Autora de ‘Pachinko’ finaliza trilogia sobre a vida coreana e fala de migração

Um minuto antes do horário da nossa entrevista, a autora Min Jin Lee atende o telefone no primeiro toque. “Pessoas sofisticadas esperariam até o segundo toque, mas atendi logo porque não tenho mais nada a provar”, ela brinca. “Sou só uma nerd”.

No início deste mês, a autora coreano-americana de 53 anos estava em Seul, onde recebeu o Grande Prêmio Manhae de literatura de 2022. Ela também estava na cidade para eventos comemorativos da nova tradução coreana de seu best-seller de 2017, Pachinko. A tradução foi lançada este mês, provocando rumores sobre um acordo de publicação com valores nunca vistos. (Lee se recusou a comentar o valor monetário, mas disse que a nova edição é mais precisa.)

Pachinko – épico que acompanha quatro gerações de uma família coreana – também foi adaptado recentemente, com aclamação da crítica, para a Apple TV Plus. A primeira temporada da série, sobre a qual Lee disse que “não faz comentários”, foi lançada em março. Atualmente, Lee está trabalhando em seu terceiro romance, American Hagwon, sobre hagwon coreanos, algo análogo aos cursinhos pré-vestibular, e Name Recognition, um livro de não-ficção. Ela também é a escritora residente no Amherst College.

Min Jin Lee, autora de 'Pachinko', que retrata a vida da Coréia e fala de migração

Entre os eventos oficiais na Coreia do Sul, ela conseguiu se reconectar com a família distante. Lee disse que foi “realmente adorável” passar um tempo no país onde ela nasceu, especialmente porque seus pais puderam acompanhá-la. Ela também conversou com o Washington Post sobre sua escrita, seu ativismo – particularmente diante do aumento da violência anti-asiática – e a infinda corrida dos padrões de beleza impossíveis.

Sua obra obviamente já foi reconhecida, mas essa viagem parece marcar um certo tipo de validação, não?

O Prêmio Manhae – foi muito importante estar presente para aceitá-lo. Obviamente é uma honra recebê-lo, e também como escritora americana de ascendência coreana, sou a primeira.

O reconhecimento de uma pessoa como você e eu, coreanas da diáspora, por uma organização do establishment, é pessoalmente muito, muito significativo, porque estudei muito sobre os coreanos da diáspora e nossa experiência de não sermos aceitos. Também entrevistei muitas pessoas na Coréia que se sentem rejeitadas e deixadas para trás. Então temos essa dinâmica interessante, e eu adoraria ver uma espécie de ponte sendo construída pelo nosso trabalho e nosso reconhecimento do que é ser coreano no mundo todo.

Nos últimos anos, você tem sido uma voz ativa a falar sobre retórica e violência anti-asiática. Uma das coisas com que me deparo quando faço meu trabalho é quanto as reportagens pioram e inspiram nova violência, como no caso dos tiroteios em massa. O que você pensa sobre isso?

Acho que a alegação de que as reportagens sobre esses eventos incitam mais violência e comportamentos parecidos é só uma alegação. Não vou me convencer, a menos que veja evidências críveis dessa relação de causa e efeito – e também contra-evidências de que não reportar pode acabar com esses casos. Acho que é só mais uma maneira de nos fazer jogar as notícias ruins para debaixo do tapete. E acho isso muito problemático.

Tenho uma plataforma muito limitada, de nicho. Se puder usá-la para chamar a atenção e fazer as pessoas perceberem que não é certo socar nossos idosos, que pessoas como nossos pais, você e eu não devemos ter medo de pegar o trem, sair para trabalhar e voltar para casa, vou tentar.

Elenco da série da Apple Tv+ 'Pachinko', inspirada na obra de Min Jin Lee Foto: AMY SUSSMAN / AFP

Eu estava na Coréia e fui com uma amiga fazer o mais novo procedimento cosmético. Devo dizer que, mesmo que você se prepare, a pressão para fazer as coisas sempre chega.

Acho que os padrões de beleza em todos os lugares estão simplesmente irracionais. Nos Estados Unidos, na Coréia, na Europa, na África, no sul da Ásia.

Diria com convicção que os padrões de beleza estão simplesmente irracionais em todos os lugares, para todas as pessoas. E agora não é só para as mulheres, é para os homens também, e vejo muita gente sofrendo por causa disso.

A beleza é uma forma de poder. Entendo quando uma mulher diz que quer ser mais poderosa dessa forma. Não estou dizendo que a beleza necessariamente vai dar poder, ou o tipo de poder que você quer. Mas é uma forma de poder. É uma questão feminista muito importante, e acho que deveria haver mais estudos a respeito.

As pessoas estão sempre interessadas no processo de escrita. Você pode nos contar sobre o seu?

Li em algum lugar que Willa Cather lia um capítulo da Bíblia todos os dias. Aí pensei: vou tentar fazer isso também. Então agora leio um capítulo da Bíblia todos os dias antes de começar a escrever ficção. Faço isso desde 1995. Devo ter lido a Bíblia, literalmente, de página em página, umas sete vezes. É muito útil entender como as coisas são escritas, com um escopo de longo prazo.

Se você quer entender literatura, especialmente literatura ocidental, é quase impossível fazê-lo sem uma compreensão muito profunda da Bíblia, assim como da mitologia – Shakespeare sabia disso. Então, sou grande fã desse processo, ninguém me vai fazer parar agora.

Você é cristã, certo?

Sou. Vou à igreja todos os domingos.

Estou assistindo ao K-drama ‘Uma advogada extraordinária’ e acabei de ver o episódio sobre hagwons, que é o tema do seu próximo livro. O que despertou seu interesse e que abordagem você está desenvolvendo?

É o último romance de uma trilogia sobre diáspora chamada Os Coreanos. Meu primeiro livro é sobre coreanos na América, mas particularmente em Nova York [Free Food for Millionaires]. É também sobre um certo período – o século 20, especialmente a última parte. E Pachinko é obviamente sobre coreanos japoneses.

Então pensei: como posso entender o que une todos nós no mundo todo? Tive o grande privilégio de ter entrevistado milhares de coreanos em todos os cantos do globo que me permitiram viajar. E a única coisa que me impressionou é que nunca conheci um coreano que não tenha uma opinião forte sobre educação – um aspecto emocional muito forte sobre a ideia de educação e como você deve educar a si mesmo e sua família.

Quanto mais pesquisava, mais me perguntava: qual é a minha metáfora central? Percebi que é o hagwon – não que todo mundo vá para o hagwon. Mas para mim é uma metáfora da mesma forma que Pachinko funciona como metáfora, uma filosofia de vida para tantos que foram oprimidos numa sociedade injusta.

Estou trabalhando nisso agora, tentando explorar o que a educação significa para a Coreia, para os coreanos e os coreanos da diáspora. Na verdade, estou escrevendo sobre a sabedoria. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU