‘Barriga ao Alto’ recupera poesia de Gertrude Stein, ofuscada pelo próprio mito

Como estátua tornada ainda mais sólida pelo tempo, Gertrude Stein se tornou uma efigie literária Aos olhos do pintor espanhol Pablo Picasso, é confidente e inspiração para retratos. Para o diretor Woody Allen, é uma peça encaixada entre tantos outros artistas da Geração Perdida de 1920 – representada pela atriz Kathy Bates no longa-metragem Meia-noite em Paris. Colecionadora de arte e anfitriã de encontros para figuras emblemáticas, ocupou salões ao lado de Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald e Ezra Pound. Ao se tornar ícone, a obra de Stein é relegada à função de ruído de fundo: embora tenha sido um dos grandes expoentes do movimento modernista e uma escritora extremamente prolífica, a obra de Stein é preterida em benefício de suas relações com outros escritores.

Quando Anne Carson faz referência à Gertrude Stein em Autobiografia do Vermelho, ela ilumina uma questão essencial: “Creia-me pela carne e por mim mesma”, teria dito a modernista. A sentença é o reflexo de uma vontade irreparável de alcançar o que há de mais profundo e legítimo – a essência do indivíduo, presente tanto em espírito quanto em matéria. Barriga ao Alto é um longo poema que, em sua estrutura dialógica e com um tom surpreendentemente erótico, cava até as estranhas do corpo e penetra os ossos. Trata-se de um texto genuinamente humano – que enxerga os cantos escuros do sujeito e atribui novos significados à sua expressão em palavras.

Retrato de Gertrude Stein pintado por Picasso em 1906 Foto: Metropolitan Museum NY

Em Barriga ao Alto, poucos de seus traços recuperam a poesia tradicional – há uma sinuosa curva que desvia o texto das expectativas para um poema convencional. Há vestígios e reminiscências de um esqueleto em versos. No entanto, não há uma métrica calculada ou um esquema de rimas definido. Ainda assim, poucos articularam-se tão bem com os artistas de sua época quanto Gertrude Stein: como modo de representação, escolhe algo que pode ser chamado de autenticamente modernista.

Debruça-se sobre o que há de mais ousado e drástico em termos de forma, evidenciado o seu interesse na plena radicalização do texto e na exploração das inúmeras possibilidades permitidas pela linguagem. As imagens são construídas e posicionadas como quebra-cabeças de encaixe inexato – a percepção de que sempre há algo faltando e impedindo que se alcance o panorama completo. As figuras possuem pontas e arestas afiadas, colidindo e se chocando, com um aspecto tão geométrico que retoma a estética cubista. Apesar do acabamento cortante e aguçado, ainda há estilhaços de uma musicalidade interrompida – tornada truncada graças às repetições constantes de palavras e expressões: barriga ao alto, barriga ao alto, barriga ao alto.

O poema é, antes de mais nada, uma conversa – com vozes misteriosas, imersas em uma névoa de incertezas

O poema é, antes de mais nada, uma conversa – com vozes misteriosas, imersas em uma névoa de incertezas e jamais nomeadas. Nada impede a tentativa de desvendá-las: as falas são facilmente identificadas como femininas e, encontrando o tom crítico e sagaz de Gertrude Stein entre elas, é possível perseguir o rastro de sua interlocutora até encontrar as sombras de Alice B. Toklas – sua companheira e também escritora. Não se trata de um diálogo sempre pacífico: as duas mulheres travam embates e há bruscas discordâncias, conflitos que equilibram palavras duras e secas com uma sutileza bastante apaixonada e, por vezes, floreada.

Continua após a publicidade

O erótico em Barriga ao Alto está, principalmente, na presença inescapável da corporalidade. As partes do corpo, mencionadas e repetidas com frequência, oscilam entre a concretude palpável e qualidades intangíveis e vagas. A barriga é, muitas vezes, só uma barriga: que pode ser observada em todos os seus movimentos e também passível de ser tocada com os dedos. A sua materialidade funciona como uma âncora no texto, prendendo-o ao real através de corpos que existiram em conjunto, interagiram e se misturaram. Neste contexto, Stein coloca luz sobre temas que costumavam ser invisíveis: o corpo feminino, seus contatos e suas respostas.

Autora ganhou biografia escrita por de Alice B. Toklas; na foto Stein passeia com o cão Foto: Editora Macondo

Em contrapartida, a barriga ao alto também representa uma abstração. O termo, utilizado com função e frequência de vírgulas e outros sinais de pontuação, aparece coberto de brumas e incertezas. Muitas vezes, não aponta para nenhum elemento concreto e existente na realidade partilhada pelas mulheres. Outras, adquire valor metafórico e comparativo: “A barriga ao alto é uma linguagem”, escrevera Stein. Uma ilha, um conjunto de camadas, uma repetição e, finalmente, “barriga ao alto significa eu”. Há muita intensidade, potência e beleza na equivalência entre corpo, linguagem e sujeito.

Barriga ao Alto é um poema essencialmente íntimo e que cede espaço aos desejos mais variados e profundos. Simultaneamente, abraça o universal – olha para o corpo, para as relações entre pessoas, para as línguas e os toques que partilham, além da individualidade que, em si, carrega um mundo próprio. Inconfundivelmente modernista, Gertrude Stein demonstra não só conhecimento e apreciação pelas artes, mas vontade de construí-las a partir de uma sensibilidade às fragilidades e singularidades humanas.

BARRIGA AO ALTO

GERTRUDE STEIN

TRADUÇÃO DE PATRÍCIA LINO

Continua após a publicidade

EDITORA: MACONDO

124 PÁGINAS R$ 47,50