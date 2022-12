Navegadora brasileira escreve sobre a solidão em alto-mar

“O começo é um risco”, escreveu Tamara Klink em um poema de um ano antes de iniciar sua primeira viagem só a bordo de um veleiro, em 2020. Para falar sobre todos os riscos da aventura, que se tornaram os livros Mil Milhas e Um Mundo em Poucas Linhas (Peirópolis, 2021), a navegadora brasileira dividiu a mesa com a francesa Nastassja Martin, antropóloga que narra em livro o encontro com um urso que a atacou, na 20.ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), realizada no fim de novembro.

Os dois livros são vendidos em caixa e separadamente, mas podem ser lidos de forma independente. Um é composto principalmente pelo diário de viagem. O outro, por poemas. A escrita de Tamara navega pela metalinguagem, e o projeto gráfico acompanha a proposta, desde a fonte inspirada na letra de forma presente nos cadernos originais até o espaçamento dos textos, que seguem formas livres. “E ficávamos, juntas,/ de/ p/ é.”

A história que os conduz é a mesma, embora sejam propostas diferentes. Tamara, filha de Amyr Klink, já velejava acompanhada desde criança, mas um amigo feito há poucas horas lhe dá a ideia de que ela pegue dinheiro emprestado com ele, compre um veleiro, batizado de Sardinha, e veleje “consigo mesma”, levando o barco da Noruega à França, onde ela estudava Arquitetura Naval. “Pedem para eu contar como começou a viagem. Não sei do que falam! Não sei o que querem! Não sei o que responder. Fico sem graça. Não sei quando começou. Quando era criança e sonhei com isso?”, escreve a autora.

Além dos textos escritos em alto-mar ou nos portos durante a travessia, é possível encontrar na caixa Crescer e Partir poemas e crônicas de Tamara escritos 2014, mas que já atestavam o sonho antigo do mar. Em Um Mundo em Poucas Linhas, cada capítulo, mesmo fora de ordem cronológica, tem como título palavras presentes no anterior. Tamara revela: “Costuro, atenta, todos os pontos do meu caminho”.

O projeto de “viajar de corpo” tem ainda uma importante etapa: avisar os pais. Filha dos navegadores , Tamara sabia o que esperar como reação de cada progenitor. “Há mais coragem de encarar o mar/ que de enfrentar/ sua voz/ dizendo/ não/ vá”, escreve ela sobre a mãe, responsável por incentivar seu hábito de escrever diários.

“O mar me lembra o meu pai.” Amyr, conhecido navegador que atravessou o Atlântico Sul a remo, foi indiferente e não ofereceu ajuda com contatos, equipamentos nem conselhos. Tamara entendeu, então, que “ele me ensinaria a navegar não ensinando”. Entre declarações de temor e amor pelo mar, o tema paterno sempre retorna. “E eu ainda me espanto de ver que as/ mesmas palavras/ me levam pra longe e me/ trazem de volta pra dentro/ da palavra/ casa”.

“Você está escrevendo antes de ter feito algo. Você não fez nada”, relata a autora em um capítulo duro sobre a relação com o pai. Ela, contudo, não parece ser afetada pelo julgamento, mas deixa “passarem os xingamentos como nuvens no céu”. Em um momento de nascimento simultâneo da navegadora solo e da escritora, Tamara registra: “Sinto que registrar é o que me faz viver”. A bordo é um “lugar que não dura/ um segundo”. Por isso, ela está “consciente/ de que os rastros que eu construo/ com esforço/ serão dissolvidos/ atrás/ da minha passagem”.

Uma vez que deixa rastros no papel, a escrita de Tamara tem como função ser lembrete. “Quero me lembrar do que fiz para criar coragem e fazer mais.” Após a história narrada nos livros, em 2021 a navegadora fez uma travessia ainda maior em solitário: cruzou o Atlântico. Ela conduziu Sardinha de Cabo Verde a Recife aos 24 anos, risco que deve render mais um livro.

