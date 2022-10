Estante: Da história do Brasil contada por seus mapas ao livro sobre Arariboia

Publicidade

História do Brasil em 25 Mapas

Autores: Andréa Doré e Junia F. Furtado

Leia também Estante: Das investigações filosóficas de Wittgenstein ao principal romance de Michael Cunningham

Editora: Companhia das Letras

464 páginas. R$ 169.90 (e-book, R$ 49,90)

Estudo inédito reúne 25 mapas de diversos períodos, da colônia aos dias de hoje. Seus organizadores buscam novas formas de explicar a América portuguesa, o Brasil holandês e outros períodos da história, recorrendo à cartografia. A obra é ilustrada por vários mapas raros e transmitem os contrastes de um país sem bússola. (Antonio Gonçalves Filho)

*

O poeta e ensaísta francês Paul Valéry Foto: Acervo Estadão

Continua após a publicidade

Poiética (Cadernos)

Paul Valéry

Editora: Iluminuras

232 páginas. R$ 98

A influência de Mallarmé é assumida num dos muitos textos dos Cadernos de Paul Valéry, compostos por um conjunto de 27 mil páginas. Poiética é parte dele. O filósofo e poeta francês passou 50 anos anotando essas reflexões sobre tudo o que lhe interessava, principalmente a arte e o processo de escrita. (A.G.F)

*

O Fato e a Coisa

Continua após a publicidade

Autor: Torquato Neto

Editora: Fósforo/Luna Parque

152 páginas. R$ 69,90

O poeta Torquato Neto foi uma das vozes mais originais do movimento tropicalista (ele é autor da letra de Geleia Geral, entre outras músicas). Seu O Fato e a Coisa é seu único livro organizado por conta própria e traz sua produção de juventude (dos 16 aos 19). Nos 50 anos de sua morte, um tributo ao iconoclasta piauiense. (A.G.F)

O poeta e letrista Torquato Neto, que tem sua produção reunida em novo livro Foto: Acervo Estadão

*

O Fastio do Diabo

Continua após a publicidade

Autora: Ana Luísa Escorel

Editora: Ouro sobre Azul

192 páginas. R$ 42

Cruzamento híbrido entre sátira política e fábula, O Fastio do Diabo, da escritora, editora e designer e Ana Luísa Escorel, é uma leitura agradável sobre um assunto desagradável: a maldade de patrícios que ultrapassa a do diabo, aqui definido como um ser deprimido e em crise por ver que os homens conseguem ser mais cruéis que ele. (A.G.F)

*

A Maravilha dos Sistemas Complexos

Autor: Giorgio Parisi

Continua após a publicidade

Editora Objetiva

128 páginas. R$49,90 (e-book, R$ 34,90)

Vencedor do Nobel de Física de 2021, o italiano Giorgio Parisi aprendeu observando o voo dos estorninhos, um de seus temas em A Maravilha dos Sistemas Complexos. Como as aves se movem sem colidir nem se dispersar o levou a estudar as regras de “comportamento” de elétrons, átomos e moléculas. Fascinante. (A.G.F)

*

A cantora Michelle Zaunerda banda pop Japanese Breakfast Foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP

Aos Prantos no Mercado

Michelle Zauner

Continua após a publicidade

Editora Fósforo

288 páginas

R$ 69,90

Aos 33 anos, a cantora e escritora Michelle Zauner alcançou um feito inédito: ficou 50 semanas na lista de livros mais vendidos do jornal The New York Times. O motivo: seu livro As Prantos no Mercado, que acaba de chegar ao Brasil pela editora Fósforo, conta um drama autobiográfico, a perda da mãe coreana para um câncer, e mostra a importância das tradições na formação dos filhos de imigrantes. Em suas páginas, a comida tradicional coreana ganha protagonismo e a autora reconhece a importância dos rituais que acontecem ao redor da mesa. Um relato poderoso que ganha a tradução de Ana Ban. (Matheus Lopes Quirino)

*

Arariboia – O indígena que mudou a História do Brasil

Rafael Freitas da Silva

Continua após a publicidade

Editora Bazar do Tempo

248 páginas

R$ 76,00

O jornalista e pesquisador Rafael Freitas da Silva reconstitui a história de uma figura controversa na história do Brasil, Arariboia, liderança dos teminimós, que apoiaram os portugueses na expulsão dos franceses da Baía de Guanabara. Por meio de documentos históricos que remetem à época da expansão do domínio de Portugal no Brasil, é mostrado como este homem, um estrategista que ganhou dinheiro e foi proprietário de terras, foi considerado inimigo da nação, mesmo tendo resguardado seus semelhantes de serem escravizados. (M.L.Q)

*

Psicanálise e Contradição

Amanda Mont’Alvão Veloso

Editora Dialética

184 páginas

R$ 59,90

A psicanalista mineira Amanda Mont’Alvão Veloso mostra como as contradições fazem parte da vida humana em seu novo livro, uma seleta de ensaios que nasceram do projeto de mestrado desenvolvido por ela na PUC-SP. Suas referências são das melhores: de Freud e Lacan a Barthes e Garcia-Roza, Amanda mostra a que veio e analisa como os conflitos começam sempre na ponta da língua. (M.L.Q)

*

O escritor Joel Dicker, durante a mesa "Fabulação e Mistério", realizada na Tenda dos Autores, durante o segundo dia da 12ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, em Paraty Foto: Marcos de Paula/Estadão

O Caso Alaska Sanders

Joël Dicker

Tradução: Debora Fleck e Maria de Fátima Oliva Do Coutto

Intrínseca

512 páginas

R$ 89,90 ou R$ 62,90 (E-book)

Joël Dicker ficou conhecido pelo romance policial com A verdade sobre o caso Harry Quebert; agora ele volta ao universo pacato de New Hampshire em um novo caso sobre o assassinato de uma garota às margens de um rio. Considerado resolvido pela polícia, o protagonista recorre a um velho amigo, o escritor Marcus Goldman, personagem mais conhecido do escritor suíço. (M.L.Q)

*

O Povo Brasileiro - Edição Comemorativa 100 anos

Darcy Ribeiro

Global

392 páginas

Em um momento de ambiguidade para as figuras do patriotismo nacional, eis que surge a edição comemorativa de O Povo Brasileiro, do antropólogo mineiro Darcy Ribeiro, que faria 100 anos neste 2022. A edição integral do estudo sobre a identidade brasileira, o significado de nação e tradições dos povos é acompanhada por um miolo com fotos e documentos fac similares. (M.L.Q)