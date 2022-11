Ex-doméstica, Madalena dos Santos Reinbolt ganha sua primeira retrospectiva no Masp

Publicidade

A vida de Madalena dos Santos Reinbolt (1919-1977) foi cheia de contatos imediatos – e isso fica claro por meio de sua visão cosmogônica, traduzida em pinturas ou bordados, que tomam como referências estrelas e planetas. Estimulada a pintar em Petrópolis, quando era caseira da arquiteta e urbanista Lotta Macedo Soares, a baiana Madalena, autodidata, acabou representando o Brasil na Bienal de Veneza de 1976 e agora ganha uma retrospectiva no Museu de Arte de São Paulo (Masp).

A mostra foi aberta nesta sexta (25) com curadoria de Amanda Carneiro, curadora-assistente do Masp, e André Mesquita, curador do museu. A exposição reúne 44 obras, entre pinturas e tapeçarias realizadas entre as décadas de 1950 e 1970. Acoplado ao nome da pintora vem o título da exposição, ‘Uma Cabeça Cheia de Planetas’, que fica aberta até fevereiro do próximo ano e ocupa a galeria do 1° subsolo do museu. Em duas salas, os curadores dividiram a exposição entre o universo agrário, mítico, da primeira idade da artista, e a paisagem urbana, com a qual conviveu já adulta.

Detalhes de uma das tapeçarias de Madalena Reinbolt, que ganha mostra no Masp Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Madalena saiu de Vitória da Conquista, aos 20 anos, para viver em Salvador, depois em São Paulo e no Rio de Janeiro. Aos 30 anos, desembarcou em Petrópolis para trabalhar na fazenda Samambaia, residência da arquiteta Lota Macedo Soares (1910-1967) , uma das responsáveis pelo projeto paisagístico do Parque do Flamengo, no Rio, e de sua companheira, a poeta americana Elizabeth Bishop (1911-1979). As pinturas da empregada chamaram a atenção das duas amigas, que a incentivaram, mas o que estava por vir era ainda melhor.

Nos anos 1960, Madalena tentou fazer pintura com lã e agulhas. A curadora e crítica Lélia Coelho Frota, que a escolheria para representar o Brasil na Bienal de Veneza, em 1976, provou que não se tratava apenas de uma mudança de suporte, mas do resgate de uma tradição arcaica – como os tapetes de Bayeux do século 13, não apenas objetos ornamentais, mas registros de uma narrativa.

A exposição está no primeiro subsolo do Masp, com tapeçarias e pinturas da artista autodiata Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

No caso particular da artista baiana, presente em coleções públicas (Museu Afro Brasil, Pinacoteca), essa narrativa, segundo a curadora Amanda Carneiro, “é cheia de reminiscências da vida rural de Madalena”. A vida pastoril, virgiliana, do interior baiano, é tema dos bordados/pinturas da primeira sala, que justifica o título da mostra, ‘Com a Cabeça Cheia de Planetas”. Ela, de fato, descreve o mundo com as figuras bordadas de astros e estrelas.

Ela usava nada menos que 154 agulhas, cada uma com lã de uma cor, para reproduzir sua cosmogonia bastante pessoal, em que homem e natureza estão tão amalgamados que é impossível separar a figura humana do seu ambiente. A tapeçaria exposta em Veneza um ano após sua morte, a Árvore do Pai Bié (na mostra do Masp), é um exemplo. Nela, num tempo pré-moral e mítico, em que os bichos falavam, os macacos ensinam como matar a fome com os frutos dessa árvore.

Ao deixar o meio rural em que nasceu, Madalena mudou também suas crenças. Na segunda sala, observa a curadora Amanda, a obra da artista baiana revela sua nova filiação ao catolicismo, “pintando” santas ceias e figuras sagradas com agulhas e fios de lã de cores variadas.

Montagem da exposição de Madalena Santos Reinbolt Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

O sincretismo religioso avança até um ponto em que a figuração cede espaço à abstração, com quadrados coloridos que se sobrepõem à maneira de Albers, insinuando uma nova espacialidade – algo extremamente sofisticado para uma artista sem formação como ela – descendente de negros, ela foi vista como pintora “naïf” por muitos anos, até conquistar Veneza – a própria patroa, Elizabeth Bishop classificou a pintura da empregada como “ingênua”.

O fato é que Madalena saiu de sua casa, perdeu o emprego porque pintava durante o expediente e acabou se casando com o caseiro da residência de Elizabeth e Lotta, Luiz Augusto Reinbolt, adotando seu o sobrenome. Não conseguiu se sustentar com a venda de suas obras e viveu até o fim da vida como empregada doméstica.

SERVIÇOMadalena Santos Reinbolt: Uma Cabeça Cheia de PlanetasMasp. Avenida Paulista, 1.578, tel. 3149-5959. 3ªs, grátis, 10h/ 20h (entrada até as 19h); 4ª/dom., 10h/18h (entrada até as 17h); fechada às segundas. Agendamento on-line obrigatório pelo link masp.org.br/ingressos. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia-entrada).