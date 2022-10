Estante: Da relação das artes na obra de Proust ao livro sobre os bastidores da CPI da covid

Proust e as Artes

Autor: Roberto Machado

Editora: Todavia

240 págs.. R$ 69.90 (e-book, R$ 49,90)

Não se trata de um levantamento extenso da presença das 200 pinturas citadas por Proust em sua obra máxima, mas de um estudo atraente do professor Roberto Machado, morto em 2021, sobre a presença das artes (pintura, música) em Em Busca do Tempo Perdido, diferente do estudo clássico de Eric Karpeles. (Antonio Gonçalves Filho)

O escritor austríaco Peter Handke, vencedor do Prêmio Nobel de 2019 Foto: Christian Hartmann / REUTERS

A Segunda Espada

Peter Handke

Editora: Estação Liberdade

176 páginas. R$ 56

Uma vingança contra um jornalista é também uma vingança contra um modo de ver o mundo. Peter Handke exercita sua tolerância, em A Segunda Espada, mas denuncia a irresponsabilidade de certa imprensa. O narrador quer vingar a mãe, acusada por um jornalista de simpatia ao nazismo. Um romance digresssivo. (A.G.F)

Os Malaquias

Autor: Andréa del Fuego

Editora: Companhia das Letras

200 páginas. R$ 59,90 (e-book, R$ 37,90)

Com seu livro de estreia, Os Malaquias, a paulistana Andréa del Fuego ganhou o prêmio Jose Saramago. Nesse romance, poético e trágico, ela segue três irmãos que, após a perda dos pais, são separados: o mais velho vai trabalhar numa fazenda, a menina é levada para outra cidade e o mais novo é acolhido por freiras. (A.G.F)

A escritora Andréa Del Fuego em 2015, autora de 'Maláquias', seu primeiro romance Foto: Juan Guerra/Estadão

Dante como Poeta do Mundo Terreno

Autor: Eric Auerbach

Editora 34

336 páginas. R$ 78

Quando o grande crítico alemão Eric Auerbach escreveu seu livro sobre A Divina Comédia de Dante, em 1929, o mundo estava à beira do precipício. Segundo Auerbach, Dante materializa em sua obra-prima uma vontade de conciliação universal, citando a Summa Theologica de São Tomás de Aquino como o fundamento do autor. (A.G.F)

A História Perdida do Liberalismo

Helena Riosenblatt

Editora Alta Books

368 páginas. R$ 96

Longe de ser uma tradição anglo-americana, segundo defende a professora Helena Rosenblatt em seu livro, o liberalismo, que nasceu com a Revolução Francesa, ganhou novas feições durante a Guerra Fria e com a hegemonia dos EUA. Rosenblatt, polêmica, explora a relações da Igreja com liberais há 100 anos. (A.G.F)

O relator da CPI da Pandemia, Renan Calheiros, apresenta o relatório final Foto: Gabriela Biló/Estadão

A POLÍTICA CONTRA O VÍRUS: BASTIDORES DA CPI DA COVID

RANDOLFE RODRIGUES E HUMBERTO COSTA

COMPANHIA DAS LETRAS

152 PÁGINAS

R$ 49,90

Protagonistas durante a CPI da Covid, que apurou a ação do governo federal durante a pandemia do Coronavírus, os senadores Humberto Costa (PT) e Randolfe Rodrigues (Rede) mostram as dificuldades, os embates e as pressões do processo que foi televisionado e chamou a atenção não só do Brasil, mas do exterior. Um livro revelador que mostra como certas ideologias tentaram calar a ciência em um momento delicado do maior colapso sanitário deste século. (Matheus Lopes Quirino)

O PERFUME: A HISTÓRIA DE UM ASSASSINO

PATRICK SÜSKIND

TRADUÇÃO: FLAVIO R. KOTHE

EDITORA RECORD

266 PÁGINAS

R$ 59,90

A história macabra do perfumista que extrai a essência de suas vítimas ganhou o mundo em um best-seller do escritor alemão Patrick Süskind. Romance adaptado para o cinema, O Perfume, A História de Um Assassino virou uma recente série da Netflix e mostra como a rejeição e a busca pela aceitação fez um gênio do olfato cruzar caminhos tortuosos e influenciar um círculo de amigos. (M.L.Q)

Drinks de Neli Pereira. Na imagem, Levante, com garrafada de catuaba Foto: Gabriela Biló/Estadão

DA BOTICA AO BOTECO

NÉLI PEREIRA

COMPANHIA DE MESA

208 PÁGINAS

R$ 59,90 OU R$ 37,90 (E-BOOK)

A pesquisadora Néli Pereira mostra como a cultura popular é presente em diversos tratamentos por meio das “garrafadas” (antídotos com base em plantas). Ela conta a história das receitas produzidas com ervas, folhas e raízes em Da Botica ao Boteco. A coquetelaria brasileira é assunto central no livro, que se debruça sobre as tradições ligadas à natureza, com plantas aproveitadas para várias causas, das simpatias aos remédios. Pereira conta como a religião e as simpatias mantêm vivos certos rituais pagãos com poder de cura ancestral. (M.L.Q)

ÓPERA DOS MORTOS

AUTRAN DOURADO

HARPER COLLINS

240 PÁGINAS

R$ 54,90

O nome do escritor mineiro Autran Dourado (1926-2012) é redescoberto no ano que marca uma década de sua morte. Advogado e Jornalista, estreou em 1947 na literatura com o romance A Teia, aos 25 anos ganhou o prêmio literário da Cidade de Belo Horizonte, um dos mais tradicionais do País, por seu terceiro romance, Tempo de Amar. Influenciado por escritores como Stendhal e Godofredo Rangel, de quem foi amigo, a busca pela palavra exata marca o estilo de sua prosa. Ópera dos Mortos é um de seus romances mais conhecidos, publicado pela primeira vez em 1967, Dourado conta a tragédia de uma família por meio da imagem de um sobrado em ruínas, numa pequena cidade de Minas Gerais. As relações de poder e as sombras do passado perseguem os protagonistas, tipos característicos do Brasil profundo. (M.L.Q)

Ilustrações de Doré para a edição de 'Pantagruel',obra escrita por Rabelais Foto: Editora 34

TERCEIRO, QUARTO E QUINTO LIVRO DE PANTAGRUEL

FRANÇOIS RABELAIS

TRADUÇÃO DE GUILHERME GONTIJO FLORES

EDITORA 34

720 PÁGINAS

R$ 124

A saga do gigante Pantagruel contínua e toma contornos cada vez mais filosóficos (e delirantes), a tradução primorosa de Guilherme Gontijo Flores reproduz muito bem o escárnio da prosa de Rabelais, filósofo e padre francês que teve os primeiros dois volumes de Gargântua e Pantagruel publicados também pela editora 34. Um clássico inspirado nas histórias orais da idade média e nas sagas de cavalaria, o autor inova os gêneros com um humor negro, violência e fantasia. (M.L.Q)