Entenda como Freud escapou dos nazistas com a ajuda de amigos bem relacionados

THE NEW YORK TIMES O campo das biografias sobre Sigmund Freud, fundador da psicanálise, é abarrotado. Entre alguns dos trabalhos notáveis dos últimos anos estão Becoming Freud: The Making of a Psychoanalyst , de Adam Phillips, e Freud: The Making of an Illusion , de Frederick Crews. Enquanto Phillips retrata o pai da psicanálise como um “pragmatista visionário”, Crews reduz a obra de Freud à “ficção policial”, acusando-o de plagiar algumas de suas principais ideias, além de ser um misantropo que tinha pouco realmente em ajudar seus pacientes.

Leia também Estante: Das constituições ao livro perdido sobre o nazismo

Por outro lado, a nova biografia de Andrew Nagorski, Saving Freud: The Rescuers Who Brought Him to Freedom , não se preocupa em avaliar o impacto de Freud nem questionar seu legado. Nagorski segue uma abordagem diferente, detalhando como Freud e quinze membros de sua comitiva Grã-Bretanha fugir da Áustria em 1938, no momento em que um perseguidor estava chegando ao auge. Nagorski conta uma história fascinante, que mostra quão arriscada do genocídio foi a fuga de Freud.

Cena do longa sobre Freud, sobre a história do pai da psicanálise Foto: Netflix

Ex-cor da Newsweek que escreveu sobre a Segunda Guerra, Nagorski se concentra em pessoas mundiais, bem como nas livros que permitiram sua fuga, VIPs cuja influência provavelmenteu que os nazistas respondem a uma lista de Freud um alvo de imediato. Entre seus salvadores estavam dois ex-pacientes e entusiasmados leais: o embaixador americano na França, William Bullit, a bisneta de Napoleão Bonaparte e princesa da Grécia e Dinamarca, Marie Bonaparte. A Inglaterra bem no governo e na alta sociedade nazistas, os salvadores de núncia têm para obter os vistos bem vistos, como uma mudança para imensamente os nazistas de dinheiro que exigiam para enviar de saída de saída. Bullitt, por exemplo, negociou arranjos diplomáticos e proteção para ajudar Freud a o país, e Bonaparte sustentava a família Freud financeiramente e visitava com frequência, consciente de que os nazistas dificilmente perseguiriam a família enquanto apenas importantes presentes.

Muitos outros membros da equipe de resgate de Freud desde muito conhecido, e Nagorski habilmente tece na narrativa suas razões para ajuda-lo. Ernest Jones, um médico galês e antigo fã psicanálise, Orientado Freud em 1908 e ajuda a difundir suas ideias na América do Norte e na Inglaterra. Embora os pacientes suspeitos sejam suspeitos em controvérsias sobre abuso de autoridades sexualmente atraentes, Freud “mais suspeitos a ele, classificando seu conceito de ‘transferência’, pelo qual uma paciente pararelação os sentimentos tem por outra pessoa”. Longa longa e calorosa associação de Jones e Freud também se relacionam com outros relacionamentos amorosos que terminam com a associação de Freud com seu antigo aliado, que Nagorski, que Nagorski também se relaciona.

Embora Nagorski forneça detalhes biográficos de toda a vida de Freud, ele se concentra nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Na década de 1930, todos os sinais indicam que o mundo como Freud o conhecia de seu ano esmoronando, mas ele não tinha a certeza se deveria levar os nazistas a sério. “Uma nação que produziu Goethe não pode se entregar ao mal”, disse ele certa vez a Bullitt. No, Nagorski, que ficou que os estadistas mostraram-se claros mirar no campo psicanalítico, com seus “praticantes determinados”. Em 1933, o antissemitismo se tornou “política oficial, com a profissão médica como um alvo precoce. Médicos-alunos-de-alunos, que não possam participar de programas de saúde, que incluam os particulares de nossos filhos, que incluam programas de seguro-de-saúde, particulares ou que venham a participar de programas de seguro-de-alimentos particulares de nossos filhos.

Continua após a publicidade

Retrato do médico e escritor Sigmund Freud Foto: Domínio Público

Freud continua acreditando que a manteria independência em março de 138, quando investida em sua Alemanha Hitler fez aplaudido por uma 9 sua última região de seguidores raivosos. Gan saquearam as empresas judaicas, incluindo a editora psicanagues conjunta pelo filho de Freud, Martin. Os camisas-pardas fizeram uma visita à casa de Freud e foi preciso suborná-los com o equivalente a US$ 840 para que eles o deixassem em paz. No entanto, Freud continua recusando as súplicas de seus colegas para ir embora. Sofrendo de câncer na mandíbula, adquirido pelo hábito de fumar vinte charutos por dia, ele já sabia na casa dos 80 anos e que não tinha muito tempo. Tempos depois, quando perguntaram por que ele adia tanto sua partida, sua filha Anna Freud culpou sua doença, bem como sua incapacidade de “imaginar qualquer ‘vida nova’ em outro lugar. O que ele sabia era que restavam apenas alguns grãos de areia no relógio”. Mas, quando Anna foi presa e o futuro interrogada pela Gestapo, Freud quis, para garantir dela, ele teria de deixar a Áustria.

Os autores que analisam a análise uma análise relevante não são suficientes para encontrar os temas centrais da vida aqui, Saving Freud contém o disciplina de Freud para dar uma de seu impacto na disciplina pela qual ele é reconhecido. Ao lado de outras biografias mais críticas, Freud que emerge dessas é caloroso, paterna e páginas informadas por Anna, que ele é a biografia da continuidade ao seu legado. O ritmo narrativo e escrita fluida de Nagorski conferem a este livro o caráter de uma história de aventura. É uma leitura cativante, mas sóbria, que nos lembra muitas outras pessoas sem os recursos da família Freud não teve opções semelhantes para fazer seu êxodo. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU

Salvando Freud: os salvadores que o trouxeram à liberdade

André Nagorski

Simon & Schuster - 336 páginas - US$ 28,99