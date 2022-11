Entenda o impacto de um novo idioma na vida dos imigrantes

Publicidade





Quando se mudou de Belém para o Rio de Janeiro, aos 20 anos de idade, Ivy precisou se adaptar aos novos hábitos, aos sabores e às palavras. Égua!, interjeição usada repetidamente no Norte brasileiro para expressar o espanto que transita entre a irritabilidade e a alegria plena, não significava mais do que uma equina adulta aos ouvidos dos cariocas. Tacacá, tucupi e maniçoba se converteram em sabores da infância e o jeito discreto dos garotos cariocas – em comparação aos paraenses – tornava mais desafiador conhecer pessoas novas.

“Talvez a minha migração mais difícil tenha sido de Belém para o Rio de Janeiro”, conta Ivy Daure, que se mudou há 23 anos para a França e é doutora em psicologia intercultural pela Universidade de Bordeaux. A autora do livro Le Migrant et Sa Famille: Défis Interculturels et Psychologie Clinique (O Migrante e sua Família: Desafios Interculturais e Psicologia Clínica, em tradução livre) afirma que “a língua influencia a estrutura e o desenvolvimento psíquico, emocional, e a fala do sujeito”.

Ao expressar emoções cotidianas, é muito comum recorrer à língua materna. Uma mãe alemã que criava seu filho na França disse certa vez a Ivy que não seria capaz de educar a criança na língua francesa – como satisfazer em estrangeiro às necessidades de um bebê?

Migrações envolvem hábitos diferentes, linguagem nova e, por vezes, palavras intraduzíveis. É possível reconhecer e compreender exatamente os sentimentos do outro quando crescemos num contexto histórico diferente? Todas as pessoas ficam bravas, assustadas ou felizes da mesma maneira? Esses são questionamentos levantados pela psicóloga holandesa Batja Mesquita. No livro Between Us: How Cultures Create Emotions (Entre Nós: Como Culturas Criam Emoções, em tradução livre), a psicóloga conta sobre sua experiência de migração para os Estados Unidos e sobre a percepção de que as suas emoções não eram exatamente iguais às da nova cultura.

Apesar das condições favoráveis que encontrou ao chegar ao país e da amabilidade dos colegas, sentia que seu desempenho emocional era insuficiente, que não conseguia expressar reciprocidade nas relações. Certa vez, Batja foi convidada por uma colega para almoçar e respondeu: “Amanhã não posso”. Soube depois que sua resposta soou rude e foi aconselhada a ser mais agradável, dizendo “Gostaria muito de almoçar com você, mas podemos fazer isso num outro dia? Amanhã já tenho compromisso”. Batja não tinha a intenção de ser rude e achava que estava sendo simplesmente informativa.

Sentimentos podem, de fato, ser difíceis de traduzir, não apenas nas linhas tortuosas dos afetos, mas também no léxico

Na sua experiência, a divergência de emoções existente entre a cultura europeia e a americana fazia com que cada uma das duas culturas julgasse as emoções da outra de forma negativa, considerando-a rude ou, por outro lado, exagerada, beirando a falsidade.

Sentimentos podem, de fato, ser difíceis de traduzir, não apenas nas linhas tortuosas dos afetos, mas também no léxico. “Tem um termo alemão que se chama Schadenfreude, que é a alegria pela infelicidade alheia. Não tem uma palavra única em português que expresse esse sentimento”, diz o filósofo Lucas Machado. “Mas é evidente que o brasileiro entende o que é ter alegria com a desgraça alheia, certo? Esse não é um sentimento exclusivamente alemão”.

Tradutor de diversos livros de Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano que escreve em alemão, Lucas diz que algumas palavras não podem ser expressas da mesma maneira em outro idioma, principalmente quando se trata de jogos de palavras.

“A questão é você se confrontar com a língua, saber destrinchar o raciocínio que se oculta por trás dela e, a partir disso, perceber que é possível traçar pontos em comum. Há pontos de encontro entre essas diferentes culturas porque há pontos de encontro na condição humana”, considera o também diretor da Associação Latino-americana de Filosofia Intercultural (Alafi). Um clássico da língua portuguesa sem correspondência em outros idiomas é a palavra saudade. Em alemão é traduzida frequentemente por Sehnsucht que, por sua vez, é outra palavra de difícil tradução. Composta por sehnen (ansiar) e Sucht (vício), ela tem o sentido de busca incessante.

Para além do léxico, complicado mesmo é traduzir os comportamentos

Já a palavra Leidenschaft, que significa paixão, carrega de maneira explícita a dor de estar apaixonado por causa do verbo leiden (sofrer). Em português, a dor da paixão demora um pouco mais a se revelar, já que ela aparece na origem da palavra passio (latim), ou pathos (grego), raízes nem sempre reconhecidas pelos usuários da emoção.

Para além do léxico, complicado mesmo é traduzir os comportamentos. Alemães têm fama de ser disciplinados e pontuais. Mas algo acontece quando o assunto são as filas – principalmente aquelas que se formam em frente aos portões de embarque nos aeroportos. Ali, formar filas paralelas ou mesmo furar a fila são atos concebíveis. O que parece um verdadeiro enigma talvez encontre sua explicação na concretude do idioma. A palavra Schlange designa fila, mas também significa cobra. E as cobras andam por aí em curvas e têm comportamentos traiçoeiros quando ameaçadas. Se o perigo é perder o voo, melhor abandonar a regra e furar a fila.

Depois de ter trabalhado no Brasil por seis anos, o economista alemão Alexander Hirschle morou na Tailândia, na Coreia do Sul e em Taiwan. “Em chinês é tudo difícil, os caracteres são exigentes e eles falam também em diferentes tons. Mas, mesmo que eu não vá aprender 100% de um idioma, eu continuo estudando porque acho que aprendo incrivelmente sobre a cultura quando estudo a língua”, diz o correspondente internacional, que se aventura em 10 idiomas.

Alexander diz sentir saudades de seu tempo no Brasil, quando podia escrever “um abraço” como forma de cortesia no final de uma mensagem. Diferentemente, no Leste Asiático não se usam expressões idiomáticas informais que denotem proximidade física.

“O pensamento hierárquico aqui é extremo e isso se espelha também na linguagem”, diz Alexander, dando o exemplo do idioma coreano. “Você sempre precisa saber qual lugar ocupa a pessoa com quem você fala , se ela está hierarquicamente acima ou abaixo de você, porque isso é expresso na gramática. Dependendo de quem é o seu interlocutor, se é um amigo ou um chefe, você conjuga o verbo de forma diferente”.

Mais que a rigidez da hierarquia, há quem sinta na pele a opressão da língua materna e busque refúgio em palavras estrangeiras. A portuguesa Grada Kilomba – anunciada como artista curadora da 35.ª Bienal de São Paulo em 2023 – conta no livro Memórias da Plantação que era a única estudante negra no departamento de Psicologia Clínica e Psicanálise em Lisboa. “Deixei Lisboa, a cidade onde nasci e cresci, com um imenso alívio”, escreve. “Não havia nada mais urgente para mim do que sair, para poder aprender uma nova linguagem. Um novo vocabulário, no qual eu pudesse finalmente me encontrar.”

Grada se mudou para Berlim, onde escreveu o doutorado que culminou no lançamento de seu livro na capital alemã e em outras cidades. A autora narra que, enquanto em Portugal havia certa glorificação da história colonial – que se expressava também no idioma –, na Alemanha havia um percurso de responsabilização pela história na busca de criar novas configurações de poder e conhecimento.

Em Berlim, intelectuais negras como Audre Lorde e May Ayim já haviam proposto novos pensamentos e vocábulos ao longo de várias décadas. “A língua, por mais poética que possa ser, tem também uma dimensão política de criar, fixar e perpetuar relações de poder e de violência, pois cada palavra que usamos define o lugar de uma identidade”, escreve.

Eu senti no Brasil um preconceito pelo fato de eu ser africano. Não pela minha pele, mas quando pensa na palavra africano e na palavra refugiado, a pessoa pensa na pobreza, numa cultura baixa Joel Aronson

“Quando eu penso num refugiado, eu penso numa pessoa que tem audácia, que tem coragem de se opor, de reivindicar alguma coisa, numa pessoa que lutou bastante na vida, deixou tudo para trás”, diz Joel Aronson, que veio para o Brasil em 2013 como refugiado político da República Democrática do Congo.

Nem todos, porém, veem os refugiados com as mesmas lentes. “Eu senti no Brasil um preconceito pelo fato de eu ser africano. Não pela minha pele, mas quando pensa na palavra africano e na palavra refugiado, a pessoa pensa na pobreza, numa cultura baixa”, diz Joel, que hoje é professor de francês na ONG Abraço Cultural.

Um pouco depois de chegar ao Brasil, ainda sem falar bem o português, Joel prestou um exame para ser bolsista num curso técnico de logística. Todos os candidatos falavam português, usavam óculos – símbolo de inteligência em seu país de origem – e eram brancos. Joel sentiu-se intimidado, mas passou em segundo lugar. “Isso me fortificou. Fiz o curso até o final, mas comecei a gostar tanto de ensinar idiomas que não quis mais trabalhar nessa área”, conta.

Para Joel, mesmo depois de passar muito tempo numa nova cultura, fazer amizades, conhecer pessoas e se adaptar, o novo país nunca se igualará à zona de conforto que é o país de origem. “Isso se mostra até com o sotaque. Uma criança que aprende português porque foi morar com os pais no Brasil vai pegar um sotaque brasileiro. Mas um adulto, qualquer que seja o tempo que passe utilizando a língua portuguesa, é muito difícil mudar totalmente o seu sotaque”.

Maria Ileana Faguaga Iglesias, cubana que migrou para o Brasil como refugiada política há nove anos, já foi aconselhada em São Paulo a falar com menos sotaque carioca, coisa que ela nem sabia que tinha.

Em outra ocasião, ao escutarem seu sotaque no centro de São Paulo, Maria foi agredida verbalmente: “Vocês, estrangeiros, vêm ao Brasil pegar tudo o que é da gente!” Era um morador de rua. “E eu senti muita dor. Não só porque era uma agressão xenófoba, mas também porque percebi que ele estava fazendo transferência para mim da sua situação. Eu não era o problema dele, não estava tirando nada dele”, diz a antropóloga que migrou para o Brasil com 49 anos.

“As pessoas falam para mim: ‘Você tem que esquecer a sua família, sua família está aqui, agora você virou brasileira’”, conta Maria. “Eu saí como mulher amadurecida, profissional, intelectual. Então, eu posso me enriquecer, eu posso ressignificar, eu posso aprender o tempo todo, mas não vou virar uma outra coisa.”l