Guerrilheira alemã Ulrike Meinhof tem sua trajetória contada em forma de podcast

De 9 a 25 de setembro, estreia no Galpão do Folias o espetáculo O Caso Meinhof, montagem do Teatro do Fim do Mundo livremente inspirada no texto Ulrike Maria Stuart, da ganhadora do Nobel de literatura Elfriede Jelinek. A partir da história da RAF, grupo terrorista alemão dos anos 1970 (com as mulheres Ulrike Meinhof e Gudrun Ensslin na liderança), a peça discute o fracasso e a herança dos movimentos revolucionários do século 20, além de debater a presença das mulheres na liderança de processos políticos.

O texto original ganhou tradução de Artur Kon e a peça é apresentada em três episódios, que o público pode ver de maneira independente ou todos juntos. O projeto contemplado pela 12ª Edição do Prêmio Zé Renato da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.

Ulrike Maria Stuart é considerada a mais importante peça de Elfriede Jelinek, autora fundamental para a dramaturgia contemporânea, apesar de sua obra ainda ser pouco encenada no Brasil. Foi a primeira lançada após ela ser premiada com o Nobel em 2004.

A escritora austríaca Elfriede Jelinek, vencedora do prêmio Nobel de literatura de 2004 Foto: REUTERS/Leonhard Foeger





Ao tratar de temas fundamentais para pensar o tempo em que vivemos – o aparente fracasso dos projetos revolucionários, o perigo da violência autoritária por parte de quem deseja mudar o mundo, e, ao mesmo tempo, a impossibilidade de se conformar a uma ideia de que o mundo não pode ser transformado – a peça se faz urgente em um contexto brasileiro de crise profunda, em que a imaginação política se vê travada pelo peso excessivo dos vícios históricos do país.

Para narrar essa história, o grupo transformou a trajetória de vida da terrorista Ulrike Meinhof em um podcast, apresentado em cena pelos filhos da guerrilheira, vividos por Artur Kon e Mariana Otero. A história se divide em três episódios: todas as noites, o elenco - completado por Carla Massa, Clayton Mariano, Maria Tendlau e Marilene Grama - apresenta 3 programas de 50 minutos cada. Mas a peça também pode ser lida como uma disputa entre três figuras – um pai, uma mãe e a rival desta – pela influência sobre os filhos do casal. Essa trama aparentemente banal, digna de um drama familiar, é, na verdade, metáfora para os rumos da esquerda no fim do século 20 e início do 21.

Peça radiofônica é baseada em texto da austríaca Elfriede Jelinek Foto: Renan Marcondes

Serviço

O Caso Meinhof - Estreia dia 9 de setembro, sexta, às 19 horas, no Galpão Folias. Temporada: de 9 a 25 de setembro, sexta a domingo. Recomendação etária - 14 anos. Ingressos - R$20,00 / R$10,00 para uma sessão - R$40,00 / R$20,00 pacote para três sessões

Horários:

Sexta e sábado, 19h, domingo, 18 horas - PROGRAMA 1, “Quem tem medo de Ulrike Meinhof?”

Sexta e sábado, 20h, domingo, 19 horas - PROGRAMA 2 “Quem matou Ulrike Meinhof?”

Sexta e sábado, 21h, domingo, 20 horas - PROGRAMA 3 “Quem quer ser Ulrike Meinhof?”

Duração de cada sessão: 50 minutos

Galpão do Folias - R. Ana Cintra, 213 - Santa Cecília

Capacidade - 70 lugares