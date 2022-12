Jeferson Tenório mostra a importância do mistério em um mundo repleto de desigualdades

Pouco antes da morte da avó, Estela aprende uma importante lição: há apenas o estar ou não estar em vida. Essa passagem expressa a tônica do segundo romance de Jeferson Tenório, Estela sem Deus, originalmente publicado pela Zouk em 2018. Agora, o livro ganha nova edição da Companhia das Letras. Tenório estreou na literatura com O Beijo na Parede (2013) e alcançou maior reconhecimento com O Avesso da Pele, vencedor do Jabuti de melhor romance em 2021.

Profundamente imersa no viver, Estela quer ser filósofa. A aspiração da adolescente se funde ao tom da narrativa em primeira pessoa, influenciado pelas reflexões da protagonista. Com um olhar contemplativo, Estela perscruta as experiências que a atravessam. Este poderia ser apenas mais um romance de formação - vertente literária em que o amadurecimento de um personagem jovem é retratado - ou mesmo um simples retrato da adolescência.

O escritor Jeferson Tenório, autor do livro 'O Avesso da Pele' e 'Estela Sem Deus' Foto: Carlos Macedo

Mas o ambiente da formação de Estela não pode ser ignorado, uma vez que as adversidades que ele impõe à jovem são um dos motores da narrativa. Estamos na Porto Alegre da década de 90. Abandonada pelo que pai – cujas raras visitas são repletas de estranhamento - ela é criada pela mãe, que sustenta a casa com o que ganha como faxineira. Logo nas primeiras páginas da trama, o padrasto morre, o que marca o início do que chama de “descida aos infernos”. Este acontecimento inaugura a peregrinação da família por habitações temporárias. Há ainda o peso do racismo, que ronda as privações que ameaçam as personagens.

Vale ressaltar que em Estela sem Deus, não apenas todos os lugares parecem transitórios, em demonstração do desalento do pequeno núcleo familiar da protagonista, mas os personagens masculinos também são passageiros na narrativa. Desamparada, a mãe de Estela se apoia em uma série de amigas, que oferecem desde um teto até o cuidado com os filhos.

O declínio das ilusões do país acompanha, em certa medida, a desilusão de Estela

Estela sem Deus se passa no Brasil pós redemocratização. Assim, temos alusões ao animo geral da população com Fernando Collor, o candidato bem apessoado que conquistou a população brasileira nas eleições de 1989, até a desilusão geral com a renúncia do então presidente, em 1992. O declínio das ilusões do país acompanha, em certa medida, a desilusão de Estela.

Em meio à instabilidade econômica dos primeiros anos da década de 1990 – marcado, por exemplo, pelo confisco das poupanças - a família tenta sobreviver com o pouco que tem. Em um Brasil em que o desamparo aos mais vulneráveis era a lei, a mãe de Estela sofre as consequências físicas e emocionais do trabalho informal. Sem outra alternativa, ela envia os filhos para os cuidados de uma amiga, no Rio de Janeiro.

'A Costura da Memória', da artista Rosana Paulino, na Pinacoteca de São Paulo Foto: Tiago Queiroz/Estadão

No Rio, Estela tem contato com a religião cristã. De início, a igreja que passa a frequentar, induzida pela madrinha, é o lugar em que a menina encontra conforto pela mudança de estado. Ela é convencida de que as diversas violências que sofreu são fruto da falta de Deus em sua vida. Entretanto, logo Estela percebe que os preceitos evangélicos cerceiam a sua perseguição pela reflexão filosófico. Mais do que isso, a jovem passa a se sentir incomodada pelo racismo religioso contra a umbanda, religião seguida pela avó, admirada por Estela.

Tenório traça um vívido panorama de como a religião atua sobre os menos favorecidos socialmente, funcionando como uma muleta, ainda que alienante. Somado a isso, temos o conflito entre a sexualidade em despertar e a culpa pelos desejos. Em suas relações juvenis, Estela sente o peso das convenções sociais, regidas pela norma cristã. Isso vai desde o primeiro namorado, um rapaz da igreja que teme a noção de pecado, até o envolvimento com um homem mais velho, culminando em uma gravidez.

Em um espelhamento da rede de apoio da mãe, é com Melissa – uma amiga feita no Rio – que Estela mais se aproxima do filosofar. Na amizade das duas, há espaço para as conversas profundas e a reflexão que Estela tanto busca. Ela aprende que ser filósofa é ter liberdade para pensar. Após ter consciência do amadurecer, chega à conclusão: “Deus estava espalhado em algumas mulheres que conheci”.

Com a nova circulação de Estela sem Deus, a escrita de Jeferson Tenório se consolida, por meio de suas personagens, como portadora de vozes singulares. Assim como em O avesso da pele, o romance impressiona pela profunda meditação da protagonista, em um grande acerto de tom narrativo. Mais do que isso, a narração potencializa uma das mais fortes reflexões do livro: a observação nos torna filósofos.

SERVIÇO

Continua após a publicidade

ESTELA SEM DEUS

JEFERSON TENÓRIO

184 PÁGINAS

COMPANHIA DAS LETRAS

R$ 64,90