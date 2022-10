Cecilia Vicuña vive auge da carreira e ganha mostra na Tate Modern

Denunciar a destruição do planeta e tecer interconexões para detê-la é o que a chilena Cecilia Vicuña busca com uma instalação monumental na Tate Modern de Londres, prova do reconhecimento internacional de seus 50 anos de ecoativismo artístico.

“Estou muito grata que este reconhecimento esteja começando a acontecer”, disse a artista multidisciplinar nesta segunda-feira, comemorando um “despertar da comunidade artística” para questões que, como os direitos das mulheres e dos povos indígenas ou a preservação dos ecossistemas, ela carrega e defende = há meio século

Nos últimos meses, Vicuña, de 74 anos, teve sua primeira exposição individual no Museu Guggenheim em Nova York, sua primeira retrospectiva na Espanha, ganhou um Leão de Ouro pelo conjunto da obra na Bienal de Veneza e marca presença no Turbine Hall do Great London Museum .

Uma assistente de galeria observa a mais recente obra da Turbine Hall na Tate Modern, da artista chilena Cecilia Vicuna Foto: ISABEL INFANTES / AFP

Instalado em um antigo prédio industrial às margens do rio Tâmisa, o Tate Modern encomenda anualmente uma enorme obra para preencher esse imenso espaço que costumava abrigar uma turbina elétrica.

Louise Bourgeois, Ai Wei Wei, Anish Kapoor, Doris Salcedo, Abraham Cruzvillegas e Tania Bruguera passaram por esta sala, com mais de 3.000 m2 com pé direito de quase 30 metros de altura.

Sob o título “Brain Forest Quipu”, Vicuña expõe até 16 de abril dois de seus famosos “quipus”, estruturas de 27 metros de altura, feitas de lã não fiada, juta e fibras de cânhamo, papelão, gesso e outros tecidos e nós em longos fios pendurados em anéis de metal fixados no teto.

São duas figuras fantasmagóricas, esqueletos de uma floresta tropical morta, tingidos de um branco-osso que remete às árvores queimadas pela seca e pelo sol. Sua concepção, o “quipu” vem de uma tradição andina pré-hispânica usada por mulheres indígenas há milhares de anos para codificar mensagens usando nós.

A artista chilena Cecilia Vicuña é mais conhecida por suas esculturas têxteis radicais com materiais naturais que se misturam ao artesanato tradicional Foto: ISABEL INFANTES / AFP

E, embora suas obras não contenham palavras específicas, a chilena, poeta e artista de renome, as vê como “poemas no espaço”, disse a curadora Catherine Wood à AFP antes da inauguração na terça-feira.

As duas esculturas balançam suavemente ao ritmo das composições sonoras do colombiano Ricardo Gallo, que entrelaçam sons orgânicos da selva com ritmos e músicas de todo o mundo.

Apesar de simbolizar a morte das selvas, a obra também “pensa mais positivamente sobre como nos entrelaçamos como tecido social dos seres humanos”, explica Wood.

Através de sua arte e poemas, a artista chilena Cecília Vicuña busca preservar e prestar homenagem à história e cultura indígena de seu país, bem como às preocupações prementes sobre ecologia, comunidade e justiça social. Foto: ISABEL INFANTES / AFP

Assim, às partes escultóricas e sonoras juntam-se encontros sociais que permitirão a pessoas de diferentes origens e idades debater como travar a destruição dos ecossistemas.

Por meio de vídeos de indígenas relatando a degradação de seus habitats, um espaço digital busca aproveitar a plataforma da Tate para lançar uma mensagem de alerta.

“Em dez anos a Terra vai parecer como nunca antes. É hora de acordar”, diz Vicuña sobre a emergência climática, com uma voz fraca depois de ter ficado rouca trabalhando na fria Sala das Turbinas.

Buscando preencher esse imenso espaço industrial com calor humano, a artista concebeu suas duas esculturas como mãe e filho, cuja união Inter geracional é essencial para mudar um mundo em que “não se ouve mais a si mesmo, nem a pessoa que sofre ao lado”.

Cecília Vicuña na Tate Modern, onde tem uma obra gigantesca em exposição Foto: ISABEL INFANTES / AFP

A chilena é uma “inspiração para muitos artistas, como uma campeã incansável da consciência ecológica e da justiça social, bem como o criadora de obras de arte poderosas e impressionantes”, considera Frances Morris, diretora da Tate Modern.

Vicuña estudou em Londres na década de 1970, antes de viver no exílio em Bogotá e Nova York por décadas após o golpe no Chile. Mesmo assim, ela gostava de caminhar pelas margens do Tâmisa.

Meio século depois, ela teceu em sua “Brain Forest Quipu” peças de cerâmica e outros objetos encontrados na lama, feitos por mulheres das comunidades latino-americanas de Londres, em uma nova conexão com um eco-ativismo e ecofeminismo de longa data que agora recebe pleno reconhecimento.

“As mulheres artistas de sua geração e sua perspectiva feminista, acho que agora estão sendo entendidas como transcendentalmente pioneiras por uma geração mais jovem”, diz Wood.

