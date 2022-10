Estante: Das investigações filosóficas de Wittgenstein ao principal romance de Michael Cunningham

Investigações Filosóficas

Autor: Ludwig Wittgenstein

Editora: Fósforo

512 páginas

R$ 99,90 (e-book R$ 59,90)

Traduzir Investigações Filosóficas, de Wittgenstein, é uma aventura intelectual e tanto. Giovane Rodrigues e Tiago Tranjan aceitaram o desafio e ainda acrescentaram um vocabulário crítico com uma lista de termos em alemão para os quais a dupla usou diferentes soluções. A exemplo da edição da Suhrkamp Verlag, de 2003, a brasileira dispensa a segunda parte das Investigações Filosóficas (escritas entre 1947 e 1949). (Antonio Gonçalves Filho)

A escritora albanesa Lea Pi, autora de 'Livre- Virando Adulta no Fim da História' Foto: Todavia

Livre: Virando Adulta no Fim da História

Autora: Lea Ypi

Editora: Todavia

304 páginas

R$ 79,90 (e- book R$ 59,90)

Nascida na Albânia, em 1979, Lea Ypi narra, em Livre: Virando Adulta no Fim da História, os anos de infância em seu país sob o tacão totalitário. Hoje professora de teoria política em Londres, a autora não diz amém ao que veio depois do regime comunista: quando a liberdade chegou, diz ela, a sensação dos albaneses era de que haviam servido um prato congelado. Seu mundo, conclui Lea, está tão longe da liberdade quando aquele de que seus pais tentaram escapar. (A.G.F)

A Cidade e a Casa

Autora: Natalia Ginzburg

Editora: Companhia das Letras

304 páginas

R$ 79,90 (e-book R$ 39,90)

A correspondência de um grupo de amigos na Itália entre os anos 1970 e os 1980 é o ponto de partida do livro A Cidade e a Casa, de Natalia Ginzburg. A história começa com a ida de um deles para os Estados Unidos e termina com a narração de uma ausência – no caso, a do amante de uma mulher abalada. Um romance epistolar em que se destaca a capacidade de Natalia Ginzburg contar histórias complexas com uma simplicidade desconcertante. (A.G.F)

A escritora italiana Natalia Ginzburg, autora de 'A Cidade e a Casa' Foto: Companhia das Letras)

O Mundo do Avesso - Verdade e Política na Era Digital

Autora: Letícia Cesarino

Editora: Ubu

304 páginas

R$ 72

Especialmente pela proximidade do segundo turno das eleições, O Mundo do Avesso é um livro altamente recomendável para quem se importa com a emergência de populismos e teorias da conspiração. A autora, a cientista social mineira Letícia Cesarino, analisa os conflitos na arena internética, mas não só seus efeitos desestabilizadores. Parte do livro traz resultados de pesquisas eleitorais realizadas desde 2018 e o capítulo final é dedicado a investigar os efeitos de uma política neoliberal corrosiva. (A.G.F)

Homo Modernus - Para uma Ideia Global de Raça

Autora: Denise Ferreira da Silva

Editora: Cobogó

480 páginas,

R$ 89

Homo Modernus - Para uma Ideia Global de Raça fala dos efeitos da política racial na sociedade contemporânea. O livro foi lançado originalmente em inglês e publicado em 2007 nos Estados Unidos. A autora é uma filósofa carioca e professora da University of British Columbia, em Vancouver, interessada em entender a violência e a subjugação racial num mundo globalizado que elegeu a democracia como tema favorito. (A.G.F)

Manifestantes realizam ato contra o racismo na Av. paulista em São Paulo. Foto: TABA BENEDICTO/ESTADãO

O Som do Vermelho

Catalin Partenie

Tradução de Tanize Mocellin Ferreira

DBA EDITORA

176 PÁGINAS

Estreia do filósofo romeno Catalin Partenie na literatura, o romance O Som do Vermelho (DBA) mostra a amizade de dois jovens rapazes músicos em um país dominado pela repressão. Stefan, ou ‘Fane’, como é chamado, conhece Paul, um baterista que está no primeiro ano da faculdade de filosofia e diz ser péssimo em lógica. Com quatro anos de diferença de idade, a idealização e o amor pela criação faz dos dois devotos da arte, na contramão das profissões convencionais, eles investem em um conjunto musical junto com outra jovem, Oksana, e criam um refúgio considerado, pelos convencionais, excêntrico. (Matheus Lopes Quirino)

Vila Sapo

José Falero

Todavia

80 páginas

R$ 49,90 ou R$ 34,90 (E-book)

As crônicas do escritor gaúcho José Falero mostram histórias de meninos que cresceram na favela de Vila Sapo, em Porto Alegre, e como a vivência nas ruas os obrigam a ter uma desenvoltura precoce. Assim se descobre um Brasil onde a violência, a precariedade e a inocência são vizinhos de porta. Nas histórias, a juventude se apresenta em situações peculiares, com improvisação e o sabor das descobertas. O autor de Os Supridores mostra uma realidade social que representa grande parte do País. (M.L.Q)

O escritor José Falero, autor de 'Os Supridores' lança 'Vila Sapo' Foto: Tomas Edson Silveira

As Horas

Michael Cunningham

Tradução de Beth Vieira

Companhia de Bolso

192 PÁGINAS

R$ 49,90 ou R$ 29,90 (E-book)

O escritor norte-americano Michael Cunningham conta a história de três mulheres extraordinárias; a primeira, a escritora inglesa Virginia Woolf, que está às voltas com a escrita de Mrs. Dalloway e à beira de um ataque de nervos. Cunningham investiga a melancolia que atinge a escritora e mostra sua vida interior. Essa angústia é realidade também no cotidiano de duas outras personagens, ficcionais, uma dona de casa e uma editora. Embora pertençam a extratos sociais distintos, a questão é uma só: o que é a vida? (M.L.Q)

Sem Vergonho

Tiago Maria

Balcão

194 PÁGINAS

É muito bom ver um cronista raiz em atividade. Tiago Maria é um deles. Em sua seleta Sem Vergonho, o autor anda pelas ruas e dá flagrantes muitas vezes batidos ao cidadão comum. Ele observa a vida com um olhar infante e parece captar a matéria das coisas, faz uma crônica por vezes poética, embora o humor seja o triunfo definitivo de Maria. A forma assumida é irregular, pois a crônica pode assumir várias formas, mostra o autor. (M.L.Q)

As Vinhas da Ira

John Steinbeck

Editora Record

R$ 69,90

Com o crash da bolsa de Nova York, famílias de todo os EUA precisaram enfrentar anos difíceis para sobreviver. É nesse contexto que os Joad , uma típica família sulista, começa o prófugo para Oklahoma, em busca de dias melhores. No caminho, uma infinidade de questões acerca da existência toma os membros, que refletem sobre a pobreza, a desigualdade social e a violência. A edição conserva a tradução de Herbert Caro e Ernesto Vinhaes. (M.L.Q)