a palavra fatwa ganhou os noticiários mais uma vez, relembrando a todos como é precioso e perigoso o exercício da liberdade de expressão.

Rushdie não gosta de ser conhecido como o “escritor da fatwa”, mas o epíteto se tornou inescapável. Há formas positivas de considerar essa maldição de 33 anos: o nome Salman Rushdie também está associado à defesa da liberdade de expressão, causa que lhe é cara. Fundamento das sociedades liberais, o direito de ler e escrever, de ver e fazer filmes, peças de teatro, quadros, esculturas, instalações, performances; de participar de manifestações políticas e religiosas, de proferir e ouvir palestras; de opinar, de criticar ou até de permanecer em silêncio se assim preferir – em suma, o direito de dizer o que se pensa continua sob permanente ataque.

O escritor britânico de origem indiana sofreu atentado, mas não foi defendido por seus pares como deveria Foto: Peter Hackett/ Reuters

A condenação a Rushdie de imediato revelou mais sobre certos círculos intelectuais do Ocidente do que sobre a teocracia iraniana, da qual nunca se esperou tolerância a opiniões divergentes. Escritores como Roald Dahl e John Le Carré levantaram-se contra Os Versos Satânicos, sustentando a ideia censória de que uma grande religião não deve ser desrespeitada.

Esse argumento voltou com força redobrada quando um jornal dinamarquês publicou cartuns que retratavam Maomé, em 2005, e quando, dez anos depois, terroristas islâmicos mataram doze pessoas em um atentado à redação do jornal satírico francês Charlie Hebdo, cujas charges irreverentes com frequência dirigiam-se à religião (não só islâmica, mas também judaica e cristã). Nos meios progressistas de países não islâmicos (Brasil inclusive), a pecha de “islamofóbico” passou a ser empregada para caracterizar qualquer um que esboçasse reservas aos aspectos belicosos ou machistas da pregação muçulmana. Em 2015, quando o Pen Club de Nova York homenageou o Charlie Hebdo, meses depois do ataque brutal à sua sede em Paris, pouco mais de 200 escritores – entre eles, Joyce Carol Oates, Peter Carey e Teju Cole – subscreveram o indefectível abaixo-assinado contra a homenagem. Rushdie defendeu os humoristas franceses.

Ao lado da esquerda que idealiza o islamismo como uma força política que daria voz aos excluídos, há uma corrente que se opõe a “provocações” contra a fé muçulmana na esperança de apaziguar os elementos mais radicais do islã. Quem cede à violência, no entanto, recompensa a prática ou ameaça de violência. Ainda hoje, muitos se acovardam à sombra dos fanáticos: em junho, uma grande rede de cinemas na Inglaterra suspendeu a exibição de The Lady of Heaven (A Senhora do Céu, em tradução livre), filme sobre Fátima, filha de Maomé, por receio de protestos.

Cena do filme 'The Lady of Heaven', que teve sua exibição suspensa em Londres por medo dos radicais islâmicos Foto: ESTADAO / Netflix

Free Speech (Liberdade de Expressão), livro de 2017 que precisa com urgência ser publicado no Brasil, o historiador inglês Timothy Garton Ash delineia dez princípios para orientar o livre intercâmbio de ideias. Um deles diz respeito à violência: “Não faremos ameaças de violência e nem aceitaremos intimidação violenta”. Pode parecer que o próprio Rushdie violou a segunda parte desse mandamento: para escapar da fatwa, o escritor tentou retratar-se por Os Versos Satânicos, atitude da qual se arrependeu mais tarde. Garton Ash não está, porém, exigindo heroísmo de quem corre risco de vida. Examinando os casos de três escritores perseguidos – o próprio Rushdie, a feminista somali (hoje radicada nos Estados Unidos) Ayaan Hirsi Ali, também ameaçada por fundamentalistas islâmicos, e o jornalista italiano Roberto Saviano, que vive sob escolta policial por causa de sua denúncia dos criminosos da Camorra, a máfia de Nápoles –, o autor observa que eles não precisam apenas de seguranças e carros blindados. É imperativo que eles contem com a solidariedade de seus pares.

Escritores, editores, acadêmicos, jornalistas, intelectuais devem prestar apoio a quem é ameaçado. E isso não significa, diz Garton Ash, concordância total com as ideias desses autores. É nesse ponto que se revela a infâmia dos escritores que boicotaram a homenagem do Pen Club ao Charlie Hebdo: não é preciso admirar os cartuns do jornal francês para defender o direito de publicá-los. A liberdade de expressão existe para proteger não só o que é inofensivo e consensual, mas sobretudo aquilo que nos provoca, que nos incomoda, ou até que nos ofende.

Em países ocidentais e seculares, um pressuposto da censura (quando não da violência) islâmica a Os Versos Satânicos é compartilhado pela nova esquerda identitária e pela direita populista. Trata-se da noção de que uma declaração verbal, um texto escrito ou imagem podem ser tão destrutivos quanto um tiro, uma facada, um golpe de cassetete. Em um texto recente sobre o atentado a Rushdie na revista The New Yorker, Adam Gopnik lamentou que a ideia supersticiosa de que palavras equivalem a ações esteja se tornando corrente nos dois lados da guerra ideológica americana (cuja estupidez infelizmente costuma se reproduzir no Brasil).

De fato, ofensivas censórias são hoje realizadas tanto pela direita, que tem expurgado livros de bibliotecas públicas – Toni Morrison e Margaret Atwood estão entre as autoras banidas –, como pela esquerda, que vem conseguindo efetivamente cancelar o lançamento de livros tidos como prejudiciais a minorias, ou cujos autores caíram em descrédito com os ativismos da moda. Muitas editoras dos Estados Unidos instituíram a autocensura, na forma de leitores contratados para apontar temas “sensíveis” em livros na fila para publicação.

Diretores de organizações dedicadas à defesa da liberdade de expressão nos Estados Unidos, Greg Lukianoff e Robert Shibley também tomaram o ataque a Rushdie como alerta para o perigo de confundir palavras com violência efetiva. Em artigo a quatro mãos no site The Daily Beast, eles levantaram um dado alarmante sobre a vida acadêmica americana: quase um quarto dos estudantes universitários ouvidos em uma pesquisa nacional acreditam que a violência física é uma resposta válida a discursos considerados ofensivos. A noção civilizatória elementar de que diferenças podem ser resolvidas por meio da discussão de ideias parece estar fenecendo nos ambientes em que o livre debate deveria ser cultivado.

O aiatolá Khomeini exigiu a morte de Rushdie sem jamais ter lido o livro que julgou sacrílego. Será no entanto ingênuo imaginar que todo censor professa uma ignorância bruta, proibindo o que não conhece. No excelente Censores em Ação (Companhia das Letras), o historiador americano Robert Darnton observa que o órgão encarregado da censura aos livros na França do século 18 empregava acadêmicos da Sorbonne e escritores – e todos acreditavam que, ao barrar obras impróprias, estariam zelando pela cultura francesa. A mesma autoimagem lisonjeira seria encontrada, no século 20, entre censores da Alemanha Oriental entrevistados por Darnton depois da reunificação alemã: eles alegavam que sua atividade salvava escritores dos excessos do regime comunista. Outro exemplo relativamente recente: em conferências no Brasil, o escritor sul-africano J.M. Coetzee contou que teve acesso a relatórios que a censura do extinto Apartheid produzira sobre seus livros. O autor de À Espera dos Bárbaros surpreendeu-se ao constatar que as avaliações eram feitas por professores respeitáveis com os quais cruzara nos corredores de universidades. Como toda conquista civilizatória, a liberdade de expressão é uma instituição frágil – que às vezes precisa ser protegida até de quem deveria defendê-la.