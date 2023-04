Cidade de São Paulo terá sua primeira Semana da Poesia com homenagem a Luís Gama

A cidade de São Paulo agora terá uma semana dedicada à poesia. O evento é resultado da aprovação do Projeto de Lei 0178/2022, que e estabelece a data da Semana de Poesia no calendário da cidade, anualmente, entre os dias 21 e 26 de junho.

Com o objetivo de promover a criação de manifestos literários, escritos e orais, além de divulgar e valorizar a importância da poesia como patrimônio mundial, a data acontece a partir do dia 21 de junho, aniversário de Luís Gama, poeta, escritor e advogado brasileiro, conhecido por sua luta em prol da luta abolicionista e por ter fundado em 1869, junto com Rui Barbosa, o Jornal Paulistano.

Busto de Luís Gama no Cemitério da Consolação Foto: Alex Silva/Estadão

A proposta foi criada pela poeta Nilzangela de Lima Souza por meio do Instituto OLPM – Olhar da Língua Portuguesa no Mundo –, que ela preside. Segundo Souza, que contou com o apoio do vereador Isac Félix (PR), a intenção da Semana de Poesia é estimular o exercício da leitura do gênero (que tem menos apelo editorial, inclusive em questão de vendas). “Ainda que seja uma tarefa árdua, é possível despertar o interesse pela poesia hoje.”, afirmou Souza.