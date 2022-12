Elizabeth Hardwick, Susan Sontag e Barbara Epstein viram personagens de um aluno notável

THE WASHINGTON POST - Francis Bacon disse que “alguns livros devem ser degustados, outros devem ser engolidos e alguns poucos devem ser mastigados e digeridos”. Não vou discutir com ele, mas o grande filósofo e ensaísta deixou de fora uma quarta categoria: alguns livros que simplesmente devoramos, sem conseguirmos parar de ler.

Em geral, os livros desta categoria são romances – particularmente ficção rápida, thrillers e mistérios – mas nem sempre. Veja, por exemplo, Come Back in September, de Darryl Pinckney, que traz o subtítulo “A Literary Education on West Sixty-Seventh Street, Manhattan” [algo como “Uma educação literária na West 67th Street, Manhattan]. Esse endereço pertencia à brilhante Elizabeth Hardwick – seu retrato está na capa do livro – que, na década de 1970, guiou Pinckney, então com vinte e poucos anos, pelos altos círculos da vida literária e intelectual de Manhattan. Esse livro de memórias sobre aprendizado – assinado por um de nossos mais ilustres escritores de cultura, literatura e história afro-americana – fornece um relato concreto daqueles anos empolgantes.

Nascida em 1916, Hardwick fugiu de Lexington, Kentucky, para Nova York, onde contribuiu com ensaios para a quase lendária Partisan Review, escreveu romances, contos e críticas e por vinte anos foi casada com o poeta Robert Lowell. Quando Pinckney se matriculou no curso de redação de Hardwick na Barnard, ela havia se divorciado recentemente, mas ainda era colaboradora da revista que ambos ajudaram a fundar, a New York Review of Books.

A poeta Elizabeth Hardwick, uma das fundadoras do New York Review of Books Foto: Random House

Como Pinckney, agora com quase 60 anos, manteve diários detalhados na juventude, ele conseguiu recriar conversas com “Lizzie”, como ela era conhecida pelos íntimos, ao mesmo tempo em que fornece vinhetas incisivas sobre os coeditores da Review, Robert B. Silvers e Barbara Epstein, bem como anedotas sobre a crítica superstar da época, Susan Sontag. Partes menores, mas que roubam a cena, vão para a intelectual Mary McCarthy, a filósofa Hannah Arendt, o jornalista Murray Kempton, os poetas June Jordan e Sterling Brown, o compositor Virgil Thomson e os romancistas James Baldwin e Norman Mailer.

A princípio, a estrutura de Come Back in September pode parecer meio confusa. Assim como James Joyce, Pinckney introduz as falas com travessão, não com aspas. Ele também usa colchetes para destacar seus comentários atuais ou observações relevantes de seu parceiro de longa data, o poeta inglês James Fenton (também colaborador constante da NYRB). Além disso, embora seja em grande parte um livro alegre, Pinckney destaca fielmente, em um tocante gesto de memória, os muitos amigos da década de 1970 que morreram de AIDS.

Afinal, o pupilo de Hardwick não estava apenas na West 67th Street. Ele também estava nas boates, bebendo nos bares do centro da cidade, ouvindo B-52s e outras bandas de ponta, usando drogas e vivendo a vida agitada e cheia de adrenalina dos jovens artísticos. Sua amiga mais próxima era a ensaísta Lucy Sante (naquela época Luc Sante), e seu cenáculo incluía um pintor temperamental chamado Samo, hoje mais conhecido como Jean-Michel Basquiat.

Pyro, pintura de Jean-Michel Basquiat's na Sotheby's de Londres Foto: Simon Dawson/Reuters

Pinckney trabalhava em um sebo para pagar as contas e devorava The Pure and the Impure de Colette, tudo o que podia encontrar sobre Bloomsbury, os diários do ultracosmopolita Conde Kessler, “Billy Budd” de Melville (“a coisa mais triste que já li”), a poesia de Rimbaud, os romances de Henry James e as obras de vários escritores negros. Onde quer que fosse, lembra Pinckney, “carregava livros, emblemas da minha guilda”.

Por um bom tempo, ele escondeu sua homossexualidade dos pais, pilares da filial de Indiana da NAACP. Admiráveis e bem-sucedidos, eles esperavam muito de seu filho estudioso. Quando pareceu que Pinckney talvez não concluísse o bacharelado, sua mãe protestou que ele seria “a primeira pessoa da família a não ter um diploma universitário desde a escravidão”.

Após o inesperado ataque cardíaco que matou Robert Lowell aos 60 anos, em 1977, Hardwick mergulhou em choque e tristeza. A essa altura, ela havia mais ou menos perdoado Lowell pela mágoa causada pelo uso de suas cartas particulares nos poemas do vencedor do Prêmio Pulitzer, The Dolphin. Até parecia que o casal iria se reconciliar, mas, em vez disso, Pinckney foi convocado para a triste tarefa de catalogar e organizar os arquivos e papéis do falecido poeta.

A escritora, fotógrafa e pensadora norte-americana Sosan Sontag, um ícone da cena intelectual de Nova York Foto: Eddie Hausner

Mesmo antes disso, porém, ele tinha começado a escrever resenhas sobre temas negros para a Review. Ele quase estremece de se lembrar da intensidade da edição textual de Silvers: “Ele estava sempre tão bem preparado quando falava com você que parecia saber tanto sobre seu assunto quanto você”. Ainda assim, Pinckney encontrou tranquilidade quando lhe disseram que “Susan Sontag surtava ao ver seus manuscritos emendados”. Embora as ideias de Sontag fossem sempre brilhantes, “ela simplesmente não tinha ouvidos, dizia Elizabeth”. E consertar as frases importava muito para Hardwick: “É imoral ser indiferente ao que você põe na página”.

Susan Sontag surtava ao ver seus manuscritos emendados

Com certeza, nenhum leitor ficará indiferente às fofocas de Come Back in September. Certa vez, o crítico George Steiner e o pianista Charles Rosen, que também era um estudioso de arte, história da música e literatura, escreveram artigos sobre o teórico judeu-alemão Walter Benjamin. “Steiner ficou aborrecido durante um jantar porque Rosen não estava se referindo ao seu recente ensaio sobre Benjamin. No final do jantar, ele chamou sua atenção. Rosen disse que não o havia mencionado porque era terrível”. E Hardwick comenta: “Fiquei alegremente admirado com Charles Rosen”.

Em outra ocasião, Pinckney lembra que “a atriz Suzanne Fletcher me contou que quando estudava literatura no Reid Hall” – escola de verão da Columbia em Paris – “suas sessões com Hélène Cixous consistiam nas duas chorando silenciosamente em sua sala por uma hora a cada semana”. Em um jantar em homenagem a Alice B. Toklas, a escritora Katherine Anne Porter sussurrou para Hardwick: “Querida, se eu fosse que nem ela, eu me mataria”. Silvers e Epstein muitas vezes se comportavam como um casal numa peça de Edward Albee: “Eles jogavam manuscritos longe, fechavam livros com violência, mas nada era impresso a menos que ambos tivessem concordado”. Por passar tanto tempo com os chiques, Pinckney temia que “a literatura negra contemporânea estivesse se movendo na barcaça rio abaixo enquanto eu acenava do cais da fazenda”.

O jovem escritor Darryl Pinckney e Elizabeth Hardwick, sua professora

É um bom exemplo do humor irônico do livro. Em outra passagem, Pinckney nos diz que Lizzie “era tão cheia de elogios aos meus pais que às vezes eu tinha medo de que ela os chamasse de orgulho da Raça”. Mas Hardwick também sabia ser engraçada: dirigindo-se a um público idólatra, ela observou que “as pessoas geralmente começam anunciando que o que estão prestes a ler vem de uma obra maior. Bom, vou lhe dizer que vem de uma obra bem menor”.

Essa obra era Sleepless Nights, romance vagamente autobiográfico com o qual ela briga durante o primeiro terço das memórias de Pinckney. Publicado em 1979, teve muitas críticas na imprensa e foi elogiado com entusiasmo, embora um jovem crítico do Chronicle of Higher Education o tenha descrito menos como um romance e mais como “uma série de vinhetas poéticas”, um “camafeu delicadamente trabalhado”. Acho que eu escreveria com menos floreios hoje.

Hardwick, que morreu em 2007, sempre disse que devia tudo na vida à leitura. Então, quando Pinckney especula sobre o público de Lizzie e por que ela escreveu seus livros e ensaios, sua amiga Barbara Epstein dá uma resposta precisa: “Elizabeth Hardwick escreveu para homenagear a literatura de que gostava”. E Darryl Pinckney também. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU

SERVIÇO

Come Back in September: A Literary Education on West Sixty-Seventh Street, Manhattan

Darryl Pinckney

Farrar, Straus and Giroux - 432 páginas - US $32