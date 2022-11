Obra de László Krasznahorkai filmada por Béla Tarr ganha, afinal, uma tradução no Brasil

Publicidade

László Krasznahorkai (LK), de 68 anos, é o maior escritor húngaro vivo. Nascido em Gyula, cidadezinha perto da fronteira com a Romênia e conhecida por suas termas, bateu perna pelo mundo afora – morou até na Mongólia e no apê de Allen Ginsberg em Nova York. Mas se define como uma espécie de apátrida universal. Foi o primeiro húngaro a embolsar o Man Booker Prize International, em 2015.

Apesar do cosmopolitismo, foi influenciado por dois magiares magistrais: Imre Kertész (Nobel de 2002) e Sándor Márai (como Vargas Llosa, autor de uma reciclagem de Os Sertões, de Euclides da Cunha) sobre quem LK escreveu sua tese de mestrado. Em Memórias da Hungria, Márai descreve o Exército Vermelho entrando no país em 1944: “Esses homens não nos trarão a liberdade, pois não têm nenhuma para si mesmos”. Tal reflexão ecoará no mais importante romance de LK.

Sátántangó saiu na Hungria em 1985 – em 2013, recebeu o prêmio de melhor romance traduzido para o inglês. O gatilho da trama é a chegada de um homem (agente da polícia secreta, profeta ou demônio? – o Satã do título) a um “assentamento”, uma espécie de colcoz, as propriedades rurais coletivas típicas da URSS, de resultado tão catastrófico. Nos estertores do comunismo, o povoado está em ruínas e é habitado por párias alucinados: camponeses que se roubam mutuamente, um médico bebum e voyeur, jovens que se prostituem num moinho decrépito.

Retrato do autor de 'Sátántango', Laszlo Krasznahorkai Foto: Chester Higgins

Irimiás, eclipsado há 18 meses, era dado como morto. A epígrafe de O Castelo, de Kafka, dá o tom: “Nesse caso eu o evito esperando por ele”. Cada capítulo do livro tem um único parágrafo (daí a alfinetada de um crítico: “Este romance tem menos parágrafos do que páginas”). A palavra “escuridão” desponta 76 vezes. Os ambientes são constelados por teias de aranha, embora, como diz o barman, “eles nunca tenham visto uma aranha de verdade”.

Os exegetas se comprazem em garimpar as influências de LK, além dos húngaros. Samuel Beckett é uma das mais óbvias: a opulência exuberante da efabulação contrastando com um minimalismo austero na exposição. Há outras mais arcanas, como Laurence Sterne, com os meandros elípticos de Tristam Shandy (que seduziram Machado de Assis), a Gertrude Stein de The Making Of Americans, e a culpabilidade ubíqua de Dostoievski (“Todos somos culpados perante todos, culpados por tudo e em toda a parte, e eu mais do que todos”). Susan Sontag incluiu Melville e Gogol, mas um dedinho indefectível é o do austríaco Thomas Bernhard, com as orações quilométricas e a obsessão por peças de roupa.

Num conto recente de LK, uma única frase de 29 páginas segue um turista pelas ruas caóticas da cidade sagrada de Varanasi, na Índia. Mas toda a ficção de LK é um dédalo, ao mesmo tempo devoto e blasfemo. Ele diz que escreve para dois tipos de leitores: aqueles com muito senso de humor, e aqueles incapazes de rir (talvez pense em Buster Keaton).

Cena do filme Sátántango', de Béla Tarr, baseado no livro Foto: Vega Film

Os capítulos de Sátántangó começam com um evento críptico. Não há uma única quebra de linha. As falas não se destacam da narração, e serpenteiam por períodos extensos. Numa passagem, o vento sopra atrás das árvores como “uma mão indefesa procurando num livro empoeirado alguma cláusula suprema desaparecida” – o leitor entende perfeitamente a sensação. O autor retém informações básicas, como nomes de personagens ou cenários.

A literatura de LK mobiliza outras artes. Os contos são acompanhados por reproduções de pinturas do alemão Max Neumman e partituras do jazzista húngaro Szilveszter Miklós (acessível por QR code). Em Sátántangó a relação é com a dança – alguém definiu o tango como “a expressão vertical de um desejo horizontal”. E também a “danse macabre”, alegoria medieval sobre a universalidade da morte, com representações na literatura, pintura, escultura, gravura e música. O rodopio da dança assinala o ponto em que LK começa a enumerar seus capítulos de trás para frente. A inspiração é, ainda, a faixa de Möbius (do matemático alemão August Ferdinand Möbius) – um espaço topológico obtido pela colagem das duas extremidades de uma fita, após efetuar meia volta em uma delas.

LK é, assim, um entusiasta da écfrase, um dispositivo retórico que descreve verbalmente uma obra de arte criada em outra linguagem, seja visual, musical, etc. No caso do autor húngaro, a cumplicidade é sobretudo com o cinema, na parceria com o cineasta Béla Tarr, que filmou vários romances do ficcionista. Em 1994, o próprio Sátántangó virou um filme de sete horas e meia (segundoTarr, o tempo que o livro leva para ser lido), incluído na lista da revista britânica Sight and Sound das melhores películas de todos os tempos, com o voto de 846 críticos do mundo inteiro. Na estreia do filme, no Festival de Berlim, lá pela quinta hora de projeção LK sentiu a perna dormente. Tarr, sentado ao lado, não teve dúvidas: deu-lhe um beliscão com toda força.

Sim, ler Sátántangó é às vezes quase tão árduo quanto pronunciar sem engasgar o sobrenome do autor. Mas, também graças à esplêndida tradução direta do húngaro de Paulo Schiller, o esforço compensa. Até porque, como no Pneumotórax de Bandeira, com frequência a única coisa a fazer é tocar um tango argentino.