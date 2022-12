Estante: Do novo livro do autor de ‘Cidade de Deus’ aos ensaios inéditos sobre Clarice Lispector

Tantas, Tantas eram as Alegrias

Autor: George Orwell

Editora: Almedina Brasil

112 págs., R$ 59

Adaptação para uma graphic novel de um ensaio autobiográfico que o escritor inglês George Orwell começou a escrever entre 1939 e 1940, ‘Tantas, Tantas Eram as Alegrias” conta como foi a infância e juventude do autor de “1984′, numa escola esnobe em que foi bolsista. Humilhado e chicoteado por urinar na cama, o bolsista pobre acumulou material para escrever obras como ‘A Revolução dos Bichos’ e outros manifestos contra a classe dominante. (Antonio Gonçalves Filho)

Página da HQ 'Tantas, Tantas Eram as Alegrias', de Sean Michael Wilson, inspirada em George Orwell. Foto: Editora Almedina

Box Conexão e Convergência

Autor: Henry Jenkins

Editora: Aleph

862 PÁGS., R$ 189,90

Professor de Comunicação e Jornalismo na University of Southern California, Henry Jenkins é um respeitado analista de mídia de quem é lançado agora um box duplo com os livros ‘Cultura da Convergência’ e ‘Cultura da Conexão’. No primeiro, Jenkins fala do confronto entre a velha e a nova mídia, a comercial de massa e a da cultura participativa. Em ‘Cultura e Conexão”, o professor faz uma análise sobre a estrutura das mídias sociais”. (A.G.F.)

A Construção de Um Novo Sol

Autor: Paulo Lins

Editora: Gryphus

268 págs., R$129,90

Paulo Lins, o autor do best-seller ‘Cidade de Deus’ conta no livro a história da criação da favela Maria Luiza em Natal, Rio Grande do Norte, a partir da trajetória de uma família que, fugindo da seca no sertão, migra para a grande cidade apenas para descobrir que a miséria é a mesma. Na segunda parte do livro, Lins descreve como é a vida no distrito de Mãe Luiza, em Natal, que passou de uma favela miserável a uma comunidade ativa e solidária, com menos crime e mais educação. (A.G.F.)

Cena do filme 'Cidade de Deus', um dos longas nacionais de maior impacto e bilheteria Foto: Acervo Estadão

Epopeia da Criação

Autor: Desconhecido

Tradução: Jacyntho Lins Brandão

Editora: Autêntica

432 págs,, R$ 84,90 (e-book, R$ 59,90)

Jacyntho Lins Brandão, que traduziu a ‘Epopeia de Gilgamesh’, assumiu o desafio de verter para o português outro poema babilônico, a ‘Epopeia da Criação’, composta há mais de 3 mil anos (o texto foi achado em 1849 no Iraque). Há muito do livro do Gênesis bíblico e das mitologias assírias nos mitos de criação babilônicos. Difícil foi traduzir do acádio, que não tem artigos, e vencer as barreiras de um texto que nos chegou mutilado. (A.G.F.)

O Negro Visto por Ele Mesmo

Autor: Beatriz Nascimento

Editora: Ubu

240 páginas

R$ 69,90

Nos anos 1970, pessoas negras passaram a militar em universidades. A coletânea de textos da historiadora sergipana Beatriz Nascimento (1942-1995), fala desses intelectuais ativistas dos movimentos negros e também da produção cultural brasileira (ela roteirizou e narrou o documentário ‘Ori’, de Raquel Gerber).. Os textos de Beatriz (alguns inéditos) foram organizados pelo professor e antropólogo cearense Alex Ratts. (A.G.F.)

Perto do Coração Selvagem

Clarice Lispector

Rocco

304 páginas

R$ 150

Romance de estreia da escritora Clarice Lispector, ‘Perto do Coração Selvagem’ é um começo potente na literatura. É pela protagonista Joana que a prosa caleidoscópica de Lispector se emaranha nos pensamentos; a aflição da mulher em constante transfiguração, sua imagem ora frágil, ora invencível desencadeia uma série de reflexões acerca do mundo íntimo, dos amores e dos problemas relativos à vida com Otávio. Nesta edição da Rocco, o leitor encontra as páginas originais reproduzidas em fac-símile, além de ensaios inéditos sobre a obra, por Maria Clara Bingemer, Faustino Teixeira e Evando Nascimento. (Matheus Lopes Quirino)

A escritor Clarice Lispector, autora de 'Perto do Coração Selvagem' e 'A Hora da Estrela' Foto: Claudia Andujar

Febre de Cavalos

Leonardo Padura

Boitempo

128 páginas

R$ 47

Publicado pela primeira vez no Brasil, ‘Febre de Cavalos’ é o primeiro romance do escritor cubano Leonardo Padura. Autor de ‘O Homem que Amava os Cachorros’, ele escreveu um romance de formação em que investiga a identidade cubana pelo menino Andrés, que se envolve com a vizinha mais velha, numa experiência que marcará sua vida. A volta à casa da família e as provocações da juventude são temas cotidianos que balizam a narrativa, bem como os apuros e as delícias que a vida reserva ao jovem. A tradução é de Monica Stahel. (M.L.Q)

Crônicas Inéditas

Vinícius de Moraes

Companhia das Letras

416 páginas

R$ 154,90 ou R$ 49,90 (E-book)

A crônica de Vinícius de Moraes documentou as modas cariocas de meados do século passado. Os temas: as garotas que passeavam pela orla, os sujeitos excêntricos que andavam pelas ruas do Rio, festas glamourosas, sambas de botequim, Bossa-Nova, Samba-Canção, filmes de Hollywood, Jazz, Tom Jobim, Chico Buarque, Fernando Sabino, e muitos outros apontamentos de um figurão que viveu a intensamente, sempre rodeado de amigos, mulheres maravilhosas e uma angústia inerente ao ofício de poeta. No volume, organizado por Eduardo Coelho e Eucanaã Ferraz, são 172 crônicas inéditas em livro. (M.L.Q)

O poeta Vinicius de Moraes na sede da Unesco Foto: VM Cultural/DR

Meu Diário de Nova York

Julie Doucet

Tradução de Cris Siqueira

Veneta

104 páginas

R$ 44,90

Um diário autobiográfico, esse é o ponto de partida dos quadrinhos da canadense Julie Doucet, que ganhou notoriedade nos anos 1990 com a série ‘Dirty Plott’. Um hino feminista e underground. Doucet circulava pela cena artística de Manhattan à medida que seu trabalho era publicado, fosse em revistas alternativas, ou em tiras para jornais de grande circulação. Não à toa é considerada uma referência para cartunistas mulheres, ela que foi pioneira em denunciar o machismo no meio artístico com sarcasmo e realismo. (M.L.Q)

O Jovem

Annie Ernaux

Tradução de Marília Garcia

Fósforo

56 páginas

R$ 39,90 ou R$ 24,90 (E-book)

A relação com um rapaz quase trinta anos mais jovem guia ‘O Jovem’, relato de Annie Ernaux que ganha edição pela Fósforo. Prêmio Nobel de literatura de 2022, Ernaux realizou, em meados dos anos 1990, uma “revival” de sua juventude com A., o amante de vinte e poucos anos. Eles visitam lugares da vida universitária da escritora, cafés, vão à praia e, em todos os lugares, encontram reprovação. Depois de passar por maus bocados em sua vida, a narrativa de ‘O Jovem’ mostra uma mulher confiante, poderosa e dominadora, que desenrola a relação à medida que trabalha em um novo livro. (M.L.Q)