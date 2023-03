Livro conta a história da Wikipédia e mostra como ela se tornou o oráculo mais popular da internet

THE WASHINGTON POST - Outrora considerada uma obra-prima, o ponto alto da erudição coletiva, a 11ª edição da Encyclopaedia Britannica (1911) agora é mais conhecida pelo flagrante de seus artigos sobre raça e etnia. Além disso, sua entrada sobre “mulher” foi reduzida quando o editor percebeu que o conjunto de 29 volumes estava ficando grande demais para sua estante. E ainda foi uma melhoria dramática em relação à primeira edição, que dedicara ao tópico quatro palavras: “a fêmea do homem”.

Uma das lições salutares de All the Knowledge in the World, a história viva e informativa de Simon Garfield sobre a enciclopédia, é atentar aos preconceitos e às restrições – materiais e comerciais – que espreitam nos bastidores sempre que vemos a promessa do conhecimento universal. A palavra “enciclopédia” – não em grego clássico, mas uma cunhagem do século 16 – implica “conhecimento circular”, mas o que isso significa estará para sempre em fluxo.

'All the Knowledge in the World: The Extraordinary History of the Encyclopedia', best-seller de Simon Garfield Foto: William Morrow

Assim como o redesenho interminável das linhas, a história da enciclopédia, na narrativa de Garfield, é um impulso contínuo para cada vez mais: o giro cada vez maior do conhecimento. Do século 18 ao 21, as estatísticas continuam aumentando – número de palavras, número de entradas, número de volumes – e as publicações rivais proliferam: Compton’s, Caxton’s, Collier’s, Grolier’s, Oxford e Columbia, entre muitas outras. Algumas são empreendimentos originais, mas muitas são piratas, com informações copiadas ou traduzidas em maior ou menor grau de uma das obras mais proeminentes. Afinal, produzir uma enciclopédia séria do zero é um esforço imenso. A Britannica estimou que sua 15ª edição custou US$ 32 milhões, sem contar os custos de impressão, fazendo dela, como observa Garfield, “o maior investimento privado da história editorial”.

Em busca de um retorno sobre esse tipo de gasto, a indústria de enciclopédias começou a empregar um exército de vendedores de porta em porta cujos truques em constante evolução manteriam os editores e a Comissão Federal de Comércio em uma batalha contínua durante a década de 1970. Um esquete do Monty Python alfineta a ganância desses vendedores, bem como a desconfiança do público. Um homem toca a campainha de uma casa suburbana e declara: “É o ladrão, senhora. Só quero entrar e fazer uma limpa no apartamento”. Abrindo um pouco a porta, a dona da casa espia, desconfiada: “Não, não, se eu deixar você entrar, você vai me vender enciclopédias!”

O longo capítulo de Garfield sobre a Wikipédia talvez seja o destaque do livro, levando-nos pela história do site, seus preconceitos e a etiqueta social de seus mais de 40 milhões de editores.

Seja por meios transparentes ou não, os conjuntos de enciclopédias venderam milhões ao longo do último século, e os compradores da Britannica foram recompensados com artigos de vanguarda sobre todos os assuntos: Sigmund Freud sobre psicanálise, Marie Curie sobre rádio, Alfred Hitchcock sobre produção cinematográfica. Independentemente de sua celebridade, todos os colaboradores recebiam a mesma taxa por palavra, então Trotski recebeu US$ 106 por sua entrada sobre Lenin, enquanto Einstein ganhou US$ 86,40 por um artigo mais curto sobre o espaço-tempo. Mas será que todo esse aprendizado de alto nível manteve seu valor na era digital? Não muito. Hoje em dia, volumes antigos da Britannica podem ser adquiridos por menos do que o custo de entrega, “o conjunto de informações de depreciação mais rápida jamais vista”, como diz Garfield.

All the Knowledge in the World é uma história cronológica – de Plínio à Wiki – e Garfield, cujos livros anteriores incluem Just My Type: A Book About Fonts, tem um bom conceito segundo o qual o livro é organizado em capítulos alfabéticos, subdivididos em entradas semelhantes a enciclopédias, de “Andrew Bell” a “Zywiec”. Forçando um pouco a ordem, sob X encontramos “extinção”, entrada na qual Garfield descreve um vídeo do YouTube em que adolescentes modernos fazem uma espécie de test-drive em uma enciclopédia de tinta e papel. Os olhos revirando são um comentário sobre a ineficiência: “Perdi cinco minutos da minha vida! Dava para ter encontrado em 0,000098 segundos com o Google”.

Não é spoiler revelar que a heroína do livro de Garfield morre antes do fim. Depois de 200 anos na vanguarda, a Britannica bem que poderia ter interpretado a chegada da computação doméstica com um pouco mais de astúcia. Quando a Microsoft bateu à porta, seus editores recusaram a oferta de parceria. (Mas quem usa o Encarta agora?) O longo capítulo de Garfield sobre a Wikipédia talvez seja o destaque do livro, levando-nos pela história do site, seus preconceitos e a etiqueta social de seus mais de 40 milhões de editores. Garfield conclui que, ao contrário do LP de vinil, o velho jeito de fazer as coisas não vai voltar. “É mais como o cavalo e a carroça”, sugere ele. “Dá para entender por que estávamos ansiosos para agarrar sua substituição brilhante, ainda que problemática”.

Um estúdio em Nova York planejou uma versão impressa da Wikipedia Foto: Mark Kauzlarich

Mas uma das alegrias da enciclopédia é quando deixamos de procurar e começamos a folhear. George Bernard Shaw falou com entusiasmo sobre a educação que recebeu gratuitamente na Sala de Leitura do Museu Britânico, onde leu a nona edição da Britannica de capa a capa (pulando apenas os artigos científicos). A Wikipédia também, apesar de toda a sua utilidade eficiente, ainda é uma deliciosa toca de coelho na qual é possível se perder por uma hora ou uma tarde.

Nos próximos anos, uma nova geração de mecanismos de busca de inteligência artificial provavelmente vai reformular a maneira como as informações chegam até nós. Ainda não se sabe como a Wikipédia resistirá a essa mudança. Quando isso acontecer, recomendo adquirir uma enciclopédia adorada, de preferência a Britannica (recentemente vi um conjunto completo – 32 volumes – da 15ª edição por US$ 1,20 mais postagem no eBay) e encontrar tempo para aproveitar o brilho caloroso de todo o conhecimento do (velho) mundo.

Dennis Duncan é professor de inglês na University College London

All the Knowledge in the World: The Extraordinary History of the Encyclopedia

Simon Garfield

William Morrow - 400 páginas - US$29.99

/ TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU