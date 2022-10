Cinema, fotografia e tradição na busca de um novo olhar para a paisagem

Os últimos 20 anos de carreira do pintor paulistano Rodrigo Andrade foram marcados pela busca obsessiva de uma paisagem que, ancorada na história, se libertou das amarras da reprodução para abordar o gênero de forma inaudita, recorrendo não só à tradição pictórica, mas ao cinema e, especialmente, à fotografia. Ex-integrante do grupo Casa 7, cujo advento coincidiu com a revalorização da pintura nos anos 1980 e a emergência da onda neoexpressionista no mundo, Rodrigo Andrade, aos 60 anos, faz um balanço de sua vasta produção.

O número impressiona: algo em torno de 2 mil pinturas em 40 anos de carreira, 100 delas agora expostas em duas mostras simultâneas: uma na Galeria Almeida e Dale, com 80 telas das duas últimas décadas, e outra com duas dezenas de pinturas recentes, na Galeria Millan.

Ambas as exposições, abertas na semana passada, têm a paisagem como foco. O curador Lorenzo Mammì, que acompanha seu trabalho há décadas, organizou duas mostras que se complementam. Na Almeida & Dale estão as telas (de 2001 ao presente) do ponto de virada da carreira de Andrade, que reincorporou a linguagem figurativa e reintroduziu, segundo o curador, o espaço perspectivo ausente nos tempos da Casa 7 (um cruzamento híbrido do expressionismo abstrato americano com o informalismo europeu, de acordo com Mammì).

Rodrigo Andrade na exposição 'Paisagem' na Galeria Almeida & Dale. Foto: Helcio Nagamine / Estadao Foto: Helcio Nagamine/ESTADAO

A Bienal de São Paulo de 2010 revelou para o público e os críticos um pintor que, deslumbrado com a fotografia, levou para a mostra uma série de paisagens noturnas. Não se tratava de simples apropriação de linguagem, mas de realizar na tela, “de maneira engenhosa”, segundo Mammì, o desejo de Gursky e Struth, entre outros fotógrafos, de fazer pintura com fotos – e a imagem fotográfica, com sua “planaridade e imaterialidade”, se prestou bem à reinvenção da paisagem por Rodrigo Andrade

Em frente a uma tela de um preto cerrado, que evoca uma paisagem noturna de Delft, na Galeria Almeida & Dale, Andrade diz que sua relação com a fotografia não é nem mais nem menos importante que seu apreço à história da pintura. A cena noturna em Delft (2012) pode remeter o observador ao embate entre luz e trevas de Vermeer, mas sinaliza também uma aproximação com o universo do cineasta húngaro Béla Tarr, especialmente Danação (1987) – o pintor aponta ainda outro filme do diretor que o marcou, As Harmonias de Werckmeister (2000).

Um cemutério em Minas pintado por Rodrigo Andrade Foto: Helcio Nagamine/Estadão

De todo modo, Andrade esclarece que não é um citacionista. “Faço versões contemporâneas de pintores como Cranach e Corot e outros, da mesma forma que Picasso fez releituras de Le Déjeuner Sur l’Herbe de Manet”, resume, enquanto caminha na última sala da Almeida & Dale, repleta de recriações de telas conhecidas (entre elas Caçadores no Inverno de Bruegel, um bosque do francês Courbet e um pântano do holandês Ruisdael).

O que primeiro chama a atenção do espectador é que esse espaço não é bidimensional nem sugere uma tridimensionalidade ilusionista: os objetos, como observa o curador, “adquirem um estatuto ambíguo”. Ou seja, são as duas coisas, por força da espessura da tinta e do uso da técnica do estêncil, que também se nota nas paisagens recentes expostas na Galeria Millan.

Releitura de 'Caçadores na Neve', de Bruegel por Rodrigo Andrade Foto: Hélcio Nagamine/ESTADAO

“A profundidade sempre me encantou, esse desejo de criar um espaço que é propositalmente indefinido e me levou tanto a abordar a paisagem urbana como a rural.” No último caso, destacam-se as telas que retratam o Morro da Garça, em Minas, onde morava sua mãe – local que ficou conhecido por causa de Guimarães Rosa. Várias telas feitas nos últimos dois anos (2020 e 2021) foram produzidas lá, mas as pinturas em “plein air” muitas vezes sofrem transformações, pois Andrade tem o hábito de reconstituir paisagens ao ar livre em estúdio – e há exemplos dessa recriação nas telas recentes exibidas na Galeria Millan.





“É o desejo de um pensamento pictórico problematizado, que não se contenta com o desejo de pintar o que se vê”, justifica o pintor. “Trata-se de experiência, não apenas de percepção, como assinala Lorenzo”, diz ele. E uma pintura que retrata um cemitério, na Almeida & Dale, traduz esse sentimento conflitante de usar a paisagem como tradução dessa experiência crepuscular. “Minha pintura está ligada com o mundo dos mortos, de Cézanne a Matisse, de Corot a Iberê”, conclui.