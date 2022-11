Estante: De uma edição ilustrada de Machado de Assis ao livro de Labatut sobre a loucura

Publicidade

Pai Contra Mãe

Autor: Machado de Assis

Editora: Cobogó

72 páginas, R$ 62

Em 1906, Machado de Assis resolveu escancarar a violência da sociedade brasileira ao contar o drama de um caçador de escravos que entrega uma negra grávida ao dono para receber uma recompensa e não entregar o próprio filho à rodas dos enjeitados. O livro é uma peça de concisão, ilustrado com as cores dessa violência pela carioca Márcia Falcão. (Antonio Gonçalves Filho)

Ideologias

Autora: Gabriela Prioli

Editora: Companhia das Letras

232 páginas, R$ 59,90 (e-book, R$ 29,90)

Segundo livro da autora do best-seller Política é para Todos, Gabriela Prioli, Ideologias tem como meta fornecer uma panorâmica sobre o pensamento conservador, liberal e socialista. Sua linguagem é acessível e bem-humorada: contando a origem desses três modos de pensar o mundo, a advogada busca iniciar leitores numa tema que tomou espaço na sociedade brasileira. (A.G.F.)

A advogada Gabriela Prioli, que popularizou o debate político recentemente Foto: Iude Richele

Fragmentos Completos

Autor: Anacreonte

Editora: 34

448 páginas, R$ 99,90

Nome incontornável da poesia grega antiga, Anacreonte tem sua obra revisitada nesta edição com os fragmentos que sobreviveram de cinco livros de sua autoria, traduzidos por Leonardo Antunes (é a primeira tradução no Brasil da totalidade desses fragmentos). Anacreonte é representado por poemas que falam de erotismo homo e heterossexual, entre outros. (A.G.F.)

O Grupo e o Mal

Autor: Contardo Caligaris

Editora: Fósforo

472 páginas, R$ 89,90 (e-book, R$ 49,41)

Tese de doutorado do psicanalista de origem italiana, morto no ano passado, O Grupo e o Mal ganha, 31 anos depois, uma atualidade sinistra com a crescente onda extremista no mundo. Calligaris fala de adesão a líderes populistas impiedosos e a evolução rápida de um comportamento patológico na fronteira da perversão. Uma investigação sobre o mal e suas raízes. (A.G.F.)

Contardo Calligaris escreveu crônicas lúcidas sobre a sociedade brasileira e retratou também a cultura do país Foto: Evelson de Freitas/Estadão

Mulheres e Bruxaria

Autores: Martha Robles, Jeffrey B. Russell e Brooks Alexander

Editora: Aleph

R$ 129,90

Box com dois livros: Mulheres, Mitos e Deusas – O Feminino através dos Tempos, de Martha Robles, e História da Bruxaria, de Jeffrey B. Russell e Brooks Alexander. O primeiro analisa personagens da mitologia (Afrodite) e escritoras feministas como Simone de Beauvoir. História da Bruxaria estuda essa prática desde suas origens até a modernidade. (A.G.F.)

A Pedra da Loucura

Benjamín Labatut

Tradução de Mariana Sanchez

Todavia

72 páginas

R$ 49,90 ou R$ 34,90 (e-book)

O escritor chileno Benjamín Labatut ficou conhecido por mergulhar em grandes temas em seu Quando Deixamos de Entender o Mundo. Agora, ele versa em dois ensaios sobre um tema que intriga a todos igualmente: a loucura. Em A Pedra da Loucura, Labatut parte de uma pintura menos conhecida do holandês Hieronymus Bosch, A Cura da Loucura, que mostra um arcaico cirurgião tentando extrair um bulbo da cabeça de um paciente. A imagem, embora menos perturbadora que o magistral O Jardim das Delícias, intrigou intelectuais ao longo do tempo, como Michel Foucault (1926-1984), que escreveu sobre a insanidade. (Matheus Lopes Quirino)

O escritor chileno Benjamin Labatut, autor de 'Quando Deixamos de Entender o Mundo' Foto: Todavia

*

Crônicas de um (I)mortal ou Invento para Não Chorar

Carlos Nejar

Bertrand Brasil

266 páginas

R$ 59,90 ou R$ 41,90 (Kindle)

A prosa de Carlos Nejar vai na contramão de um tempo em que as rusgas e vociferações dominam os textos curtos. Em suas crônicas, reunidas neste recente volume, o imortal da Academia Brasileira de Letras pede um invento para não chorar. Faz ode à alegria, com observações sobre a vida vista através janela e reflete sobre o ofício de escritor. Um passeio pelas memórias sentimentais, com pequenas histórias sobre Porto Alegre e, sobretudo, sobre literatura, com menções a Emily Dickinson, Kafka, Goethe, Ortega y Gasset e, na crônica ‘Ausência dos Poetas’, responde a uma provocação de Octavio Paz, de que os poetas estariam a meio caminho andado das catacumbas. Nejar prova o contrário. (M.L.Q)

*

Cartas

Graciliano Ramos

Record

400 páginas

R$ 69,90

A vida intensa do escritor alagoano Graciliano Ramos ficou registrada, também, em suas cartas. Na seleção trazida pela editora Record, vê-se a habilidade de narrador do autor de romances clássicos da literatura brasileira, como Caetés e Vidas Secas, e o lado íntimo e sentimental do autor, que foi comerciante, jornalista, político, mas estava predestinado à literatura desde cedo. São cartas que datam de períodos diversos, da juventude à maturidade, passando pelas prisões, com os bilhetes (intensos) mandados do cárcere à segunda mulher. Graciliano busca, por vezes, não só o entendimento da literatura que fazia, ele reflete sobre o caminho que o levou até sua vocação. (M.L.Q)

Retrato de Graciliano Ramos por Candido Portinari, desenho a carvão e crayon sobre papel Foto: Acervo Estadão

*

Tênebra: narrativas brasileiras de horror [1839-1899]

Vários Autores

Organização de Júlio França e Oscar Nestarez

Fósforo

456 páginas

R$ 89,90

Engana-se quem pensa que a ficção de terror do Brasil se resume a Álvares de Azevedo e Augusto dos Anjos. Brilhantes, os autores se tornaram referência, mas ficaram de fora da antologia Tênebra: Narrativas de Horror, que aborda o gênero do insólito no século 19. Nomes consagrados como Joaquim Manuel de Macedo e Olavo Bilac aparecem ao lado de figuras hoje desbotadas, como o poeta Fagundes Varella. Uma antologia que dá conta da versatilidade do terror tropical e mostra como o gênero foi tradição no País e merece ser resgatado, como têm feito contemporâneos, como Cristhiano Aguiar em seu Gótico Nordestino. ‘Conto Fantástico’, de Américo Lobo, é um dos que chamam atenção no volume. (M.L.Q)

*

Os Arquivos do Palácio

Tina Brown

Companhia das Letras

568 páginas

R$ 109,90 ou R$ 39,90 (e-book)

Não é novidade que a mídia britânica se abastece fartamente da rotina da Família Real. Mas no recente Arquivos do Palácio, que a Companhia das Letras traz ao Brasil com tradução de Denise Bottman e Berilo Vargas, a jornalista Tina Brown revela como a instituição e seus membros mudaram ao longo das décadas. Ela mostra o efeito causado pela trágica morte da princesa Diana e como mudou a dinâmica interna e protocolos de uma dinastia temerosa (e protagonista) a escândalos públicos. As mulheres da nova geração, Kate e Meghan têm suas vidas contadas em detalhes – diferente da tratativa recebida da imprensa inglesa em geral. (M.L.Q)