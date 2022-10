Obra de Chagall roubada pelos nazistas será leiloada em Nova York

Continua após a publicidade

Um quadro de Marc Chagall, que está entre as 15 obras roubadas pelos nazistas e restituídas pela França aos herdeiros das famílias saqueadas, será leiloado em 15 de novembro em Nova York, anunciou a casa de leilões Phillips.

A obra O Pai, de 1911, avaliada entre 6 e 8 milhões de dólares, foi comprada em 1928 pelo luthier judeu polonês David Cender, que teve todos os bens confiscados quando foi obrigado a morar no gueto de Lodz. Deportado para Auschwitz, onde morreram sua esposa e sua filha, o músico sobreviveu e se mudou para a França em 1958, onde faleceu em 1966 sem recuperar a tela.

O quadro foi exibido em várias exposições e foi comprovado que o próprio Chagall a comprou, em algum momento entre 1947 e 1953, ignorando sua origem, segundo a casa Phillips e o ministério francês da Cultura.

Chagall pintou retrato do pai em 1911; obra foi roubada pelos nazistas Foto: Marc Chagall

Após a morte na França do artista judeu de origem russa em 1985, O Pai passou a integrar as coleções nacionais em 1988, antes de ser destinado ao Centro Pompidou e levado ao Museu de Arte e História do Judaísmo de Paris.

No início de 2022, o Parlamento francês aprovou por unanimidade uma lei para restituir aos herdeiros 15 obras de famílias judias saqueadas pelos nazistas. A ministra da Cultura, Roselyne Bachelot, considerou o texto “histórico” e “um primeiro passo” porque “ainda existem obras de arte e livros saqueados nos arquivos públicos”.

Os herdeiros de David Cender decidiram vender o quadro, algo frequente “quando uma obra é restituída muito tempo depois porque são vários herdeiros e a obra não pode ser dividida”, segundo o vice-presidente da Phillips, Jeremiah Evarts.

Chagall pintou a obra, um retrato de seu pai, em 1911, ano em que chegou a Paris. “Eletrizado pelo modernismo” da cidade, as obras do pintor daquela época são “raras, porque muitas delas foram destruídas quando ele deixou Paris para retornar à Rússia em 1914″, explicou Evarts, que não tem dúvidas de que “O Pai” atrairá museus e grandes colecionadores.

A venda acontecerá durante os leilões de outono (primavera no Brasil) em Nova York. De propriedade do grupo russo de artigos de luxo Mercury, a casa de leilões Phillips, com sede em Nova York, condenou a invasão da Ucrânia dias após o início da guerra no final de fevereiro