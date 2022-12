Museu do Futuro terá um perfil mais interativo

No auge da pandemia da covid-19, entre maio e agosto de 2020, o conselheiro de museus húngaro András Szántó, de 58 anos, conversou com 28 diretores de museus de todo o mundo – americanos, europeus, asiáticos, latinos, africanos – para saber deles como imaginavam o futuro de suas instituições. O resultado é o livro O Futuro do Museu, lançado no Brasil pela Editora Cobogó. Marcado pelo pessimismo da época em que foi feito, até que essas 28 visões não são lá tão negativas, embora o mundo tenha mudado um bocado nos últimos dois anos.

Por exemplo, naquele exato momento, lembra Szántó, os diretores de museus não estavam preocupados com NFTs ou criptomoedas. Também não imaginavam que ativistas ambientais iriam invadir museus para jogar sopa de tomate em Van Gogh. Em suma, como reconhece o próprio Szántó, seus interlocutores “não podiam prever o futuro”. Ninguém pode, conclui o autor do livro. Mesmo assim, esses diálogos parecem refletir a urgência de pensar se os museus, num mundo em que venceu o virtual, resistirão a todos esses ataques.

Atenção especial aos museus da América Latina é concedida por András Szántó em seu livro. O continente latino-americano, lembra ele, “já se configurava como um laboratório para o museu de arte da contemporaneidade”. E cita como prova disso os cavaletes de vidro do Museu de Arte de São Paulo (Masp) criados pela arquiteta Lina Bo Bardi.

Cavaletes do Masp desenhados pela arquiteta Lina Bo Bardi Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Seu diretor artístico, Adriano Pedrosa, escolhido esta semana para ser o novo curador da Bienal de Veneza, é um dos entrevistados do livro, afirmando que um museu do futuro é aquele que se preocupa com a diversidade, a inclusão e a pluralidade. Pedrosa não acredita que um dia conseguiremos “decolonizar completamente o museu” – um “constructo europeu” que negou, segundo ele, as representações de pessoas negras, indígenas e mulheres. “Quando eu vim para o Masp, não havia um trabalho em exibição assinado por um artista negro.” Falta ainda democratizar o acesso aos museus, diz Pedrosa. Talvez os museus híbridos, não restritos a categorias, se tornem comuns no futuro, prevê Pedrosa.

“Cada vez mais entendemos que o museu não é apenas um lugar que você visita, ele cumpre um papel educacional ativo que ultrapassa seu espaço físico”, diz o diretor do Metropolitan Museum of Art de Nova York, Max Hollein. A incerteza que rondava os museus após o lockdown da pandemia de covid-19 marcou a conversa que teve com o autor do livro. Foi um período em que os museus intensificaram o contato com o público por meio de ferramentas digitais, permitindo o acesso virtual aos acervos – nem sempre a melhor forma de entrar em contato com uma obra de arte.

Hollein sugere que o museu forneça um ambiente diferente – não apenas com design – para ser uma instituição do futuro. Filho de arquiteto, ele não concorda que a ousadia arquitetônica (de um Renzo Piano ou Frank Gehry) garanta um lugar para os museus no futuro. O que conta é a forma de exibição das obras, capaz de envolver “tensão, incompreensão e complexidade”. Reduzir um museu a um cubo branco, a um “period room” que simplifica as coisas, é um equívoco, diz Hollein. Ele afirma que o museu do futuro será aquele cuja expansão se dará não pela aquisição de objetos, mas pelo envolvimento digital com várias regiões do mundo.

Fachada do Museu Garage de Moscou, uma experiência contemporânea Foto: Garage Museum Mosocow

Durante o lockdown, o Museu de Arte Moderna de Buenos Aires desenvolveu um programa online que alcançou, segundo depoimento de sua diretora, Victoria Noorthoorn, 6 milhões de visitantes em seis meses, criando materiais pedagógicos para professores por Zoom. Mas como fazer isso em lugares ainda mais pobres do que a atual Argentina?

András Szántó fez essa pergunta à presidente da Fundação Zinzou, na República do Benin, que lá mantém um micromuseu, fundado por ela. Marie-Cécile Zinsou, quando pensou no museu, tinha em mente algo como um prédio de Berlim ou Tóquio. Ou em exposições com obras de superstars. Para sua surpresa, descobriu que os reis de Daomé já tinham uma tradição anual de exibir obras de arte de suas coleções para a população local. E resolveu encontrar um modelo próprio, não buscar a aparência de um museu de Berlim em Cotonou.

Seu museu é a antítese do museu europeu, mas ela não acredita que, no futuro, os governos – na África ou em outros países pobres – sejam os agentes dessa transformação. Em países em desenvolvimento, a resposta virá de patrocinadores privados esclarecidos, citando como exemplo de iniciativas vitoriosas o Instituto Inhotim, em Minas, criado pelo empresário Bernardo Paz, e o museu de Naoshima, construído em 2004 como um prédio subterrâneo para não prejudicar a natureza sobre ele (um ousado projeto de Tadao Ando).

O Museu do Brooklin em Nova York busca um novo público Foto: Booklin Museum

Refletindo sobre o apreço dos países asiáticos por museus, o autor do livro entrevistou Eugene Tan, diretor da National Gallery de Cingapura, o maior museu do Sudeste Asiático, que foi aberto em 2015. Inspirado em modelos americanos e europeus, ele logo se deu conta de que não havia no mundo outro museu público que colecionasse arte dessa região em grande escala. Resolveu, então, assumir esse papel. O museu, lembra András Szántó, é um “constructo ocidental – uma máquina construída para apresentar formas de arte associadas à história do Ocidente, tendo a pintura como centro”. Como mudar isso?

Justamente porque têm menos bagagem histórica, os museus asiáticos têm relativamente mais oportunidades de repensar como deve ser o museu do futuro, responde o diretor Eugene Tan. No Sudeste Asiático, os museus, limitados pelo clima tropical, precisam ser caixas hermeticamente fechadas para proteger as obras – e isso não é ecologicamente sustentável, observa o cético Tan, que, pelo jeito, não vê muito futuro para o museu como tradicionalmente o conhecemos. Tan orienta seus curadores a procurar no mundo digital e na tecnologia saídas para esse impasse, buscando nos jogos online inspiração para um modelo alternativo de museu.

Otimista, o autor Szántó considera que, no futuro, o museu de arte “será abraçado por pessoas de todas as origens, idades e ocupações, refletindo toda a diversidade das sociedades contemporâneas”. Durante o lockdown, a italiana Tania Coen-Uzzielli, diretora do Museu de Arte de Tel-Aviv, criado em 1932, realizou um projeto inventivo, projetando nos muros dos prédios modernos da cidade vídeos de arte – uma demonstração da vontade do museu de migrar para o ambiente digital.

Projeção da futura fachada do novo prédio do Masp Foto: Metro Arquitetos

O lockdown, diz ela, “provocou uma ruptura imediata do museu enquanto lugar”. Na pandemia, lembra Tania, as pessoas falavam em distanciamento social, mas a palavra correta seria “distanciamento físico”. Aproximar essas pessoas com imagens projetadas ajudou a acabar com ele. A diretora considera que seu museu reflete a necessidade de se pensar de forma global para contar a história da arte moderna, pouco conhecida do grande público. “Antes de ir além das nossas fronteiras, precisamos nos dirigir a nossas próprias periferias geográficas e demográficas”, aconselha.

Primeiro lugar a enfrentar o coronavírus, a China está representada no livro por uma entrevista com Philip Tinari, diretor do Centro de Arte Contemporânea Ullens (UCCA) de Pequim, “a mais proeminente organização de arte contemporânea da China”, segundo o autor do livro. Desde o início, o museu foi registrado como propriedade exclusiva de Guy Ullens (um barão colecionador de origem belga, nascido em São Francisco há 87 anos), que depois decidiu vender a instituição para um grupo de parceiros. A principal missão do UCCA, segundo Tinari, é formar um público de arte chinês da próxima geração, trabalhando em conjunto com as principais empresas de tecnologia da China (Huawei e outras).

Já na Costa Oeste americana, Thomas P. Campbell, diretor do Museu de Belas Artes de São Francisco, comentando esse trabalho de formar um público para frequentar museus, argumenta que as instituições museológicas construídas no fim do século 19 e no século 20, “colocaram as antiguidades clássicas do Mediterrâneo, suas coleções europeias e de arte colonial americana em um pedestal, relegando as artes da África, Oceania e Ásia a galerias periféricas, quando não apresentadas pura e simplesmente como ‘arte primitiva’”.

Descosturar essa narrativa, conclui Campbell, “vai envolver um enorme custo e será um longo processo”. No Metropolitan Museum de Nova York, do qual foi CEO, essa mudança só começou em 2015 com a reorganização das galerias de arte africana, oceânica e mesopotâmica.

Para finalizar, uma palavra da Rússia: o diretor do Museu de Arte Contemporânea Garage, de Moscou, Anton Belov, lembra que, antes da pandemia, os países queriam construir museus “que deixassem as pessoas embasbacadas”, com projetos arquitetônicos ousados e coleções emprestadas do Louvre. “Só que, quando pensamos nos museus que a gente de fato ama, pensamos que eles, em sua maioria, são modestos. Eles falam com você”, conclui. Esse é, de fato, o museu do futuro.

