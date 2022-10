Com edições em russo, armênio e tamil, conheça a maior coleção de ‘Cem Anos de Solidão’

AFP - Existem edições em tâmil, armênio, azerbaijano e 45 outras línguas da obra-prima do Prêmio Nobel de Literatura Colombiana. Jorge Iván Salazar passou 16 anos colecionando edições de Cem Anos de Solidão, o famoso romance de Gabriel García Márquez. Organizados em detalhes, centenas de livros preenchem os arquivos de sua biblioteca particular na cidade da Armênia (Centro-Oeste), em homenagem ao maior representante do realismo mágico.

Ao todo são 379 edições, incluindo a primeira, de 1967, sua favorita. “É o meu favorito porque consegui no México com um livreiro, apenas 8.000 exemplares desta edição foram produzidos”, disse o colecionador de 59 anos à AFP. Da sua casa coberta de livros, Salazar mostra as capas dos exemplares mais preciosos, alguns ilustrados com pinturas de famosos artistas europeus.

Leia também Saiba o que levou Graciliano Ramos não aceitar a turma moderna da Semana de 22

Retrato de Gabriel García Márquez em Barcelona, coroado pela famosa capa cabalística de 'Cem anos de Solidão', de 1969 Foto: Acervo Estadão

Ele se descreve como engenheiro civil, construtor, colecionador “apaixonado” e admirador de García Márquez, vencedor da décima quarta edição do Prêmio Nobel de Literatura (1982).O colecionador começou aos 43 anos e desde então aproveita cada viagem para ampliar sua biblioteca dedicada à história da família Buendía y Macondo.Como um cão de caça, ele fareja plataformas digitais e viaja por continentes para inchar uma “Torre de Babel” construída com o mundo mágico e peculiar criado por “Gabo”.

Embora não tenha certificado, Salazar acredita ter a maior coleção de Cem Anos de Solidão existente. Há seis meses ele escreveu para os responsáveis pela avaliação do Guinness Book of Records, mas eles lhe garantiram que não tinham um recorde semelhante para compará-lo.Em um catálogo, indexa cada exemplar com os dados mais relevantes e a imagem de sua capa.

Cada um deles tem sua própria história e Salazar não hesita em bagunça-los na frente das câmeras para compartilhá-los.Entre sorrisos, ele mostra um livro “pirata” que García Márquez assinou na China para seu tradutor quando uma versão oficial ainda não estava em circulação.”Mestre, permitiu que milhões e milhões de chineses lessem sua majestosa obra”, Salazar reconstrói assim a súplica do ousado tradutor.

A coleção do colombiano tem dezenas de edições do livro 'Cem Anos de Solidão' Foto: JOLMES CARDONA/AFP

Publicidade

De acordo com Salazar, o escritor cedeu relutantemente e carimbou sua assinatura com uma piscadela: “para o maior pirata do mundo”. Assim como Salazar, os colombianos prestam várias homenagens ao escritor caribenho quatro décadas depois de receber o maior prêmio da literatura em Estocolmo, quando proferiu seu memorável discurso A Solidão da América Latina.

Quando perguntado quantas vezes já leu o livro, ele confessa que “três e meia”.”A média foi na escola que não terminei (...) não gostei”, sustenta entre risos. Em seguida, ele compartilha outras preciosidades de sua coleção, como uma cópia escrita em russo, que não possui as partes eróticas da história, censurada pelo governo russo a pedido da Igreja Ortodoxa.

O romancista colombiano mais famoso do mundo, que morreu na Cidade do México em 2014, é imortalizado em cada descoberta de Salazar. ”O último livro que comprei estava na língua feroesa, [falada em] uma ilha entre a península escandinava e a Islândia”, diz o engenheiro. ”Para mim foi impressionante que numa ilha tão remota tenham Cem Anos de Solidão na sua língua”, avisa com a edição em mãos. Embora fã de sua literatura, Salazar se distancia do “político” García Márquez, próximo da esquerda latino-americana e amigo íntimo da Revolução Cubana.

Jorge Salazar e suas edições preferidas de 'Cem Anos de Solidão' Foto: JOLMES CARDONA/AFP

”Gosto muito mais do escritor Gabo do que do Gabo político por uma razão simples: tive a oportunidade de me aventurar na política, tenho meus ideais, meus princípios, e aquele Gabo da esquerda perto de Fidel Castro, que conversou com alguns grupos insurgentes (...) não gostei”, admite.Apesar do autor ter se oposto em vida a trazer Cem Anos de Solidão para o cinema, a plataforma Netflix vai estrear em breve a série da obra que tem a aprovação da família Garcia.

© Agence France-Presse