Emmanuel Carrère mistura episódios de caos, do atentado ao Bataclan ao tsunami, em ‘Ioga’

O ano era 2015. Julgando estar em um ótimo ciclo de vida, Emmanuel Carrère decidiu fazer um retiro de meditação. O objetivo, que ele não contou a ninguém, era escrever um pequeno livro sobre ioga. Meditar era um hábito de décadas, de modo que fazia sentido unir o útil ao agradável. Poucos dias após o início das atividades, entretanto, ele recebeu uma notícia do mundo exterior: um terrorista abriu fogo contra a redação do semanário satírico Charlie Hebdo, e um de seus amigos estava entre as vítimas. O que se seguiu foi um mergulho nas profundezas. Carrère se deprimiu a tal ponto que foi parar em um hospital psiquiátrico, no qual foi submetido ao tratamento com eletrochoques. Somado a isso, uma ida à Grécia durante a crise de refugiados adensou suas preocupações.

O resultado de tamanha intensidade é Ioga, que a Alfaguara publica no Brasil em tradução de Mariana Delfini. Nas quase 300 páginas, o escritor francês discorre sobre a falência da sociedade ocidental enquanto traça um panorama de si. É algo que ele vem fazendo desde O Adversário, de 1999, quando se tornou um escritor de “não ficção narrativa com clima autobiográfico”. Lido junto a alguns de seus livros anteriores, como Um Romance Russo e Outras Vidas Que Não a Minha, é como se Ioga condensasse os pontos fortes de ambos – a brutalidade do primeiro, o esforço empático do segundo.

A casa de concertos Bataclan, em Paris, foi palco de um dos ataques terroristas mais sangrentos na Europa, em 2015 Foto: Christian Hartmann/Reuters

A obra, porém, sofreu um duro golpe, que abalou seu projeto literário dos últimos 24 anos: Carrère foi proibido de escrever sobre sua ex-mulher, a jornalista Hélène Devynck, e a filha de ambos. Na entrevista a seguir, concedida ao Estadão via Zoom, ele comenta a proibição, os caminhos mentais da escrita de Ioga e a dificuldade de achar a conexão entre sua vida e às das outras pessoas.

‘Ioga’ vai de assassinatos em massa à crise dos imigrantes, e à sua crise pessoal. Me fez pensar em Um ‘Romance Russo’, mas aqui as coisas estão mais afiadas na sua própria interioridade. Como você juntou todos esses assuntos? Quais caminhos mentais tomou na escrita de ‘Ioga’?

Você pode pensar que assuntos tão diferentes como esses deveriam pertencer a livros diferentes. Que você deveria escrever um livro sobre um colapso nervoso, outro sobre meditação, outro sobre ataques terroristas, outro sobre o destino dos imigrantes no Mediterrâneo. Mas nossas vidas são feitas de experiências diferentes. Não me parece mesmo paradoxal contar essas histórias no mesmo livro porque elas acontecem numa mesma vida.

Você esteve no Sri Lanka em 2004, quando o tsunami varreu muitos lugares. Em Ioga você nos conta quão perto estava da tragédia do ‘Charlie Hebdo’. Você cobriu os julgamentos dos atentados do Bataclan em ‘V13′. Como você enxerga a proximidade dos livros da sua geração – e penso em Michel Houellebecq também – em eventos que deram forma ao século 21, ou ao menos questionaram o status quo ocidental?

O tsunami foi um desastre natural. Foi catastrófico. É terrível, mas é a natureza, você não pode fazer nada a respeito. Na verdade, eu estava lá, não decidi ir e estar lá e escrever sobre o tsunami. Foi a mesma coisa com o Charlie Hebdo. Um amigo estava entre as vítimas. Sobre o julgamento dos ataques ao Bataclan, eu mesmo decidi acompanhar. Foi diferente.

Edição do pasquim satírico 'Charlie Hebdo' que marcou um 1 ano do atentado Foto: Eric Gaillard/Reuters

Você enxerga em si alguma coisa específica que atrai o seu projeto literário para essa brutalização da realidade?

O que posso dizer... (Longo silêncio) Algumas vezes eu tento escrever sobre coisas que são coletivas, comuns, que não dizem respeito só a mim. Para isso eu preciso ter uma conexão pessoal. Basicamente, sabe, eu também trabalho como jornalista, e acho que há dois tipos de jornalismo. Um está no lado da análise, do comentário, e o outro é reportagem. Eu pertenço à segunda família. Admiro a primeira, mas não sou bom em contar minha opinião, dar meu conselho. O que gosto de fazer é tentar uma conexão com as pessoas envolvidas nessas coisas e suas experiências. Se tenho algum talento, é mais o de tentar transmitir esse tipo de experiência.

Em livros como ‘Um Romance Russo’ e ‘Ioga’ você assume uma posição central, mas também lida com uma enorme empatia pelo mundo à sua volta, podendo-se dizer que ultrapassa sua própria história. Como você lida com essa tensão entre interior e exterior na hora de escrever um novo livro?

(Silêncio) O que torna possível que eu escreva um livro é uma colisão entre interior e exterior. A minha própria pequena e limitada experiência, e algo que é comum a mim e às outras pessoas. Você precisa achar a conexão. É a coisa mais difícil, na verdade. O mais difícil para mim é realmente encontrar a conexão entre a minha experiência e uma experiência mais coletiva.

Sua ex-mulher o proibiu de escrever sobre ela e sua filha em seu livro ‘Ioga’. Você sentiu que estava se traindo – ou o leitor – enquanto o escrevia, sem poder contar a história real, ou a verdade, como seus livros anteriores pretendiam?

Não sei se traído é a melhor palavra, mas fiquei decepcionado. Foi realmente um problema na escrita do livro. Honestamente, senti que não era justo. Nunca escrevi uma palavra que fosse desagradável à minha ex-mulher. Senti que não era justo, mas, bem, concordei com isso. Tive de concordar.

Por que você decidiu mudar da ficção para a não ficção? O que, na realidade, era tão atraente que você não podia resistir?

Sabe, não é de maneira alguma uma escolha teórica, ou algo do tipo. Comecei a trabalhar assim. Não tenho nada contra a ficção, talvez eu deva escrever outro trabalho de ficção no futuro. Agora me sinto confortável nesse formato, que é não ficção narrativa com um clima autobiográfico.

Após tantos problemas, quando você olha para o passado, especialmente o de Ioga, e toda a situação envolvendo sua ex-mulher, como você se enxerga – e de sua vida?

Está melhor do que quando Ioga foi escrito, com certeza. (Risos) Muito melhor. Se você considerar que a vida é feita de ciclos, esse é um bom ciclo. l