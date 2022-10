Dias Gomes ganha homenagem em seu centenário nesta quarta-feira, 19

Dias Gomes, romancista, dramaturgo, autor de novelas e membro da Academia Brasileira de Letras, completaria 100 anos nesta quarta-feira, 19. Em memória à sua obra, o Canal Brasil vai exibir neste dia, às 20h, o clássico de sua autoria O Pagador de Promessas”.

Dirigido por Anselmo Duarte, o filme é uma adaptação da peça homônima de 1960, que se tornou o maior êxito cinematográfico da carreira de Dias Gomes. O longa foi também o primeiro filme brasileiro a receber uma indicação ao Oscar e o único a ganhar a Palma de Ouro em Cannes.

O dramaturgo Dias Gomes, autor de novelas como 'Roque Santeiro' e 'Saramandaia' Foto: Acervo Estadão

Dias Gomes (1922-1999) foi um dos maiores dramaturgos e novelistas do país. Responsável pelos sucessos O Bem Amado, Roque Santeiro e Saramandaia, o autor construiu uma carreira de sucesso não só na TV, mas também no cinema e no teatro. Aos 15 anos, escreveu a sua primeira peça, chamada Comédia dos Moralistas. A obra foi premiada no Concurso do Serviço Nacional de Teatro em 1939, embora nunca tenha sido encenada.

Alguns anos depois, escreveu Pé de Cabra, que foi censurada durante o Estado Novo. Nos anos 1950, passou a escrever radionovelas, mas acabou deixando de exercer essa função com a ditadura militar, em 1964. Sua destreza para escrever acabou o levando para o cinema e a televisão pouco tempo depois e, em 1991, foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Em 1999, faleceu em decorrência de um acidente automobilístico.