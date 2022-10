Hq ‘Monstros’ exigiu 35 anos do trabalho de um dos maiores cartunistas da Marvel

Continua após a publicidade

Estados Unidos, 1964. Bobby Bailey, um rapaz de 20 e poucos anos, esconde um segredo atrás de seus óculos escuros. Ele não tem um dos olhos. Na infância, o pai do personagem o agrediu a ponto de fazer Bobby perder um olho. A cena sombria e sangrenta localiza o leitor, logo na abertura, no universo de Monstros, de Barry Windsor-Smith, história em quadrinhos que a editora Todavia lança no Brasil. Bobby se apresenta ao alistamento para a Guerra do Vietnã. As Forças Armadas veem nele uma figura vulnerável e, portanto, elegível para um experimento científico secreto que se originou na Alemanha nazista, durante a 2ª. Guerra Mundial.

O protagonista sai do mesmo deformado, com uma bandeirinha dos Estados Unidos enfiada em cada ouvido e parte da boca arrancada, com os dentes e a gengiva à mostra – e poderes psíquicos também. Nessa história, quem de fato faz jus ao título? Windsor-Smith, britânico de 73 anos radicado em Los Angeles, é um dos nomes mais cultuados do quadrinho moderno. Desenhando para personagens como X-Men, Conan, o Bárbaro e Batman, entre vários outros, ele se firmou, nas décadas de 1960, 1970 e 1980, como uma espécie de precursor dos precursores. A atuação de Windsor-Smith ajudou a abrir caminho para uma geração de artistas britânicos que, no decorrer dos anos 1980, expandiu o formato ao aplicar nele ilustrações ousadas, o vigor narrativo da literatura e temas adultos, tal qual Neil Gaiman e Alan Moore fizeram, por exemplo, com Sandman e Watchmen, respectivamente.

Retrato do quadrinista Barry Windsor-Smith, autor de 'Monstros', que é lançada no Brasil Foto: Sampsel Preston

Monstros coloca Windsor-Smith em um patamar ainda mais alto. Lançada originalmente pela célebre editora Fantagraphics em 2021, a obra é a primeira do autor a ser publicada em 16 anos, levou 35 para ficar pronta e, neste ano, venceu o prêmio Eisner – um dos mais disputados da área – nas categorias de melhor roteirista ou artista, letrista e novo álbum gráfico. “Eu nunca fui apenas um ilustrador de quadrinhos”, disse em entrevista ao jornal britânico The Guardian. “Quando eu estava tentando conseguir um emprego na Marvel nos anos 1960, apareci lá com um portfólio de histórias concluídas. Os créditos que você vê publicados nos gibis estão errados; eu fui, no mínimo, o co-roteirista de quase todo o meu trabalho.”

A Todavia faz jus a esta fala do autor– Monstros chega às lojas brasileiras em edição de 368 páginas, com capa cartonada e medindo 20 por 29 centímetros. O enredo, por sua vez, corrobora Windsor-Smith ao tratar de temas fundamentais para a mitologia dos super-heróis, como experimentos científicos feitos na surdina e dramas familiares. E remete ao clássico literário Frankenstein (1818), de Mary Shelley, em que outra criatura é vista como um monstro pelas pessoas ao redor – quando, na verdade, quem comete as atrocidades são elas próprias.

Reza a lenda que a ideia de Hulk foi roubada por outros artistas da Marvel

Monstros tem um aspecto metalinguístico, fazendo referências a quadrinhos e, inclusive, a dois capítulos importantes da obra de Windsor-Smith. O primeiro é Arma X (1991), a história em que Wolverine, dos X-Men, tem o esqueleto revestido com “adamantium”– metal indestrutível do folclore da Marvel – em um procedimento que apaga a memória do mutante. O segundo não foi realizado. Windsor-Smith propôs aos editores da Marvel, nos anos 1980, uma história para o Hulk em que o alter ego do Gigante Esmeralda, Bruce Banner, é mostrado na infância sendo agredido pelo pai alcoólatra – o que justificaria, em parte, a raiva que o personagem sente a ponto de se transformar no Hulk. Reza a lenda que a ideia foi roubada por outros artistas da Marvel e utilizada em Incredible Hulk #312 (1985), um gibi importante do grandalhão verde.

Continua após a publicidade

Ilustração de 'Monstros', hq lançada pela editora Todavia Foto: Barry Lindsor-Smith

Até hoje nada foi confirmado, mas sabe-se que Windsor-Smith aproveitou o conceito em Monstros. O autor contou ao Guardian que produzir o livro foi uma experiência “lenta” e “difícil”. É o que fica perceptível na leitura. A publicação foi rejeitada pelas editoras Marvel e DC. Esta última, por causa dos palavrões e do teor adulto da história. Ele trabalhou em Monstros no decorrer das décadas seguintes, sempre entre trabalhos remunerados – tornou-se o xodó de Windsor-Smith. As ilustrações, todas em preto-e-branco, têm um impressionante nível de detalhe de traços e sombras. Em alguns trechos, a história se desenrola em quadros sem qualquer palavra escrita, e em outros, por meio de cartas escritas em letra cursiva e diálogos de até mais de dez páginas. Até a pintura e o lettering ele fez. “Todos nós mudamos, é claro, e a aparência do meu traço mudou no período de 30 anos”, disse ao jornal. “O que segura a história, entretanto, é o meu estilo narrativo, que permaneceu constante no decorrer do livro.”

MONSTROS

BARRY LINDSOR-SMITH

TRADUÇÃO.: ÉRICO ASSIS

EDITORA: TODAVIA

368 PÁGINAS

Continua após a publicidade

R$ 150