John Green escreve sobre o colapso do Planeta Terra na Era do Antropoceno

A Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos; o Homo sapiens, mais ou menos 250 mil. Se usarmos um ano como escala, com a Terra nascendo em 1 de janeiro, os seres multicelulares teriam surgido no fim de agosto, os dinossauros em 13 de dezembro, e o ser humano, doze minutos antes da meia-noite do dia 31. Dentro desta grande tela, nós, Homo sapiens, somos insignificantes. Mas as alterações que temos provocado na Terra, nos oceanos e na atmosfera do planeta, nesse breve período de nossa existência, são de tal magnitude que acabamos por dar nome a uma época geológica, o Antropoceno (conceito criado pelo Nobel de Química Paul Crutzen no ano 2000). Quando exatamente essa época começou, porém, é um debate ainda em aberto.

Há quem diga que o Antropoceno teve início com a Revolução Industrial, no fim do século 18 (quando o homem passou, de fato, a mudar o clima do planeta), ou com a explosão da primeira bomba atômica (que simboliza a capacidade humana de alterar radicalmente a geologia e a vida na Terra), ou ainda – a definição que mais me atrai – com a Revolução Agrícola do Neolítico, há cerca de doze mil anos, quando os seres humanos começaram a desmatar, plantar, domesticar e causar extinções em larga escala. E extinções em massa não são coisa do passado: segundo levantamento da revista National Geographic, apenas nas duas primeiras décadas do século 21, as ações humanas eliminaram para sempre mais de 580 espécies. Além de “extinções”, o Antropoceno representa aumento populacional com perda de diversidade. Enquanto muitas espécies encolhiam ou desapareciam, outras, além de nós mesmos, prosperavam, e não só por conveniência (vacas, porcos, galinhas...), mas por oportunismo (ratos, pombos, baratas...). Estima-se que, atualmente, se colocado numa balança, o peso total da população humana, somada à dos animais que criamos em cativeiro, é quase doze vezes maior do que o peso de todos os animais selvagens somados, incluindo as baleias.

John Green, autor de 'Antropoceno: Notas sobre a Vida na Terra' Foto: Editora Intrínseca

Se nossos malfeitos são imperdoáveis (afinal, cada extinção é para sempre), é óbvio que, com o uso do que criamos de bom, como a razão, a ciência, e a ética, podemos ao menos melhorar as perspectivas do futuro, nosso e dos demais habitantes do planeta. O livro mais recente da ensaísta Elizabeth Kolbert, Sob um Céu Branco: a Natureza no Futuro, traz alguns bons exemplos. Num deles, engenheiros dão duro para evitar que o sul do Estado da Louisiana, e sua principal cidade, New Orleans, desapareçam sob as águas do delta do Mississippi (a cada hora e meia a Louisiana perde o equivalente a um campo de futebol).

Não é uma tarefa simples, mas, mesmo a um custo de bilhões de dólares, parece que estão conseguindo. Num outro caso, cientistas tentam salvar, até agora também com sucesso, o peixinho mais raro do mundo (população total de menos de duas centenas), habitante de uma piscina natural numa caverna no Vale da Morte, no deserto de Nevada, fortemente afetado, de um lado, por dezenas de testes nucleares nas redondezas e, de outro, por empreendimentos imobiliários que usam a água do mesmo aquífero da piscina dos peixinhos (que começou a secar).

Não deixa de ser curioso o tom relativamente otimista de Kolbert neste livro, uma vez que ela ganhou um Pulitzer, em 2015, com um trabalho muito mais sombrio, A Sexta Extinção: uma História não Natural, em que lista as cinco grandes extinções do passado (a dos dinossauros, há 65 milhões de anos, provocada pelo famoso asteroide, foi a mais recente), e explica a forte probabilidade de estarmos prestes a encararmos a sexta. Nesta, seríamos ao mesmo tempo o asteroide e o dinossauro.

Imagem da inundação causada pelo furacão Katrina Foto: Lee Celano/Reuters

Em Antropoceno: Notas sobre a Vida na Terra, John Green argumenta que, se vier a ocorrer a sexta extinção, o planeta ficará muito bem. A vida sobreviveu às cinco anteriores, e haverá de sobreviver, sem os seres humanos, à próxima. Ele até imagina as matas refeitas, e coiotes passeando, sossegados, por entre as ruínas do que um dia foram as nossas casas. Mas, admirador das coisas boas criadas pelo Homo sapiens, Green não se mostra feliz com a possibilidade: numa ruína qualquer, haverá um LP de Billie Holiday e um toca-discos empoeirado, mas ninguém para ouvir e apreciar aquilo.

Enquanto o tópico eram extinções distantes, como a do pássaro Dodô ou do Arau-gigante, havia lamentos, mas não urgência. Ultimamente, porém, com tragédias climáticas batendo à porta, o que parecia um conceito acadêmico ganhou ares de emergência. Não que desastres ecológicos de grandes proporções sejam uma novidade. Basta olhar para o outrora fértil e hoje desértico Iraque, que um dia abrigou as primeiras grandes civilizações urbanas, uma das que inventaram a escrita (cuneiforme), que escreveram o primeiro código legal (Hamurabi), o primeiro grande poema (Gilgamesh), e berço das religiões que dominam o mundo até hoje (Abraão) e onde, não por acaso, surgiu o mito do Dilúvio. Mas, naqueles tempos, as pessoas não sabiam que a maneira como estavam lidando com o meio ambiente estava errada, e sempre havia algum lugar para onde emigrar.

Milênios de estragos acumulados, porém, fizeram com que as consequências ganhassem dimensões globais. Hoje, nem uma única pessoa, rica ou pobre, em qualquer lugar do planeta, está livre do risco de vir a perder as posses, ou a vida, com ondas de muito calor ou muito frio, de muita água, muito fogo, muito barro, muito vento ou muita seca. Por outro lado, agora identificamos as causas do problema e conhecemos, se não todas, pelo menos parte das soluções.

Muito se fala em energias limpas, fim do desmatamento e crescimento sustentável. Ligando tudo isso há uma questão, nem sempre devidamente valorizada, mas fundamental: nossa dieta alimentar

Foi a capacidade de produzir mais e mais alimentos, em menos e menos espaço, que permitiu a vida urbana, a especialização profissional e a explosão populacional. Mas isso tudo faz parte do modelo que, para o bem ou para o mal, nos trouxe para onde estamos. Um dos traços típicos da Revolução Agrícola é a monocultura, seja de soja, milho, trigo ou o que for. Usar uma grande área para plantar uma única cultura é, em si, um desequilíbrio ecológico, algo que parece mais sério quando sabemos que a maior parte é usada para fazer ração para os animais que comeremos.

Elizabeth Kolbert, autora de 'Sob um Céu Branco' Foto: Editora Intrínseca

O que podemos fazer para melhorar a sustentabilidade de nossa alimentação? A resposta rápida dirá que precisamos virar veganos, pois o veganismo, para nos alimentar, usa muito menos recursos naturais, fora o bônus de evitar o sofrimento animal (algo que já causamos além da conta). Mas talvez nem todo mundo aceite, e aí vale citar o livro The Anthropocene Cookbook – Recipes and Opportunities for Future Catastrophes (A Culinária do Antropoceno – Receitas e Oportunidades para Futuras Catástrofes), de Zane Cerpina e Stahl Stenslie, editado pela MIT Press em 2022. O título é enganoso, pois não se trata, a rigor, de um livro de culinária, mas de reflexões e provocações a respeito de possíveis cenários e de alternativas diante de um futuro potencialmente catastrófico. Logo no prefácio, os autores lembram que, nos mais de 90 mil livros de culinária que eles conseguiram computar, estavam receitas que, em si, por conta dos ingredientes e dos modos de preparo, seriam parcialmente responsáveis pela atual crise climática.

É provável que não precisemos comer menos, mas com certeza comeremos diferente. Uma ideia seria fazermos modificações genéticas em alguns alimentos, ou em nós, para que consigamos digerir grama e capim (como os ruminantes), além de papel e madeira (como os cupins). Lixo orgânico reprocessado é uma alternativa que tem sido considerada, pois, afinal de contas, o planeta joga fora pelo menos 1,3 bilhão de toneladas de comida todos os anos (há quem diga que seja o dobro disso; são as sobras dos pratos, os alimentos que estragam na geladeira, os produtos com validade vencida, etc. e não estou nem me referindo à tragédia brasileira de pessoas revirando o lixo).

Tela 'American Landscape, de Charles Sheeler Foto: MoMA

Outra possibilidade será passarmos a ingerir alimentos com os quais nossos antepassados se lambuzavam, mas que nós deixamos de lado, como larvas, baratas, escorpiões e formigas. Içás, ou saúvas, eram bastante apreciadas pelos tupis e pelos colonizadores portugueses até pelo menos o começo do século 19 – e talvez possam voltar ao cardápio. Você talvez não saiba, mas já come um besouro chamado cochonilha, que, esmagado, serve para dar a cor vermelha a sorvetes e biscoitos de “morango,” isso sem falar nos 75 fragmentos de inseto por 50 gramas legalmente aceitos na farinha de trigo da sua pizza. O plástico, embutido em peixes, moluscos e crustáceos, já faz parte de nossa dieta, mas quem sabe possa ser mais bem aproveitado: ele é ingerido por algumas bactérias, que por sua vez nutrem plantas aquáticas que, por sua vez, poderiam ser consumidas por nós. As possibilidades são infinitas, e é provável que não escapemos de pelo menos algumas delas, mesmo as mais repulsivas.

Vivemos no Antropoceno e já agredimos o planeta além da conta. Se quisermos evitar a sexta extinção, só nos resta, agora, encarar mudanças e adaptações. O certo é que, de um jeito ou de outro, o mundo do futuro será muito diferente daquele em que nascemos e crescemos. Pode ser que ele venha a ser muito ruim ou, se tomarmos as medidas adequadas, quem sabe até possa ser viável. Mas, se entre secas e inundações, você não quiser mesmo experimentar um hambúrguer vegano, comece a pensar em larvas, formigas e baratas para o churrasco de domingo, pois aquela sua tão amada picanha está com os dias contados.