Banksy tem mural desconfigurado por agentes de prefeitura inglesa que não conheciam a obra

AFP - Um mural do artista urbano britânico Banksy inaugurado ontem no sudeste da Inglaterra teve objetos que o compunham devolvidos, informaram autoridades locais nesta quarta-feira (15).

Revelada no Dia de São Valentim, na cidade costeira de Margate, a pintura retrata uma dona de casa no estilo dos anos 1950, com um olho roxo e um dente quebrado, que parece empurrar um homem para dentro de um freezer velho encostado na parede. No chão, ao lado dele, havia objetos como uma frigideira, uma cadeira quebrada e uma garrafa vazia.

Leia também Grécia aprova lei que facilita empréstimo de antiguidades para museus do exterior

Banksy, cuja verdadeira identidade permanece desconhecida, publicou em sua conta do Instagram três imagens do trabalho, que ele chamou de “Máscara de São Valentim”.

Obra do artista critica violência doméstica Foto: Hannah McKay /Reuters

Ao meio-dia, funcionários da prefeitura removeram o freezer e os outros objetos, deixando a obra incompleta e de difícil compreensão. “O congelador foi recolocado hoje em sua posição inicial”, informou o conselho municipal. “O conselho tem o dever de garantir a segurança do público, era necessário tratar do freezer, por razões de saúde e segurança.”

A Câmara Municipal informou ontem que havia removido o aparelho “por motivo de segurança, uma vez que se encontrava em terreno público”. O conselho está em contato com os donos da casa em que o mural foi pintado, para “conhecer suas intenções em relação à preservação da obra”.