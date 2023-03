O que aconteceria se a Lua caísse na Terra? Roteirista de ‘O Homem Invisível’ responde

THE WASHINGTON POST - Não faz muito tempo que o Washington Post informou que um asteroide passaria zunindo extraordinariamente perto da Terra. Felizmente para nós, “a Nasa logo assegurou às pessoas que o asteroide, calculado entre 3,5 metros e 8,5 metros de diâmetro, não acabaria com a vida como a conhecemos em nosso planeta”, de acordo com ao artigo. Suponha, porém, que um objeto celeste muito maior – digamos, a Lua – colidisse com a Terra. O que iria acontecer?

Este é o cenário do romance de R.C. Sherriff, The Hopkins Manuscript (1939), recentemente reeditado pela Scribner. Desde as primeiras páginas, lemos que mais de oito séculos se passaram desde “o Cataclismo” e que a Europa, particularmente a Inglaterra, se tornou um deserto árido. Por anos, os arqueólogos da Royal Society da Abissínia procuraram artefatos para ajudar a “reconstruir a glória perdida do ‘homem branco’”. Durante uma expedição ao que antes era Londres, um jovem cientista, vasculhando mato, desenterra um pequeno frasco a vácuo, dentro do qual está um relato manuscrito da vida numa pequena vila chamada Beadle nos dias que antecederam a catástrofe lunar. Para os estudiosos de Adis Abeba, famintos por conhecimento do passado, o “Manuscrito Hopkins” acaba sendo “um grito frágil e solitário de angústia na escuridão crescente de uma Inglaterra moribunda”, mas “infinitamente patético na pequena e lamentável autoestima de seu autor”.

Foto: Universal Pictures

Essas últimas frases são, de fato, uma descrição adequada do narrador do romance, o velho Edgar Hopkins. Ex-professor que, por causa de uma pequena herança, pôde se aposentar no campo, Hopkins é vaidoso, invejoso dos outros, acostumado com seus confortos domésticos e totalmente egocêntrico. Seus principais interesses na vida são criar galinhas premiadas e exaltar “o efeito dos poleiros tubulares de metal aquecidos a água sobre a capacidade de postura das galinhas”. Ele representa, quase em caricatura, o tradicional “pequeno inglês” em sua forma mais provinciana.

O livro de Sherriff seria uma visão satírica do fim do mundo, um precursor de, digamos, Cama de Gato (1963) de Kurt Vonnegut? Quase parece que sim, mas no geral o humor de sua lenta primeira metade se assemelha mais ao do best-seller vitoriano secamente cômico de George e Weedon Grossmith, The Diary of a Nobody (1892).

Veja, por exemplo, a descrição de Hopkins de seu tio Henry, que, antes de se aposentar do Office of Works, “tinha feito muito para acrescentar dignidade e decoro aos espaços públicos de Londres, e foi por meio de seus esforços incansáveis que as mãos que apontavam para as conveniências públicas em Hyde Park tinham um comprimento curto de manga e punhos brancos pintados em seus pulsos nus”. Isso é definitivamente digno do imortal Sr. Pooter dos Grossmiths. Igualmente bom é o retrato de Rose, esposa do tio Henry, que pode ter encorpado nos últimos anos, mas ainda “possuía a melhor coleção de velhas gravuras coloridas de diligências da Inglaterra”.

Todos enfrentam a catástrofe lunar que se aproxima com calma coragem e confiança em Deus

Hopkins, formado pela escola de Winchester e pela Universidade de Cambridge, é condescendente com seus vizinhos em Beadle. No entanto, está claro que, para Sherriff, esses trabalhadores constituem alguns dos “tipos” ingleses mais admiráveis. Aqui estão servidores idosos e fiéis, um vigário gentil, fazendeiros do sal da terra, um turbulento time de críquete, o rude proprietário do pub Fox and Hounds, um belo etoniano chamado Robin e sua irmã mais velha e de cabelos louros, Pat, além de aristocratas benevolentes. Todos eles enfrentam a catástrofe lunar que se aproxima com calma coragem e confiança em Deus. Mesmo quando Hopkins acha que o fim do mundo gira em torno de seu umbigo, ele reconhece o que está perdendo:

“Muitas vezes, nos últimos e terríveis sete anos, vivi novamente a última hora de felicidade que jamais voltaria a conhecer nesta terra: aquele passeio tranquilo até a aldeia – minha conversa tranquila com o Sr. Flidale, em seu chalé perto da ponte – uma pausa momentânea para observar os meninos jogando futebol no gramado – os sons do campo, o cheiro do feno – o passeio tranquilo para casa e a conversa com o velho Barlow no meu portão. A última hora da minha vida – a última hora em que saberia o significado do repouso”.

Como um paciente que sofre de uma doença terminal, ele agoniza ao saber que sua vida terminará em sete meses, cinco meses, algumas semanas

Ao saber numa reunião a portas fechadas da British Lunar Society que a Lua atingiria a Terra em 3 de maio de 1946, Hopkins prometeu segredo para evitar o pânico nacional. Como um paciente que sofre de uma doença terminal, ele agoniza ao saber que sua vida terminará em sete meses, cinco meses, algumas semanas, amanhã. Ele mal consegue acreditar:

“Senti uma convicção profunda e exultante de que o mundo sobreviveria – que a raça humana, purificada por um perigo comum, emergiria sem todas as suas invejas mesquinhas e conflitos sem sentido. Em vez de nos destruir, a Lua nos livraria para sempre da ganância, da crueldade e da guerra, assustando-nos rumo a uma gratidão eterna”.

Claro, é irônico que ele esteja falando sobre “invejas mesquinhas” e “conflitos sem sentido”. Não direi mais nada sobre o que acontece no romance, mas, como insiste o sinistro Major Jagger: “O senhor acha que um cataclismo – ou uma centena de cataclismos – vai mudar a natureza humana?” No final, a verdadeira causa da desintegração e destruição completa da Grã-Bretanha não é nada do que o leitor espera.

Foto: Alex Silva/Estadão

R.C. Sherriff (1896-1975) foi gravemente ferido na 1ª Guerra Mundial e ganhou fama pela primeira vez como autor da célebre peça antiguerra Journey’s End (1928). Além de romances e dramas, tornou-se mais conhecido como roteirista de filmes como The Invisible Man (1933) e Goodbye, Mr. Chips (1939). Em The Hopkins Manuscript, ele mostra que é tão adepto da descrição quanto do diálogo. À medida que a Lua se aproximava cada vez mais, “o céu marrom sombrio se fez selvagem e luminoso: através de seu marrom sujo surgiu uma faixa vermelho-sangue: inchando e pulsando até que todo o céu fosse preenchido por ela. Os céus pareciam ofegar e sangrar como o pulmão despedaçado de um gigante moribundo”.

Escritores de ficção sobre a vida após pandemias globais, catástrofes climáticas ou guerras nucleares geralmente imaginam um retorno à barbárie e à selvageria. Em Riddley Walker (1980), de Russell Hoban, a Inglaterra é literalmente bombardeada de volta para a Idade das Trevas; em After London (1885), de Richard Jefferies, existem tribunais feudais, cercados por uma selva ameaçadora; e em Goslings (1913), de JD Beresford, quase todos os homens morrem de uma peste, mas as mulheres sobreviventes estabelecem fazendas fraternas e cooperativas. A segunda metade de The Hopkins Manuscript inicialmente parece muito mais otimista. Sherriff parece ter levado a sério o romance pastoral e socialista utópico de William Morris, News From Nowhere (1890), pois seus sobreviventes rurais logo estabelecem pequenas comunidades baseadas em escambo e artesanato. “A destruição das grandes colheitadeiras e cadeias de lojas trouxe a individualidade de volta à vida inglesa”, escreve ele. “Era uma experiência feliz caminhar pela rua principal – ouvir o barulho do martelo e o golpe do marceneiro”. Poderia um mundo renovado e melhor estar de fato em construção?

Infelizmente, há duas catástrofes em The Hopkins Manuscript, e a queda da Lua prova ser a menor delas. Quando o romance de Sherriff foi publicado pela primeira vez, alarmou a Inglaterra sobre sua complacência diante da tempestade da guerra total com a Alemanha fascista. Sherriff também parece ter reconhecido que a guerra ocasionaria o fim do Império Britânico, já em seu longo crepúsculo. Para os leitores de hoje, muitos elementos do romance lembrarão nossas experiências recentes com a pandemia de coronavírus, a política ultranacionalista, o fanatismo religioso generalizado, a crise climática global e as guerras brutais e sem sentido em todo o mundo. Em suma, The Hopkins Manuscript não prevê simplesmente o que alguns chamaram de “catástrofe acolhedora”. Continua sendo uma advertência relevante. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU





The Hopkins Manuscript

R.C. Sherriff

Scribner - 400 páginas - US$18