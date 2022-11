Estante: Da nova safra de Beckett às pinturas em ipad de David Hockney

Publicidade

Bessie Smith

Autor: Jackie Ray

Editora: DBA

256 págs., R$ 74,90 (e-book, R$ 38,90)

Muito à frente de seu tempo, a cantora norte-americana Bessie Smith (1894-1937), chamada “a Imperatriz do Blues”, ganha uma nova biografia escrita pela premiada poeta e romancista escocesa Jackie Ray. A autora se mostra à altura da biografada, corajosa ao denunciar o segregacionismo e a Ku Klux Klan, ao cantar letras engajadas e ao assumir publicamente sua bissexualidade quando o tema era tabu na sociedade norte-americana. (Antonio Gonçalves Filho)

*

Samuel Beckett - Poesia Completa

Autor: Samuel Beckett

Editora: Relicário

288 págs., R$ 82,90

Conhecido como um nome fundamental do teatro moderno por peças como ‘Esperando Godot’, Beckett foi também um grande poeta e tradutor de poesia, o que representa um duplo desafio para seus tradutores,. Marcos Siscar e Gabriel Vescovi. Ambos assumiram o trabalho e o resultado é um livro racionalmente organizado numa edição bilíngue com poemas autônomos ou extraídos de romances como ‘Watt’, que está sendo lançado pela Companhia das Letras simultaneamente. (A.G.F.)

Samuel Beckett, dramaturgo irlandês, que ganhou o Premio Nobel de Literatura em 1969. Foto: Acervo Estadão

*

Watt.

Autor: Samuel Beckett

Editora: Companhia das Letras

384 págs, R$ 129,90 (capa dura)

Escrito na clandestinidade durante a França ocupada pelos nazistas na 2ª Guerra, ‘Watt’ é o segundo romance do Nobel de Literatura Samuel Beckett. No livro, publicado em 1953 após a estreia com o romance ‘Murphy’ (de 1938, também relançado agora pela mesma editora) o irlandês elege como protagonista um homem acuado, vítima preferencial de uma sociedade hostil aos diferentes, aos anti-heróis da longa galeria de personagens proscritos de Beckett (entre eles o inadaptável Murphy). (A.G.F.)

*

O Primeiro Homem:

Autor: Albert Camus

Editora: Record

368 págs, R$ 74,90 (e-book, R$ 52,90)

Encontrado no local de acidente de carro que matou o Nobel de literatura argelino Albert Camus, em 1960, o manuscrito de ‘O Primeiro Homem’ só seria publicado em 1994. revelando um romancista que poucos conheciam, ao tratar, de forma autobiográfica, da relação de um homem (Jacques Cormery), com a mãe silenciosa e analfabeta e seu professor, figura fundamental na vida desse personagem angustiado. (A.G.F.)

O escritor argelino Albert Camus, autor do romance 'A Peste' Foto: David Lee Guss

*

Agência de Viagens

Krystyna Dabrowska

Editora: Âyiné

148 págs., R$ 69,90

Uma tradução inédita da poeta polonesa Krystyna Dabrowska, de 43 anos, feita por Piotr Kilamowski, ‘Agência de Viagens’ é um apanhado dos quatro livros da poesia robusta da autora, que é também tradutora ( de Elizabeth Bishop e William Carlos Williams). Em seus poemas, o sensual cruza com o onírico – no poema que dá título a essa antologia, ela diz que é uma “agência de viagens” para os mortos que querem entrar no sonho dos vivos. A morte, aliás, está à espreita em muitos de seus poemas. (A.G.F.)

*

Tatear os Destroços Depois do Acidente

Autor: Otávio Campos

Editora: Macondo

108 páginas. R$ 45

Os poemas de Otávio Campos versam sobre um submundo em que a imagem é analógica. Ele passeia pelo cinema noir, fotografia e internet numa atmosfera ‘90′s kid’. O editor dá vazão às sombras da década que antecedeu o novo milênio quando narra episódios de violência (com a mesma força dedicada ao erótico). (Matheus Lopes Quirino)

*

A escritora argentina Camila Sosa Villada, autora do livro 'O Parque das Irmãs Magníficas'; ela agora publica seus contos no Brasil Foto: María Palacios

Sou Uma Tola por te Querer

Autora: Camila Sosa Villada

Editora: Tusquets

208 páginas. R$ 56,90

A escritora Camila Sosa Villada ficou conhecida por retratar a vivência travesti no romance ‘O Parque das Irmãs Magníficas’, sucesso que deu expressão ao seu nome na literatura latino-americana. Agora ela mostra essa potência no conto, com personagens excêntricas que trafegam entre as ruas e uma atmosfera mágica. (M.L.Q)

*

Poemas Tardios

Autor: Margaret Atwood

Editora: Rocco

176 páginas. R$ 49,90

Zumbis, lobisomens e aliens são seres fantásticos que dificilmente figuram no campo da poesia, mas a escritora Margaret Atwood dedica versos às criaturas em seus ‘Poemas Tardios’. É interessante ver o jogo de palavras que a romancista, autora de ‘O Conto da Aia’, usa para ambientar uma atmosfera fantástica e criativa. (M.L.Q)

Atwood hoje é uma das autoras de língua inglesa mais lidas e traduzidas no mundo Foto: Jeremy Chan/AFP

*

My Window

Autor: David Hockney

Editora: Taschen

248 páginas. US$ 150

O pintor David Hockney agora mora em um chalé de estilo normando na Riviera francesa; há alguns anos ele trocou pincel e tinta por um Ipad, em que retrata a vida pacata, diferentemente do glamour de Los Angeles, que o consagrou. São desenhos com plantas, pássaros e retratos de amigos íntimos que passam pela vizinhança. Puro luxo.

*

A Democracia Equilibrista

Autores: P. Abramovay e G. Lotta

Editora: Companhia das Letras

176 páginas. R$ 69,90 ou 39,90 (E-book)

O advogado Pedro Abramovay e a professora da FGV Gabriela Lotta são especialistas em questões de política e governo brasileiro. Juntos, eles olham o sistema a partir das burocracias e mostram a importância de leis recentes, como o Marco Civil da Internet e o Estatuto dos Povos Indígenas. Uma reflexão sobre o sistema.