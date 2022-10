Estante: Das lições de liberdade de Maggie Nelson ao livro sobre o Grande Terremoto de 1755

Continua após a publicidade

BEOWULF

AUTOR: Desconhecido

Editora: 34

368 páginas, R$ 86

Ambientado na Escandinávia, Beowulf, o célebre poema da literatura anglo-saxônica, escrito no século 8, tinha em Jorge Luis Borges um de seus maiores admiradores. É, aliás, do escritor argentino, o prefácio dessa edição bilíngue que tem como tradutor o historiador Elton Medeiros, que defendeu dissertação de mestrado sobre o poema. Esse monumento literário, descoberto em 1705, é dividido em duas partes: na primeira, o príncipe Beowulf enfrenta um demônio dos pântanos e arranca seu braço. A segunda transcorre meio século depois. Beowulf já é rei dos geatas e agora enfrenta um dragão. (A.G.F)

MAESTRO

Autor: Rogério Godinho

Editora: Matrix

328 páginas, R$ 79

Marchand e leiloeiro, Renato Magalhães Gouvêa é definido, na biografia escrita pelo jornalista Rogério Godinho, como o homem que provocou uma revolução no mercado de arte brasileiro, alguém digno de ser comparado ao que fez Leo Castelli pela pop arte nos EUA (ele, aliás, organizou uma exposição em conjunto com o lendário marchand). Seu Escritório de Arte revelou não só artistas de São Paulo, mas pintores como o pernambucano José Cláudio. Entre seus clientes estavam Olavo Setúbal e Joseph Safra. Além disso, Renato produziu um dos clássicos do Cinema Novo, São Paulo Sociedade Anônima, de Luís Sérgio Person. Para ler com prazer. (A.G.F)

Movimento da Paz que aconteceu na Praça da Sé, em São Paulo, promovido pelo artista plástico Azerutan Foto: ROBSON FERNANDES/Estadão

SOBRE A LIBERDADE

Autora: Maggie Nelson

Editora: Companhia das Letras

384 páginas, R$ 99,90 (e-book, R$ 44,90)

Doutora em literatura inglesa e premiada autora de dez livros, a norte-americana Maggie Nelson oferece uma receita para viver em sociedade em Sobre a Liberdade, recorrendo a Foucault como princípio orientador de seu livro, mas não dispensando Hannah Arendt (‘O Que é Liberdade?’) como vetor. Da democracia moderna ao papel da liberdade na criação artística, nada escapa ao olhar de Maggie Nelson, que é bastante honesta para revelar que um dos capítulos de seu livro foi marcado por surtos e crises de ansiedade, aquele que relaciona política e terapia. (A.G.F)

EM CÂMARA LENTA

Autor: Renato Tapajós

Editora: Carambaia

192 páginas, R$ 69,90 (e-book, R$ 48,90)

O professor de literatura Antonio Candido considerava Em Câmara Lenta o melhor exemplo de literatura feita durante o período mais duro do regime militar. Um dos resistentes, o jornalista e cineasta Renato Tapajós, cumpria pena no presídio Tiradentes por participar da luta armada (preso em 1969, ele ficou detido até 1974, período em que escreveu Em Câmara Lenta, publicado em 1977). Depois do lançamento, Tapajós foi reconduzido à prisão, acusado de incitar a subversão. Não era a opinião de Antonio Candido. Segundo ele, o livro pode até ser entendido como uma crítica aos guerrilheiros, uma vez que operários e camponeses não entendiam bem qual era o objetivo dos revolucionários que diziam representar as camadas mais populares da população. (A.G.F)

HABITAR AS TREVAS

Autor: Fred Sedel

Editora: Nós

280 páginas, R$ 68

Nascido em 1909 em Lwow, atual Ucrânia, o médico Fred Sedel foi preso pelos nazistas e deportado para a Alta Silésia. Sobreviveu a torturas e humilhações nos campos de concentração da Alemanha e Polônia, mas sobreviveu para contar sua história em Habitar as Trevas, publicado na França em 1988. Traduzido em plena pandemia com a ajuda do neto do autor, o também médico Maxime Godard, o livro é publicado no Brasil 34 anos depois da publicação francesa. Trata-se de um relato para estômagos fortes: numa passagem, Sedel testemunha a brutalidade de um nazista, que bate contra o chão a cabeça de um presidiário, amigo do autor. O pesadelo não termina ali. Anos depois, ele voltou todas as noites para apavorar Sedel. (A.G.F.)

O dramaturgo Dias Goes, que tem obra reeditada em ocasião de seu centenário Foto: Otavio Magalhães/Estadão

O Rei de Ramos

Dias Gomes

Editora Betrand Brasil

168 páginas

R$ 54,90

No ano do centenário do dramaturgo Dias Gomes, a editora Bertrand Brasil relança algumas de suas peças mais famosas, como O Rei de Ramos, sobre o amor proibido de Marco e Taís, filhos dos bicheiros Mirandão e Brilhantina. Uma crônica dos costumes que capta a verve carioca, a peça é ambientada no bairro da Leopoldina, subúrbio do Rio, onde há disputa do jogo do bicho. Encenada pela primeira vez em 1979, a peça evoca Shakespeare no clássico Romeu e Julieta, aliás, a disputa entre famílias rivais e o amor nascido do caos é um ponto de partida usual na teledramaturgia brasileira. Aliás, na televisão, foi Gomes quem criou novelas antológicas, como Saramandaia (1976) e Roque Santeiro (1986). (Matheus Lopes Quirino)

O Pequeno Livro do Grande Terremoto

Rui Tavares

Editora: Tinta da China Brasil

244 páginas

R$ 69,90

O jornalista e escritor português Rui Tavares volta a uma acontecimento que, literalmente, abalou o mundo: o Grande Terremoto de 1755. Da catástrofe, ele dá o panorama da sociedade portuguesa antes e depois do acontecimento e reconstitui o período amparado por recortes da Gazeta de Lisboa, jornal que circulava na época. “Tanto destroço mais se sente, que se explica”, escreveu um jornalista à época. Com a destruição de Liboa, representada em gravuras da época, reproduzidas na presente edição, da tragédia o escritor emenda em capítulos e faz paralelos com outros acontecimentos históricos, vai longe até chegar no 11 de Setembro de 2001, data do atentado às Torres Gêmeas nos EUA. A lição que o autor passa é, também, a da reconstrução,ele mostra como a política pombalina se aproveitou do abalo; conta histórias curiosas, como a do octogenário Manuel Maia, que bolou um plano para reconstituir Lisboa, e das lendas que se criaram em torno do acontecimento, que os mais religiosos julgavam castigo divino. (M.L.Q)

Labor de Sondar

Lu Menezes

Editoras Fósforo e Luna Parque

320 páginas

R$ 84,90

Poeta maranhense radicada no Rio de Janeiro, Lu menezes tem 45 anos de poesia reunida no volume Labor de Sondar, publicação da editora Fósforo em parceira com a Luna Parque, no Círculo de Poemas, que apresenta, mensalmente, vozes da poesia brasileira contemporânea. No volume, O Amor é Tão Esguio, poemas do final da década de 1970,já é possível ver a predileção da autora por linguagem visual, encorpada no silêncio da poesia. As cores de todas as coisas que toca são apropriadamente demarcadas, das texturas que vão da crosta do pão aos tecidos felpudos em que sua pele roça, Menezes volta à figura de Johannes Vermeer (1632-1675), pintor barroco marco da Idade do Ouro Holandesa. É interessante notar como a influência da pintura do autor é marcada tanto no primeiro livro, quanto no último, Querida Holandesa de Vermeer, de 2020, em que ela imagina a vida da personagem feminina que olha pela a janela. (M.L.Q)

A escritora Júlia Lopes de Almeida, autora de clássicos como 'A Família Medeiros' Foto: Acervo Estadão

Ânsia Eterna

Júlia Lopes de Almeida

Editora Vermelho

234 páginas

Conhecida por sua escrita abolicionista e pelo romance A Família Medeiros, a escritora Júlia Lopes de Almeida foi também uma ótima contista e cronista e uma das poucas mulheres a publicarem na imprensa carioca já no século 19. Sua prosa luminosa, mas angustiada, é revelada neste volume de Ânsia Eterna, com textos sobre o cotidiano da cidade, personagens da vida social e até a fauna, como em A Alma das Flores. Foi casada com o dramaturgo e editor português Filinto de Almeida (1857-1945), um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, instituição que nunca aceitou Júlia por ser mulher, embora ela tenha sido uma das vozes que ajudou a fundá-la. (M.L.Q)

Sonhos no Terceiro Reich

Charlotte Beradt

Trad. Silvia Bittencourt

Editora Fósforo

184 páginas

A jornalista Charlotte Beradt resolveu fazer um experimento social por conta própria: ela entrevistou dezenas de alemães entre os anos de 1933 e 1939 para saber o que as pessoas sonhavam. Com a ascensão do nazismo na Alemanha, Beradt coletou histórias interessantes que provam o impacto do medo na vida interior das pessoas. Sonhos nada agradáveis com os chefes da polícia nazista e o próprio Hitler expõem o absurdo que a sociedade se transmova. (M.L.Q)