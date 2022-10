Maestro John Mauceri discute o futuro da música clássica depois do esgotamento das vanguardas

Continua após a publicidade

Por que a música dita clássica, ou de concerto, perdeu relevância? E que futuro a aguarda, já que no presente a vida musical do planeta só agora, na terceira década do século 21, dá sinais de que tenta se reinventar, ainda que só com o modesto objetivo de simplesmente sobreviver? Que futuro esperar? Haverá futuro?

No recém-lançado livro War on Music: Reclaiming The Twentieth Century, Yale University Press (literalmente, A Guerra da Música: Recuperando o Século 20), o experiente maestro norte-americano John Mauceri é pessimista em relação ao passado, mas crê que é possível construir um futuro mais risonho e franco. O primeiro passo é nos conscientizarmos de que o presente é consequência do modo como a música foi “usada” como uma das ferramentas essenciais nas três guerras mundiais do século 20: na de 1914-1918, na de 1939-1945 e na guerra fria de 1947 a 1989. “Ainda vivemos no resíduo de seus ditames e nas batalhas pela supremacia cultural que faziam parte dos arsenais de suas guerras globais”, escreve Mauceri.

O viiolinista Joshua Bell (direita) oca com o maestro John Mauceri em concerto beneficente no Hollywood Bowl Hall of Fame em Los Angeles Foto: CHRIS PIZZELLO / REUTERS

Hoje soa surpreendente que a música clássica – “qualquer música”, segundo Mauceri – tenha sido usada como elemento estratégico nas três guerras que determinaram a vida no planeta durante praticamente todo o século 20. “O colapso final do valor político da música na política internacional é parcialmente devido ao alcance global da música para facilmente transcender as fronteiras em nosso mundo tecnologicamente conectado.”

A estagnação atual deve-se à nostalgia dos tempos de outrora, quando a música clássica era preciosa moeda de troca entre ideologias e, de fato, era central no circuito das artes no mundo. A morte de Gustav Mahler, em 1911, foi assunto tão comentado e estampado nas primeiras páginas de jornais do mundo inteiro quanto a comoção que neste momento provoca no planeta a morte da rainha Elizabeth II.

Não é fácil admitir, mas o raciocínio de Mauceri é certeiro: as vanguardas radicais, concebidas para destruir o establishment da música de concerto institucionalizada, acabaram se transformando elas mesmas em instituições dominantes (como o monumental Ircam de Paris, concebido e conduzido com mão de ferro por Pierre Boulez) durante a longa guerra fria. Assim, palavras de Mauceri, uma música que ninguém queria ou gostava de ouvir se transformou na queridinha das instituições norte-americanas, europeias e soviéticas: “A guerra fria tornou-se um campo de batalha entre a visão soviética de um tradicionalismo em constante evolução e a aceitação do Ocidente do radicalmente novo, do desafiador e do iconoclasta – que via a beleza na música como inapropriada e banal. O conceito de ‘novo’, no entanto, baseava-se em teorias derivadas de 1909, ano do Manifesto Futurista. Não importa que o público não tenha abraçado a nova música, seja na década de 1910, na década de 1960 ou, deve-se notar, na década de 2020. Esta foi e continua a ser uma batalha de filosofias – e política”.

O maestro francês Pierre Boulez, criador do histórico Ircam, laboratório de música experimental, torcia o nariz para o que não era serial Foto: Christophe Ena/AP

Resumindo: as vanguardas foram devidamente “usadas” como armas na luta pela “liberdade de expressão na arte”, do lado ocidental, contra o malfadado realismo socialista que reprimiu violentamente compositores como Shostakovich e Prokofiev.

Onde estão os sinfonistas vivos que a Áustria e a Alemanha podem exibir como exemplos de sua superioridade universal?, pergunta-se ele. “Não há compositores de balé vivos que a Rússia possa apontar como representando sua superioridade inerente sobre os Estados Unidos. E, se a Itália tem um grupo de compositores de ópera vivos para continuar seu legado como inventores dessa forma de arte, esses compositores são desconhecidos. Se é que existem. A música clássica, como o marco alemão, o franco e a lira, não tem valor de mercado. Isso porque algo profundamente significativo aconteceu com a música no século 20.”

Aos 77 anos, foi discípulo dileto de Leonard Bernstein, por 15 anos professor em Yale, mais de 70 álbuns gravados ao longo de uma carreira que o levou a ocupar o pódio das mais reputadas orquestras internacionais. Mauceri lança petardos consistentes contra o modo como se “contou” por décadas a história da música no século 20: a partir do atonalismo e da música dodecafônica de Arnold Schoenberg e seus discípulos Alban Berg e Anton Webern na Viena das primeiras duas décadas do século passado, tendo como corolário lógico a emergência da música eletroacústica e eletrônica do segundo pós-guerra, capitaneada por Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez, Luigi Nono e Luciano Berio.

O compositor e maestro Leonard Bernstein, uma lenda da música erudita Foto: Leonard Bernstein Office

O maestro exagera na dose ao afirmar que “é a música que muitas pessoas acham absolutamente insuportável depois de 2 ou 3 minutos”. Mas talvez acerte quando acrescenta que “um número significativo de amantes da música foi ensinado – e acredita – que eles simplesmente não são inteligentes ou treinados o suficiente para entendê-la”. E faz um golaço quando esclarece que “como o serialismo dodecafônico era a única música admitida no campo da ‘música contemporânea’, o modelo Darwin-Hegel foi empregado para avaliar a música até os últimos anos do século 20, admitindo apenas músicas cada vez mais complexas, muitas das quais eram geradas por fórmulas matemáticas e manipulações de tom, dinâmica, ritmo e timbres”.

Todavia, o argumento mais instigante de Mauceri tem tudo a ver com sua carreira, dedicada a “contar” uma outra história da música do século 20. Ou melhor, das músicas do século 20. Pois ele promoveu dezenas de primeiras gravações mundiais da dita “música degenerada”, assim carimbada pelo nazismo na década de 1930, por ter sido composta por judeus, e por quatro anos levou milhões de pessoas ao Hollywood Bowl, em Los Angeles, para assistir a concertos de música de cinema. Além disso, gravou músicas dos grandes da Broadway, como Gershwin e sobretudo Kurt Weill.

Sim, Mauceri considera a música da Broadway e de cinema tão respeitável quanto qualquer obra-prima erudita do século 20. E não está errado não. Por que um compositor incensado na juventude, em Viena, como Erich Wolfgang Korngold, passou a ser discriminado quando, fugindo da guerra na Europa, se transformou no mais importante compositor de trilhas sonoras nos grandes estúdios de Hollywood? Depois da guerra, ele retornou a Viena, e foi simplesmente humilhado. Inveja de seus pares eruditos, sentencia Mauceri. Morricone e Nino Rota (“quando serão encenadas suas óperas?”, pergunta-se), entre tantos outros, são compositores de qualidade – sem adjetivos.

John Williams, o mago das trilhas de Spielberg, teve de esperar seu 90.º aniversário para reger a Musikverein de Viena

John Williams, o mago das trilhas de Spielberg, teve de esperar seu 90.º aniversário para reger sua música no pódio da Musikverein de Viena e da Philharmonie em Berlim, à frente dos músicos austríacos e alemães.

O que fundamenta seu raciocínio é que, intimidada pela riqueza das ditas “outras” músicas, a música clássica se vem encolhendo cada vez mais. São hilários seus relatos de preconceitos cretinos de grandes nomes, como Kurt Masur. E perfeitos quando diz que os críticos da música de cinema, aliás, de toda música que tenha um programa extramusical, deveriam condenar também a música de balé de Tchaikovski, por exemplo, cronometrada quase compasso a compasso, como acontece nas trilhas de Hollywood.

Os casos de Korngold, Rota e Williams equivalem aos de compositores tonais do século 20, que foram escorraçados pela vanguarda liderada por Boulez e Stockhausen (dois compositores reiteradamente criticados por Mauceri) que, não por acaso – escreve o maestro –, são aqueles cujas obras alimentam as programações mais progressistas das orquestras sinfônicas espalhadas pelo planeta. Eles atendem por Benjamin Britten, Jean Sibelius, Dmitri Shostakovich, e dois Sergei: Prokofiev e Rachmaninoff, entre outros.

Se quiser ter um futuro, a vida musical clássica terá de ir além de “agradinhos” a práticas mais abrangentes e diversificadas

Voltando aos rescaldos das três guerras que moldaram a situação atual da música clássica no mundo, veja-se como Mauceri define a música americana: “Um grupo de compositores brilhantes – frequentemente filhos de imigrantes –, junto com ex-escravos da África, criaria o que chamamos de música americana. A perda para a Europa e a Rússia foi palpável e possivelmente explica o esgotamento da liderança cultural do ‘Velho Mundo’ no século 20″. Em dosagens com certeza diferentes, o mesmo vale para a música brasileira (Mauceri elogia muito Villa-Lobos).

Se quiser ter um futuro, a vida musical clássica terá de ir além de “agradinhos” a práticas mais abrangentes e diversificadas. Revoluções permanentes constantemente repetitivas são entorpecedoramente chatas e irrelevantes para a maioria das pessoas, raciocina Mauceri. O terreno, adverte, não é o da polarização entre progressivo versus retrógrado ou de popular versus erudito. “Trata-se de inclusão compassiva em vez de exclusividade rígida.”

Sua fórmula conclusiva é surpreendentemente simples e objetiva: “Pergunte à maioria das pessoas sobre arte, especialmente música clássica, e você receberá algo como ‘eu realmente não sei nada sobre isso’. Aqui está o segredo: você sabe tudo o que precisa saber sobre isso. Arte não é algo que você precise aprender na escola para entender e, de todas as artes, a música é a mais pessoal e a mais universal. Você foi ensinado todos os dias de sua vida. Você vive nela e ela vive em você”.